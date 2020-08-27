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Дедушка НЕлегкого поведения Дедушка НЕлегкого поведения
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War with Grandpa

Дедушка НЕлегкого поведения, 2020

2020 / США
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Дедушка Роберт Де Ниро объявляет войну собственному внуку.
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Режиссер «Бунта ушастых» Том Хилл возвращается после шестилетнего перерыва с фильмом «Где моя челюсть, чувак?». В основе картины – произведение детского американского писателя Роберта Киммела Смита. Роберт Де Ниро сыграл роль хитрого и находчивого дедушки, а роль его внука досталась молодому актеру Оаксу Фигли.

Герой Роберта Де Ниро овдовел. Обеспокоенная дочь уговаривает его переехать к ней, старик Эд сомневается в этом решении, но соглашается. Он понимает, что общение с внуком поможет ему отвлечься от потери жены.

Эд переезжает в небольшой дом и заселяется в комнату внука Питера. Однако малыш не готов к такой неожиданной встрече и тесной близости с дедом. Он замышляет план, который поможет ему выжить дедушку из своей комнаты. Питер думает, что сможет обхитрить деда. После нескольких проделок внука Эд отвечает своему юному обидчику в его же стиле. Питер понимает, что дед — достойный противник, и между ними завязывается настоящая война. На кону целая комната, проигравший — выселяется.

В фильме режиссер мастерски иллюстрирует взаимоотношение между младшим и старшим поколением. Главная идея картины — показать, что крепкая дружба начинается не с обсуждения общих интересов, а чаще всего из-за взаимной неприязни.

Для актеров Роберта Де Ниро и Кристофера Уокена это третий совместный проект. Ранее они снялись вместе в фильмах «Охотник на оленей» (1978) и «Любовница» (1992).

Фильм «Где моя челюсть, чувак?» стал вторым, где Роберт Де Ниро играет дедушку и перевоспитывает своего внука, а также вторым, где в оригинальном названии есть слово «дедушка». Первый – картина с Заком Эфроном «Дедушка легкого поведения».  

Оригинальное название детской книги Роберта Киммела Смита, которая лежит в основе картины, — The War with Grandpa. В дословном переводе с английского — «Война с дедушкой».

Ума Турман сыграла вместе с Робертом Де Ниро в фильме «Бешеный пес и Глори», а с Кристофером Уокеном встречалась на съемках «Криминального чтива». Кристофер Уокен и Джейн Сеймур играли вместе в «Незваных гостях». 

Фильм «Где моя челюсть, чувак?» мог уже давно выйти на большой экран. Изначально проектом занялась продюсерская компания The Weinstein Company, но из-за скандалов с Харви Вайнштейном съемки заморозили. Проект передали студии Marro Films.

У фильма было несколько неудачных дат выхода, из-за чего его переносили три раза — 21 апреля 2017 года, 20 октября 2017 года и 23 февраля 2018 года.

Для актера Оакса Фигли это уже второй герой, которого зовут Питер. Он снялся в приключенческом фэнтези Дэвида Лоури «Пит и его дракон».

Роберт Киммел Смит не планировал становиться писателем. Все вышло случайно: он часто читал дочке сказки перед сном, и, чтобы не повторяться, начал писать свои.

Писатель написал более 10 детских произведений и даже получил Детскую книжную премию Дороти Кэнфилд Фишер.

История о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за свое личное пространство с овдовевшим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но малоподвижный старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.

7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера онлайн 22 декабря 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Тим Хилл
Тим Хилл
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Ума Турман
Ума Турман
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Роб Риггл
Роб Риггл
Юджин Леви
Юджин Леви
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дедушка НЕлегкого поведения 5 постеров
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Дедушка НЕлегкого поведения
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После нападения на охранника в супермаркете пенсионера Эда отправляют жить к дочери. Эд от этой идеи не испытывает особой радости, а его внук, 12-летний Питер, и вовсе приходит в ярость от того, что ему придется уступить свою комнату деду. Не желая мириться с несправедливостью, мальчик решает объявить старику войну. Но Эд оказывается крепким орешком, ведь, будучи ветераном войны, он готов вести боевые действия и отвечать на шалости обиженного внука.  Новая работа Тима Хилла, режиссера…
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User 25 октября 2020, 15:59
Фильм на раз. Очень жаль, что Роберт стал сниматься в проходном кино... :( жаль потраченных денег и времени.
valtoliver 29 октября 2020, 21:22
С каждым разом фильмы все тупее и тупее. И как жаль что Де Ниро снимается в таком отстое, совершенно не его
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Дедушка НЕлегкого поведения» с Де Ниро и Умой Турман обошел «Довод» в прокате К шестой неделе проката триллер про игры со временем начал уступать.
Написать
12 октября 2020 15:45
Роберт Де Ниро против внука в первом трейлере комедии «Где моя челюсть, чувак» Российский релиз намечен на начало сентября. 
Написать
17 августа 2020 11:56
Релиз «Марии Магдалины» С Руни Марой и Хоакином Фениксом перенесли Фильм «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса с Руни Марой и Хоакином Фениксом в главных ролях была убран из сетки релизов The Weinstein Company. Начало проката было назначено на 30 марта 2018
Написать
22 января 2018 14:41
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