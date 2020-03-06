«Отель «Белград»»: Рецензия Киноафиши

«Отель «Белград»» — полнометражный спин-офф сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»». Первоисточник здесь условен. Перед нами самостоятельный проект, который не хочет ассоциироваться с телевизионными корнями. Его ориентир — недавний «Холоп», самый кассовый российский фильм. Об этом гордо сообщает постер, напоминающий о тесной производственной связи двух картин. Студия Yellow, Black and White, неожиданно оказавшаяся на волне успеха, явно желает урвать еще кусочек от недавней популярности. Возможно, в этом ей помогут сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль, и Диана Пожарская, ставшая его романтическим увлечением. Остальное сделают первые длинные весенние выходные. Легкая романтическая комедия — неплохой способ провести 8 Марта.

Отель «Белград»

Паша забыл Москву и вернулся на родину, в Белград. Здесь он занялся знакомым делом: управляет собственным престижным отелем в центре столицы Сербии. Его жизнь похожа на гедонистский рай, наполненный высококлассными удовольствиями. Самым сложным выбором оказывается цвет волос очередной избранницы. После шумной вечеринки Паша случайно врезается в машину бандитов и разбивает дорогое произведение искусства «Фонтан Дюшана». Здесь не ограничишься простым ремонтом. Сербский ловелас готов на все, чтобы спасти жизнь, даже отдать свой отель, но криминального авторитета не интересует недвижимость. Чтобы рассчитаться с долгом, он предлагает ему жениться на своей дочери и превратиться в верного зятя. Новой проблемой становится случайная встреча с Дашей, русской девушкой, которую Паша не может забыть даже спустя 4 года после разрыва отношений. Теперь он должен придумать план, как избежать ненавистной свадьбы, сохранить жизнь и вновь не упустить любовь.

С первых минут картина берет очень быстрый темп, постоянно забрасывая деталями прошлого и настоящего, заодно успевая показать и новые лица. Героям банально не хватаем времени, из-за чего характеры выглядят излишне схематичными. Почти каждого можно описать несколькими словами, довольно точно сформировав их портрет. Больше всего пострадали женские персонажи. Тезис о сильных героинях авторы восприняли чересчур буквально. Девушки умеют драться и защищают своего слабого избранника, но дальше их мысли окажутся затуманены мужчинами и свадьбами. Любые попытки начать самостоятельную жизнь обязательно закончатся в крепких объятиях. Проявление сексизма, непрекращающейся лжи (конечно, во благо) и эгоизма в их сторону только укрепляет эту связь. «Не врет, а выкручивается. Врать — грех, а выкручиваться — вынужденная мера», — на ломаном русском объясняет один из героев. Конечно, после таких слов растает любое, даже самое холодное сердце. Хотя главная задача — быть сексуальными и красивыми, остальное уже решит будущий муж.

Отель «Белград»

Простота сохраняется и в сюжете. Перед нами примитивная романтическая комедия с избитыми поворотами. Любовь витает в воздухе, незримо заражая всех героев без видимой логики, а любые разногласия можно уладить только на огромном застолье или пышной свадьбе, заканчивающейся мордобоем. Основными опорами местного юмора стали глупость, стереотипы о женщинах и сербский размашистый деревенский быт. Большую часть времени придется слышать грубость и проявления сексизма, которые «украшают» колкости о женском интеллекте. На десерт несколько шуток о России с упоминанием Путина и сербско-русской братской любви.

Хотя есть в картине и парочка интересных находок. Например, уличные музыканты, постоянно следующие за героем и отвечающие за фоновую музыку. Очень приятный саундтрек, как и во всех проектах Yellow, Black and White. Парочку песен захочется добавить в свой плейлист, особенно удачной стал cover «На сиреневой луне» Леонида Агутина. Прекрасным получился и сам Белград, совмещающий экскурсионные панорамы, разбавленные загородными пейзажами. Смелым решением оказалось отсутствие дубляжа сербской речи. Она постоянно слышится за русским озвучанием, сохраняя балканскую экспрессию и создавая дополнительный эффект туристической вылазки.

Отель «Белград»

Если вам нравятся сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон»», а также юмор других проектов студии Yellow, Black and White, например, недавний «Холоп», то «Отель «Белград»» не разочарует. Вы увидите знакомых актеров и сможете узнать о дальнейшей судьбе полюбившихся героев. Фильм подарит солнечную атмосферу и романтический заряд, которые украсят живописные улицы сербской столицы.

Константин Киценюк