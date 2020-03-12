Верю в любовь, 2020

Над фильмом «Верю в любовь» работали американские режиссеры-братья Эндрю и Джон Эрвин. Картина основана на реальной истории отношений поп-рок исполнителя Джереми Кэмпа и его первой жены Мелиссы Линн Хеннинг. Главные роли в байопике исполнили новозеландский актер Кей Джей Апа («Ривердейл») и Бритт Робертсон («Тайный круг»).
По сюжету фильма молодой Джереми Кэмп встречает очаровательную девушку Мелиссу и влюбляется в нее. Джереми понимает, что Мелисса — не просто девушка, которая ему нравится, а тот самый человек, ради которого он пойдет на все. Юноша планирует сделать Мелиссе предложение, но накануне ей становится плохо и она попадает в больницу.
Мелиссе диагностируют рак яичников, но Джереми это не останавливает. Он женится на девушке, и они вместе борются за ее жизнь. Мелисса становится музой и идейным вдохновителем Кэмпа, он посвящает ей стихи и устраивает концерты, которые помогают ей не падать духом.
Джереми и Мелисса поженились в октябре 2000 года. Прожили вместе всего четыре с половиной месяцев. Уже после свадьбы стало ясно, что рак дал метастазы в другие органы, и излечить девушку не удастся. Она умерла в феврале 2001 года в возрасте 21 года.
Песня I Still Believe — первая, которую музыкант написал после смерти возлюбленной. Трек Walk By Faith был написан во время медового месяца.
Джереми Кэмп женился во второй раз в 2003 году на бывшей солистке группы The Benjamin Gate Эдриэн Лишинг. У пары трое детей, две дочери и сын.
Потеря Мелиссы стала для Джереми ключевым событием в творчестве. Чтобы пережить уход жены из жизни, он ушел с головой в христианскую музыку и присоединился к прославлению. В 2005 году его признали «Лучшим исполнителем» по версии христианского журнала Christianity Today.
Эндрю и Джон Эрвин считаются христианскими режиссерами.
Кей Джей Апа и Бритт Робертсон вместе снимались в фильме «Собачья жизнь». Они также сыграли роли пары.
Это уже вторая картина братьев Эрвин, посвященная музыкантам и конкретным композициям. Первой стала «Можно только представить».
Все картины режиссеров посвящены истории становления героев, в их числе «Можно только представить», «Вулдон», «Дитя октября» и «Верю в любовь».
Актер Кей Джей Апа умеет играть на гитаре и пианино, а в 14 лет даже записал сольный альбом.
Фильм «Верю в любовь» снят студией Kingdom — компанией, основанной Тони Янгом, Кевином Даунсом и братьями Эрвин.
Песня I Still Believe Джереми Кэмпа стала тизером картины. Ее исполнил актер Кей Джей Апа. Концертная сцена из фильма — не постановочная. Она была снята в Алабаме на Hangout Fest с участием настоящих зрителей.
Для звезды сериала «Ривердейл» Кей Джей Апы роль в фильме «Собачья жизнь» стала дебютной. В картине «Верю в любовь» актер впервые играет реального человека.
Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.