«Вратарь Галактики»: Рецензия Киноафиши

Москва. 2071 год. Двадцать лет назад Земля случайно оказалась в эпицентре военного конфликта, в ходе которого межгалактический союз во главе с учёным Бело победил злого Черно и заточил внутри планеты Земля. Война серьёзно потрепала землян: Луна вовсе разрушена, Египет затоплен по макушки пирамид, а Москва представляет собой что-то среднее между Бейрутом, Сан-Паулу и Джакартой. Работы практически нет, бедные голодные земляне находят утешение в космоболе — специфическом спорте, в который играют одарённые сверхспособностями представители разных планет. Все это дико бесит Антона (Евгений Романцов), ненавидящего космобол и желающего помочь своей больной матери (Елена Яковлева). Антон ещё не знает, что станет частью грандиозной космической истории.

Вратарь галактики

Фильм Джаника Файзиева доделывался шесть лет, и символично, что именно такой долгострой становится первым большим посткарантинным российским фильмом в прокате. Естественно, на него будут смотреть особенно пристально и особенно много критиковать за монументальный бюджет. Стоит сказать, что потрачен он в первую очередь на самую сильную сторону фильма — визуальную. «Вратарь Галактики» — чрезмерно, психоделически, но красивое кино. Здесь нетривиально поставлены бои и матчи по космоболу, проработаны локации, космические сцены поставлены на самом высоком уровне. Проблема в том, что зритель за всей этой внешней красотой может потеряться и плохо понять, что вообще происходит в той или иной сцене. Сценарий не то чтобы помогает в этом.

Вратарь галактики

Хуже всего дело обстоит с главным героем и его мотивациями. При всей внешней киногеничности Евгения Романцова и его ясном взгляде, ему достался откровенно несимпатичный персонаж. Антон абсолютно не умеет общаться с людьми, вполне осознанно совершает большую подлость в середине фильма, а периодически просто сильно тупит. Привлекать он может разве что приятной внешностью. Этого, кстати, вполне хватает двум основным героиням — Ане (Мария Лисовая) и Наташе (Виктория Агалакова). Даже не столько любовный треугольник интересен, сколько сами героини кажутся вполне драматически цельными и проработанными персонажами. И это при том, что камера Максима Осадчего объективирует их при каждом удобном случае.

Вратарь галактики

Сюжетная логика «Вратаря Галактики» ближе не столько к космоопере, сколько к аниме. Сам концепт, что угрожающими жизни всего населения планеты объектами будут играть в футбол, потому что почему бы и нет, кажется пришедшим совсем не из кино. Создатели фильма будто сознательно отказывают себе в любом чувстве меры. Это крайне избыточное кино, в котором гигантское пушистое чудовище и по совместительству космический корабль главного злодея уничтожает другие корабли с помощью телепортации. Те взрываются и создают фейерверк в открытом космосе. Да, настолько избыточное.

Вратарь галактики

В работе над безумными мизансценами в картине потерялась не только сюжетная логика, но и проработанность мира. Вроде бы яркий и многогранный с виду, при чуть более пристальном взгляде в нём оказывается всё непонятно, начиная с уже озвученной выше уместности самой идеи проведения космобола до того, почему земляне так расположены к космическим силам, испоганившим им всю планету. Но, как уже было сказано выше, логика и чувство меры эту ленту покинули.

Вратарь галактики

Рейтинг фильма 6+ (там действительно ничего такого страшного нет) скорее оформляет его целевую аудиторию как семейную. Это яркое кино, которое может понравиться детям. И да, поклонники футбола вряд ли найдут здесь что-то своё — космобол всё-таки принципиально отличается, а сама спортивная мотивация героев урезана максимально.

Пётр Волошин