Джентльмены, 2020

После брутального «Меча короля Артура» и фэнтезийного «Алладина» Гай Ричи вернулся к прежнему амплуа криминальных комедий. Сюжет «Джентльменов» режиссер задумал еще десять лет назад и ждал удачного момента. Когда на проекте Ричи буквально сошлись звезды, он приступил к съемкам. Мировая премьера фильма прошла еще в декабре 2019 года, и критики уже высоко оценили картину — на Rotten Tomatoes лента собрала 73% положительных отзывов.

Сюжет «Джентльменов» повествует об успешном наркобароне Микки Пирсоне, который решил уйти на «пенсию». Микки — американец, он родился в США, но переехал в Англию учиться на ботаника. Окончить университет ему так и не удалось, зато он нашел свое призвание — выращивание и сбыт марихуаны.

Микки – криминальный гений: он разместил целых 12 ферм по всей Англии, наладил производство и сбыт наркотиков и ни разу не привлек внимание представителей правопорядка. Удалось ему все это провернуть благодаря блестящей идее — он обустроил фермы на землях обедневших английских аристократов. Владельцы поместий получают свою ренту и не лезут в дела Микки — все в выигрыше.

Теперь наркобарон хочет отдохнуть. Он уже нашел покупателя на наркоимперию и готов провернуть самую выгодную сделку в жизни. Планы криминального авторитета рушатся, когда внезапно объявляется алчный журналист с внушительным досье на Микки. Тем временем кто-то громит его подпольные лаборатории, а к самому Пирсону заявляется конкурент с намерением забрать его империю даром.