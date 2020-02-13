«Лёд 2»: Рецензия Киноафиши

На экраны выходит продолжение мелодрамы «Лед» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой. Вторая часть трилогии выбирает дату релиза достаточно романтичную — День святого Валентина, однако само настроение и тематика фильма совершенно не подходят под этот эпитет. В картине больше драмы, чем в первой части. Поэтому подходящий ли это фильм в День всех влюбленных, читайте ниже.

Лёд 2

Саша и Надя как новые влюбленные строят очень много планов. Туда входят и свадьба, и дети, и просто бесконечное счастье. Жених опаздывает в ЗАГС, но фигуристку больше волнует счет матча, а не то, что на весь процесс у них осталось пара минут. Вот такие два человека, безумно увлеченные хоккеем и фигурным катанием, собираются создать семью. Безусловно, их дети тоже должны встать на лед. Но все заоблачные планы, которые Саша и Надя вместе построили, рушатся в одно мгновение. И молодой хоккеист остается с грудным младенцем совершенно один, еле сдерживая истерику и ручьи слез, потому что у него на руках сейчас дочь, о которой нужно заботиться. Новоиспеченный отец больше не планирует, не мечтает и просто живет рутиной, пытаясь обезопасить своего ребенка от похода на лед. Потому что именно он разрушил его счастье. Станет ли лед снова тем местом, где живет любовь?

Лёд 2

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году главной задачей было показать, что из себя представляет Россия и ее жители. Ценности, традиции и культура были лейтмотивом всего шоу. В один момент весь стадион меняется, появляются огромные буквы и формируются в слово «Семья». Собственно, вторая часть «Льда» под руководством Жоры Крыжовникова тоже об этом. Возможно, само слово не было таким уж неожиданным и внезапным, это вполне себе логичный сценарий: «работа — семья — дети». Устаревший формат, но до сих пор работающий. Однако Крыжовников все-таки отказывается от всякого клише и классического представления семьи. Да, он бы с удовольствием продолжил историю про настоящую nuclear family, но жанр надо все же дальше развивать. Саша остается один с грудным ребенком после смерти Нади. Абсолютно немощный, убитый горем, со стеклянными глазами, он даже не знает, чем кормить свою дочь. Здесь встает вопрос, а чем он занимался девять месяцев, пока его супруга вынашивала ребенка? Думаю, несмотря на тяжелый график хоккеиста, сделать пару запросов в Google не составило бы труда. В принципе это логичная реакция, Крыжовников в своей истории не скрывает, что большая часть российского отцовства находится в каком-то неведении, что должно происходить после рождения ребенка. Поэтому герою Александра Петрова предстоит вступить на лед и принять участие в самом сложном матче своей жизни, выступая в роли отца-одиночки. Такой бытовой образ еще не был тщательно разобран в российском кинематографе. Сколько историй про таких матерей наши экраны уже показали, но не про отцов.

Лёд 2

Хоккеист абсолютно один. Он теряет карьеру из-за эгоизма тренера и товарищей. Такое ощущение, что человеческий фактор у них абсолютно отсутствует, и они все предстают как типичные герои-злодеи из какой-нибудь сказки. Собственно, почему, если Саша своими усилиями всегда помогал команде выйти вперед? Эгоизм — болезнь XXI века все-таки. Люди используют себе подобных для собственной выгоды, а когда они уже не представляют никакой пользы — легче всего избавиться. Здесь и начинается самая главная драма фильма.

Саша встречает таких людей в течение всего своего отцовства. Как будто понятия «безусловной любви» вообще никогда не существовало. В итоге ему с дочерью приходится жить в этом эгоистичном мире, совершенно не думая о себе. Такое отношение к собственной персоне приводит работников опеки в его дом, и их действия напоминают какой-то абсурд. Вообще сотрудники данной инстанции являются самыми реалистичными персонажами в этой картине. Сколько новостей можно прочитать на эту тему, и часто причины разъединения семьи выглядят абсолютно нелогичными, превращаясь почти в фантастику. В ответ они могут только извиниться и, улыбаясь, сказать: «Это моя работа».

Лёд 2

В таком круговороте безразличия и холодности Саша пытается выжить со своей дочерью. Хоккей, фигурное катание и замерзший Байкал давно забыты. Реальность и бытовуха не дают возможность вдохнуть полной грудью. Бесконечная нервотрепка, стойкое выражение лица, а потом возможность где-то в углу пустить горькую слезу. Да, мужчины тоже плачут, это нам уже доказал Сергей Лазарев в своей песне Scream на минувшем «Евровидении». Так при чем же тут День святого Валентина? Конечно, это удобная дата с точки зрения кинодистрибуции и маркетинга. Однако фильм все-таки тоже про любовь, только совсем иную — такую, которую можно встретить лишь в семье. Это чувства отца к дочери, это эмоции тренера к ребенку любимой спортсменки, это просто мимо проходящие люди, которые видят человека в сложной ситуации и хотят помочь без какой-либо выгоды. Безусловная любовь без каких-либо требований – это абсолют внутри семьи. Саша позволяет своей дочке вступить на лед, веря в ее невероятный талант. Поэтому прекрасное далеко для нее больше не выглядит таким жестоким, и петь эту песню она готова уже без слез на глазах. Потому что все, что они делают на льду, называется Любовью.

Если на предыдущей картине большинство зрителей проливали ручьи слез, то для второй части вам понадобится гораздо больше носовых платков. Но если вы хотите сходить со своей второй половинкой на свидание — выбирайте другое кино. Здесь надо думать, а не целоваться.

Ася Заболоцкая