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Атакан. Кровавая легенда Атакан. Кровавая легенда
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Атакан. Кровавая легенда, 2020

2020 / Россия
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Еще одна попытка российских кинематографистов обратиться к жанровому кино, «Атакан. Кровавая легенда» расскажет о профессоре Митине и его студентке Норе, которые общими усилиями пытаются отыскать древний языческий алтарь.

В своем дебютном полном метре режиссер Александр Гришин совмещает два непростых жанра: ужасы и мокьюментрари. Если сложность работы с первым заключается в пресыщенности зрителей клишированным набором приемов, то второй принято сочетать с комедийным элементом («Реальные упыри» Тайки Вайтити или «Зелиг» Вуди Аллена) и довольно редко с ужасами. То есть у Александра Гришина в некотором смысле получился экспериментальный проект.

Когда преподаватель (Владимир Кузнецов) в институте Норы (Ксения Плюснина) заводит на лекции речь о реальном существовании языческого алтаря Атакана где-то под Петербургом, студенты только подтрунивают над профессором, который, по их мнению, выжил из ума. Но Нора, чей дедушка видел валун своими глазами, когда строил петербуржское метро, и рассказывал ей о нем, верит преподавателю Митину и хочет отыскать Атакана в память о дедушке. Вместе с профессором она спускается под землю, но к неудовольствию Митина за ними увязываются знакомые Норы, не воспринимающие происходящее всерьез. Однако вскоре их отношение к легенде об Атакане меняется.

 

Дебютная полнометражная картина от режиссера Александра Гришина.

В основу фильма легла петербуржская легенда о валуне, названном древними «Атаканом», которому проживавшие на территории современного Санкт-Петербурга в языческие времена племена приносили человеческие жертвы.

В 2020 году фильм был приглашен на один из первых кинофестивалей, посвященных жанру хоррора, «Molins Horror Film Festival».

 

Атакан – кровавый валун, гигантская гранитная плаха, на которой веками приносили человеческие жертвы язычники. Группа студентов-историков во главе с молодым преподавателем спускаются в подземелья Петербурга, чтобы отыскать легендарный камень. С каждым шагом ситуация выходит из-под контроля, впереди их ждет только смерть. Атакан жаждет новой крови. Кто выживет?

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2 голоса
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 августа 2020
Премьера в мире 13 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Гришин
Александр Гришин
В ролях
Ксения Плюснина
Ксения Плюснина
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Денис Лукичев
Анна Серпенева
Полина Строгая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Атакан. Кровавая легенда 2 постера
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Университетский преподаватель Дмитрий Митин (Владимир Кузнецов) читает лекции о том, как советские спецслужбы якобы пытались использовать в своих целях потусторонние силы. Самым важным артефактом этой работы является скрытый под Петербургом могущественный и опасный языческий алтарь Атакан. Студенты откровенно потешаются над конспирологическими изысканиями преподавателя, но ученица Нора (Ксения Плюснина), влюбленная в своего преподавателя, Дмитрию верит. Её дедушка участвовал в строительстве…
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30 июня 2020 09:07
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