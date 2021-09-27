«Мама: Возвращение из тьмы»: Рецензия Киноафиши

Клэр служит в полиции, но после недавней трагедии начинает страдать от кошмаров и депрессии. На вызове ей не удается спасти молодого человека от самоубийства, зато получается приобрести чувство вины. Но это только начало ее черной полосы. Совсем скоро девушке сообщают о трагической смерти отца и просят вернуться в родной городок. За долгие годы ее отсутствия эти места окончательно пришли в упадок, закрыто даже местное отделение полиции. Во всей округе бесследно пропали мужчины и дети, а оставшиеся женщины стали напоминать зомби и выглядеть безумно. Клэр подозревает, что оказалась здесь не случайно, и у кого-то или чего-то, скрывающегося в местных лесах, на нее большие планы. Теперь девушке придется разгадать местные тайны, чтобы спасти хотя бы свою душу.

Кажется, дальше будет легко догадаться о происходящем. Очередной демон или призрак начнет преследовать главную героиню, а ответы предстоит искать в древнем семейном проклятии. Странные силуэты начнут двигаться, и из всех темных углов будет кто-то выпрыгивать. Но неожиданно «Мама: Возвращение из тьмы» – хоррор другого типа, который делает акцент на психологизме и атмосфере. Да, здесь есть много паранормального, оккультизма и сошедших с ума горожан, но все эти атрибуты фильмов ужасов как будто не пытаются использовать свой потенциал и напугать. Тут нет скримеров или отвратительных тварей, одним своим видом вызывающих желание закрыть глаза. Они лишь помогают создать тревогу и пробуждают желание узнать, чем же обернется эта простая на первый взгляд история.

Мама: Возвращение из тьмы

С другой стороны, даже без привычных инструментов фильмов ужасов «Мама: Возвращение из тьмы» все-таки попытается напугать. Все подается под слоганом: «Да какого черта здесь происходит?» Недавнее происшествие на работе оказывается тесно связано с культом и показывается во флешбэках. Любое общение с местным жителем превращается в лотерею, ведь непонятно, разговариваешь ты с еще живым или уже мертвым. Дискомфорта добавляет и демон, который находится где-то рядом. Нам как бы намекают на его существование и лишь будоражат фантазию. Даже после финала будет непонятно, на что же он может быть способен. Хотя это выглядит не так страшно, как поведение местных женщин, сошедших с ума. Они нянчатся с куклами и странными маленькими костями, оставшись наедине со своим горем. Перед нами оккультная коммуна, построенная на страхе и страдании, а также объединенная почти религиозным психозом.

Правда, истории все-таки не хватает некоторой стройности. В самом начале нам показывают смерть девушки, остановившейся в лесу. Эта сцена путает, намекая на грядущую кровавую резню. Но ее так и не случится. Понять мотивы демона окажется непросто. Все, что находится за пределами личной драмы главной героини, покрыто туманом и не предполагает разъяснений. Нам так и не ответят, почему она видит призраков, каковы их цели и возможности, а также откуда взялось местное зло. Потусторонняя сущность как будто лишена шаблона и вместе с тем логики. Она, конечно, предпочитает на ужин скорее младенцев, но этого оказывается мало.

«Мама: Возвращение из тьмы» – скромный хоррор, который попытался сосредоточиться на своих сильных сторонах. Без хорошего бюджета создатели не стали мучать нас посредственной графикой, сосредоточившись на атмосфере и человеческом безумии. Все дополняет очень холодное изображение и тайны, рассыпанные по всем углам маленького городка. Главное, помнить: это небольшой фильм ужасов, способный вас увлечь, но не раздвинуть рамки жанра.

Мама: Возвращение из тьмы

Картина понравится поклонникам хорроров, которые устали от очередного потока скримеров и хотят получить жуткую интригующую историю.