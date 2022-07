Верю в любовь, 2020

Джереми и Мелисса поженились в октябре 2000 года. Прожили вместе всего четыре с половиной месяцев. Уже после свадьбы стало ясно, что рак дал метастазы в другие органы, и излечить девушку не удастся. Она умерла в феврале 2001 года в возрасте 21 года.

Песня I Still Believe — первая, которую музыкант написал после смерти возлюбленной. Трек Walk By Faith был написан во время медового месяца.

Джереми Кэмп женился во второй раз в 2003 году на бывшей солистке группы The Benjamin Gate Эдриэн Лишинг. У пары трое детей, две дочери и сын.

Потеря Мелиссы стала для Джереми ключевым событием в творчестве. Чтобы пережить уход жены из жизни, он ушел с головой в христианскую музыку и присоединился к прославлению. В 2005 году его признали «Лучшим исполнителем» по версии христианского журнала Christianity Today.

Эндрю и Джон Эрвин считаются христианскими режиссерами.

Кей Джей Апа и Бритт Робертсон вместе снимались в фильме «Собачья жизнь». Они также сыграли роли пары.

Это уже вторая картина братьев Эрвин, посвященная музыкантам и конкретным композициям. Первой стала «Можно только представить».

Все картины режиссеров посвящены истории становления героев, в их числе «Можно только представить», «Вулдон», «Дитя октября» и «Верю в любовь».

Актер Кей Джей Апа умеет играть на гитаре и пианино, а в 14 лет даже записал сольный альбом.

Фильм «Верю в любовь» снят студией Kingdom — компанией, основанной Тони Янгом, Кевином Даунсом и братьями Эрвин.

Песня I Still Believe Джереми Кэмпа стала тизером картины. Ее исполнил актер Кей Джей Апа. Концертная сцена из фильма — не постановочная. Она была снята в Алабаме на Hangout Fest с участием настоящих зрителей.

Для звезды сериала «Ривердейл» Кей Джей Апы роль в фильме «Собачья жизнь» стала дебютной. В картине «Верю в любовь» актер впервые играет реального человека.