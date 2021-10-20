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8 rue de l'Humanité
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8 rue de l'Humanité

8 rue de l'Humanité, 2020

2020 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 20 октября 2021
Премьера в мире 20 октября 2021
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Дэни Бун
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Лоранс Арне
Лоранс Арне
Иван Атталь
Иван Атталь
Элисон Вилер
Элисон Вилер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 8 rue de l'Humanité 1 постер
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