«Верю в любовь»: Рецензия Киноафиши

На экраны выходит мелодрама для тех, кто соскучился по таким историям, как «Виноваты звезды» (2014), «Сейчас самое время» (2012) или «До встречи с тобой» (2016). Возможно, в такое сложное время как раз и нужна незамысловатая придуманная романтика с сокрушаемой моралью в конце. К тому же еще и актер из «Ривердейла» в главной роли, а на фоне — песни о любви под гитару.

Верю в любовь

На дворе 1999 год. Джереми покидает отчий дом и отправляется в колледж, до которого ему ехать больше 8 часов. Прощается он не только с родителями, но и с двумя братьями, оставляя одному из них мобильный телефон. Обещав каждому всегда отвечать на звонки, молодой человек отправляется в новую жизнь. Джереми мечтает стать музыкантом и собирать концертные залы, хотя он даже и на бары бы согласился, но главное же петь. По приезде в кампус он сразу попадает на концерт местной группы, о которой много слышал и уже успел стать их фанатом. Фронтмен и Джереми сразу же находят общий язык; тут у парня начинаются настоящие приключения. Но на том же концерте он встречает Мелиссу и без памяти в нее влюбляется. Даже при взаимных чувствах их отношениям предстоит пройти сложнейший путь, а возможно ли это, когда ты еще не успел увидеть весь мир?

Оригинальное название «I still believe» переводится как абстрактное «Я все еще верю», а не в какую-то там любовь. Однако в нее молодые наивные главные герои тоже верят, поэтому для локализации было выбрано конкретно это название. Несмотря на то что жанр романтики выходит за все грани рациональности и реализма, картина на самом деле не про это. Здесь не про силу любви, не про химию и магию внутри и вокруг нее. Братья Эрвин рассказывают историю, в которой условно помещают в «конфетный» период своих молодых героев, где их настигает настоящая трагедия. Но им ничего не остается, как верить в жизнь и самих себя.

Верю в любовь

Если у многих людей такими проводниками, вдохновителями и просто маяками становятся люди совершенно разных занятий, незнакомцы, селебрити, персонажи книг или кино, музыки, то Джереми встретился с таким человеком в реальной жизни. Фильмы христианских режиссеров братьев Эрвин всегда в себе несут некий теологический контекст. Никакого фанатизма здесь не существует, и безусловно, история прямиком из 1999-го в реалиях 2020-го оказывается достаточно фэнтезийной, настоящей фикцией. Но эта непохожесть, контраст между двумя разными десятилетиями, даже веками, напоминает о том, что человечество потеряло за все это цифровое время.

В одном из сюжетов канала VICE журналистка спрашивала у прохожих в Нью-Йорке, как часто они успевают заниматься сексом в их «busy life». Отвечали в большинстве молодые, но и поколение постарше тоже делилось своими воспоминаниями и жаловалось на современность. Итог был плачевным: у всех не хватает времени. А на что они тогда его тратят? На зарабатывание денег. Картина Эрвин относительно об этом. Этот придуманный фейковый 1999 год с протагонистом из сериала «Ривердейл» — очередное напоминание, чтобы люди жили сегодняшним днем и смотрели на звезды, хотя бы в планетарии. Мелисса поражает своим видением мира Джереми как раз во время их свидания в одном из музеев. Героиня смотрела на звезды на потолке и рассказывала про галактики, солнце и планеты. После к этому космосу аккуратно украдкой подойдет тема Бога, и Мелисса уже будет видеть сны о своем будущем.

Верю в любовь

Очень сладко, как будто сделано на коленке, отсутствие актерской пластичности — это все, конечно, играет злую шутку со всей картиной. Поэтому очередных «Виноваты звезды», конечно же, не получается. Однако, несмотря на несерьезность самих актеров по отношению к своим персонажам, история к финалу становится полной. А дело в том, что жанр мелодрамы здесь оказывается ошибочным и фиксация на нем совершенно неверной. Безусловно, это драма, даже какой-то оммаж некоторым американским картинам начала 2000-х, а по музыкальности и искренности отсылает к нескольким эпизодам сериала «Это мы».

«I still believe» — это песня христианского музыканта Джереми Кэмпа, а вся история, срежиссированная братьями Эрвин, — частичка его реальной жизни. Это трибьют его первой жене, жизнь которой так рано закончилась из-за неизлечимой болезни. Возможно, здесь и не должно быть никакой драматургии, потому что песни же — это бесконечный порыв чувств. А картина братьев Эрвин — в первую очередь лирика.

Верю в любовь

На фоне схожих по сюжету фильмов «Я верю в любовь», конечно же, потеряется и даже не вспомнится спустя многие годы. Однако, если вы фанаты христианской и фолк музыки и Кей Джей Апы, то эти почти два часа вы сможете послушать очень хорошее исполнение песен и лицезреть наивность, которую больше не встретить за дверьми кинотеатров.

Ася Заболоцкая