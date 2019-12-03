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The Gentlemen

Джентльмены, 2020

2020 / США
8.7 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Новая криминальная комедия от Гая Ричи
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После брутального «Меча короля Артура» и фэнтезийного «Алладина» Гай Ричи вернулся к прежнему амплуа криминальных комедий. Сюжет «Джентльменов» режиссер задумал еще десять лет назад и ждал удачного момента. Когда на проекте Ричи буквально сошлись звезды, он приступил к съемкам. Мировая премьера фильма прошла еще в декабре 2019 года, и критики уже высоко оценили картину — на Rotten Tomatoes лента собрала 73% положительных отзывов.

Сюжет «Джентльменов» повествует об успешном наркобароне Микки Пирсоне, который решил уйти на «пенсию». Микки — американец, он родился в США, но переехал в Англию учиться на ботаника. Окончить университет ему так и не удалось, зато он нашел свое призвание — выращивание и сбыт марихуаны.

Микки – криминальный гений: он разместил целых 12 ферм по всей Англии, наладил производство и сбыт наркотиков и ни разу не привлек внимание представителей правопорядка. Удалось ему все это провернуть благодаря блестящей идее — он обустроил фермы на землях обедневших английских аристократов. Владельцы поместий получают свою ренту и не лезут в дела Микки — все в выигрыше.

Теперь наркобарон хочет отдохнуть. Он уже нашел покупателя на наркоимперию и готов провернуть самую выгодную сделку в жизни. Планы криминального авторитета рушатся, когда внезапно объявляется алчный журналист с внушительным досье на Микки. Тем временем кто-то громит его подпольные лаборатории, а к самому Пирсону заявляется конкурент с намерением забрать его империю даром.

На сюжет фильма «Джентльмены» Гая Ричи вдохновило исследование культурных различий между Великобританией и США. Режиссер планировал снять сериал на эту тему, но вернулся к первоначальной идее — съемкам полнометражного фильма.

Рабочее название фильма Toff Guys в переводе с английского сленга — богатые аристократы, упивающиеся своим величием.

Дизайнером костюмов в фильме «Джентльмены» стал Майкл Уилкинсон — он уже работал с Гаем Ричи над ремейком «Аладдина» от Disney.

Для многих актеров это уже не первый совместный проект с Гаем Ричи. С Чарли Ханнэмом и Джимом Уорреном режиссер работал над фильмом «Меч короля Артура», а с Хью Грантом над «Агентами А.Н.К.Л.».  

Название фильма символизирует образ жизни, к которому стремятся персонажи. В одном из интервью Гай Ричи сказал, что на самом деле в ленте мало кто ведет себя как джентльмен.

Хью Грант признался на шоу Грэма Нортона, что за время съемок ни разу не встретился с Мэттью Макконахи на съемочной площадке. Впервые с актером они встретились именно в студии Нортона.

Чарли Ханнэм и Хью Грант снимали свои сцены в течение 5 дней, это почти 40 страниц диалога.

В фильме есть пасхалки от Гая Ричи. В одной из сцен с пабом Пирсона можно увидеть фургон с логотипом «Пивоваренный завод Gritchie» — это реальная пивоваренная компания, которая принадлежит режиссеру картины.

Для Мэттью Макконахи это уже второй персонаж по имени Микки. Да этого он сыграл Микки Халлера в фильме «Линкольн для адвоката» в 2011 году. В фильме Гая Ричи «Большой куш» персонажа Брэда Питта также звали Микки.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев…

8.7 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 24 марта 2020
Премьера в мире 3 декабря 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Мишель Докери
Мишель Докери
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Молодежный
21:25 от 200 ₽
Тула
19:00
Полное расписание и билеты

Джентльмены смотреть онлайн

Джентльмены
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онлайн
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Наша рецензия
Микки Пирсон придумал совершенно новый способ выращивать марихуану. Он усовершенствовал технологию, а заодно нашёл скрытые и весьма просторные территории для посадок. Но постепенно Микки устал от своей работы и решил продать бизнес. Конечно же, сделка не могла пройти гладко, в процесс вмешались те, кто может испортить всё дело. А вот о том, кто за этим стоит, и хочет рассказать помощнику Микки частный сыщик Флетчер. Разумеется, за деньги. «Гай Ричи возвращается к любимому стилю»,…
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zernokon 13 февраля 2020, 19:16
Гай Ричи это Гай Ричи. Этот фильмы не исключение. И юмор, и экшн, и напряжение, и развязка. Ну и конечно игра актеров. Все на высшем уровне. Фильм… Читать дальше…
Аня Артёменко 12 февраля 2020, 17:08
Лучший фильм Гая Ричи за последнее время! Яркий, стильный, колоритный, до краев наполнен английским юмором и матом.
Отличнейший актёрский состав -… Читать дальше…
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Netflix собирается выпустить сериал на основе фильма Гая Ричи «Джентльмены» Примечательно, что изначально картина задумывалась именно как многосерийный проект для телевидения.
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14 марта 2022 10:23
От Гая Ричи слышу: 10 культовых цитат из фильмов британского режиссера Вспоминаем крутые цитаты из фильмов Гая Ричи к выходу картины «Гнев человеческий».
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«Джентльмены» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21
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Как купить билеты на сеанс фильма «Джентльмены»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Молодежный Текстильщики
2D
21:25 от 200 ₽
Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:00
Полное расписание и билеты
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