Дедушка НЕлегкого поведения, 2020

Режиссер «Бунта ушастых» Том Хилл возвращается после шестилетнего перерыва с фильмом «Где моя челюсть, чувак?». В основе картины – произведение детского американского писателя Роберта Киммела Смита. Роберт Де Ниро сыграл роль хитрого и находчивого дедушки, а роль его внука досталась молодому актеру Оаксу Фигли.
Герой Роберта Де Ниро овдовел. Обеспокоенная дочь уговаривает его переехать к ней, старик Эд сомневается в этом решении, но соглашается. Он понимает, что общение с внуком поможет ему отвлечься от потери жены.
Эд переезжает в небольшой дом и заселяется в комнату внука Питера. Однако малыш не готов к такой неожиданной встрече и тесной близости с дедом. Он замышляет план, который поможет ему выжить дедушку из своей комнаты. Питер думает, что сможет обхитрить деда. После нескольких проделок внука Эд отвечает своему юному обидчику в его же стиле. Питер понимает, что дед — достойный противник, и между ними завязывается настоящая война. На кону целая комната, проигравший — выселяется.
В фильме режиссер мастерски иллюстрирует взаимоотношение между младшим и старшим поколением. Главная идея картины — показать, что крепкая дружба начинается не с обсуждения общих интересов, а чаще всего из-за взаимной неприязни.
Для актеров Роберта Де Ниро и Кристофера Уокена это третий совместный проект. Ранее они снялись вместе в фильмах «Охотник на оленей» (1978) и «Любовница» (1992).
Фильм «Где моя челюсть, чувак?» стал вторым, где Роберт Де Ниро играет дедушку и перевоспитывает своего внука, а также вторым, где в оригинальном названии есть слово «дедушка». Первый – картина с Заком Эфроном «Дедушка легкого поведения».
Оригинальное название детской книги Роберта Киммела Смита, которая лежит в основе картины, — The War with Grandpa. В дословном переводе с английского — «Война с дедушкой».
Ума Турман сыграла вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Бешеный пес и Глори», а с Кристофером Уокеном встречалась на съемках «Криминального чтива». Кристофер Уокен и Джейн Сеймур играли вместе в «Незваных гостях».
Фильм «Где моя челюсть, чувак?» мог уже давно выйти на большой экран. Изначально проектом занялась продюсерская компания The Weinstein Company, но из-за скандалов с Харви Вайнштейном съемки заморозили. Проект передали студии Marro Films.
У фильма было несколько неудачных дат выхода, из-за чего его переносили три раза — 21 апреля 2017 года, 20 октября 2017 года и 23 февраля 2018 года.
Для актера Оакса Фигли это уже второй герой, которого зовут Питер. Он снялся в приключенческом фэнтези Дэвида Лоури «Пит и его дракон».
Роберт Киммел Смит не планировал становиться писателем. Все вышло случайно: он часто читал дочке сказки перед сном, и, чтобы не повторяться, начал писать свои.
Писатель написал более 10 детских произведений и даже получил Детскую книжную премию Дороти Кэнфилд Фишер.
История о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за свое личное пространство с овдовевшим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но малоподвижный старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.