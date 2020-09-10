BTS: Разбей тишину: Фильм, 2020

После завершения мирового тура «Love Yourself: Speak Yourself» BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле.

Этот документальный фильм дает доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами BTS предстанут c новой стороны. Участники коллектива откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух.