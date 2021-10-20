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8 rue de l'Humanité
8 rue de l'Humanité
8 rue de l'Humanité, 2020
2020 / Франция
5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
комедия
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5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
20 октября 2021
Премьера в мире
20 октября 2021
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Франсуа Дамиенс
Лоранс Арне
Иван Атталь
Элисон Вилер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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14
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