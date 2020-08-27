Дедушка НЕлегкого поведения, 2020

Режиссер «Бунта ушастых» Том Хилл возвращается после шестилетнего перерыва с фильмом «Где моя челюсть, чувак?». В основе картины – произведение детского американского писателя Роберта Киммела Смита. Роберт Де Ниро сыграл роль хитрого и находчивого дедушки, а роль его внука досталась молодому актеру Оаксу Фигли.

Герой Роберта Де Ниро овдовел. Обеспокоенная дочь уговаривает его переехать к ней, старик Эд сомневается в этом решении, но соглашается. Он понимает, что общение с внуком поможет ему отвлечься от потери жены.

Эд переезжает в небольшой дом и заселяется в комнату внука Питера. Однако малыш не готов к такой неожиданной встрече и тесной близости с дедом. Он замышляет план, который поможет ему выжить дедушку из своей комнаты. Питер думает, что сможет обхитрить деда. После нескольких проделок внука Эд отвечает своему юному обидчику в его же стиле. Питер понимает, что дед — достойный противник, и между ними завязывается настоящая война. На кону целая комната, проигравший — выселяется.

В фильме режиссер мастерски иллюстрирует взаимоотношение между младшим и старшим поколением. Главная идея картины — показать, что крепкая дружба начинается не с обсуждения общих интересов, а чаще всего из-за взаимной неприязни.