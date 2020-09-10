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BTS: Разбей тишину: Фильм
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Break the Silence: The Movie

BTS: Разбей тишину: Фильм, 2020

2020 / Корея
8.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

После завершения мирового тура «Love Yourself: Speak Yourself» BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле.

Этот документальный фильм дает доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами BTS предстанут c новой стороны. Участники коллектива откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух.

8.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 10 сентября 2020
Возраст 12+
Режиссер
Пак Чун-су
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма BTS: Разбей тишину: Фильм 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
danochkaaa777 13 августа 2020, 09:50
Здравствуйте! А в каких кинотеатрах будут показывать фильм BTS? И как приобрести билет?
Мария Шувалова 10 сентября 2020, 18:57
А что делать ,если должны были показать,но из-за пандемии кинотеатры закрыты((может дату перенесут показа??
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13 голосов
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