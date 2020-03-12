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Верю в любовь Верю в любовь
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I Still Believe

Верю в любовь, 2020

2020 / США
7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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История трагической и вдохновляющей любви, основанная на реальных событиях
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Над фильмом «Верю в любовь» работали американские режиссеры-братья Эндрю и Джон Эрвин. Картина основана на реальной истории отношений поп-рок исполнителя Джереми Кэмпа и его первой жены Мелиссы Линн Хеннинг. Главные роли в байопике исполнили новозеландский актер Кей Джей Апа («Ривердейл») и Бритт Робертсон («Тайный круг»).

По сюжету фильма молодой Джереми Кэмп встречает очаровательную девушку Мелиссу и влюбляется в нее. Джереми понимает, что Мелисса — не просто девушка, которая ему нравится, а тот самый человек, ради которого он пойдет на все. Юноша планирует сделать Мелиссе предложение, но накануне ей становится плохо и она попадает в больницу.

Мелиссе диагностируют рак яичников, но Джереми это не останавливает. Он женится на девушке, и они вместе борются за ее жизнь. Мелисса становится музой и идейным вдохновителем Кэмпа, он посвящает ей стихи и устраивает концерты, которые помогают ей не падать духом.

Джереми и Мелисса поженились в октябре 2000 года. Прожили вместе всего четыре с половиной месяцев. Уже после свадьбы стало ясно, что рак дал метастазы в другие органы, и излечить девушку не удастся. Она умерла в феврале 2001 года в возрасте 21 года.

Песня I Still Believe — первая, которую музыкант написал после смерти возлюбленной. Трек Walk By Faith был написан во время медового месяца.

Джереми Кэмп женился во второй раз в 2003 году на бывшей солистке группы The Benjamin Gate Эдриэн Лишинг. У пары трое детей, две дочери и сын.

Потеря Мелиссы стала для Джереми ключевым событием в творчестве. Чтобы пережить уход жены из жизни, он ушел с головой в христианскую музыку и присоединился к прославлению. В 2005 году его признали «Лучшим исполнителем» по версии христианского журнала Christianity Today.

Эндрю и Джон Эрвин считаются христианскими режиссерами.

Кей Джей Апа и Бритт Робертсон вместе снимались в фильме «Собачья жизнь». Они также сыграли роли пары.

Это уже вторая картина братьев Эрвин, посвященная музыкантам и конкретным композициям. Первой стала «Можно только представить».

Все картины режиссеров посвящены истории становления героев, в их числе «Можно только представить», «Вулдон», «Дитя октября» и «Верю в любовь».

Актер Кей Джей Апа умеет играть на гитаре и пианино, а в 14 лет даже записал сольный альбом.

Фильм «Верю в любовь» снят студией Kingdom — компанией, основанной Тони Янгом, Кевином Даунсом и братьями Эрвин.

Песня I Still Believe Джереми Кэмпа стала тизером картины. Ее исполнил актер Кей Джей Апа. Концертная сцена из фильма — не постановочная. Она была снята в Алабаме на Hangout Fest с участием настоящих зрителей.

Для звезды сериала «Ривердейл» Кей Джей Апы роль в фильме «Собачья жизнь» стала дебютной. В картине «Верю в любовь» актер впервые играет реального человека.

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера онлайн 27 марта 2020
Премьера в мире 12 марта 2020
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Эндрю Эрвин
Эндрю Эрвин
В ролях
Кей Джей Апа
Кей Джей Апа
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Мелисса Роксбур
Мелисса Роксбур
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Шенайя Твейн
Шенайя Твейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Верю в любовь 4 постера
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Верю в любовь
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Наша рецензия
На экраны выходит мелодрама для тех, кто соскучился по таким историям, как «Виноваты звезды» (2014), «Сейчас самое время» (2012) или «До встречи с тобой» (2016). Возможно, в такое сложное время как раз и нужна незамысловатая придуманная романтика с сокрушаемой моралью в конце. К тому же еще и актер из «Ривердейла» в главной роли, а на фоне — песни о любви под гитару. Верю в любовь На дворе 1999 год. Джереми покидает отчий дом и…
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Елизавета Козлова 17 марта 2020, 17:59
Несколько раз посмотрела трейлер, и каждый раз плакала. Однозначно пойду на этот фильм.
Софья Белоус 24 марта 2020, 05:53
ребят, я серьезно всем советую не идти. Настолько глупых фильмов расчитаных на 12-летних девочек я еще не видела. Абсолютно не проработаны персонажи,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Верю в любовь
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