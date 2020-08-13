Атакан. Кровавая легенда, 2020

Еще одна попытка российских кинематографистов обратиться к жанровому кино, «Атакан. Кровавая легенда» расскажет о профессоре Митине и его студентке Норе, которые общими усилиями пытаются отыскать древний языческий алтарь.

В своем дебютном полном метре режиссер Александр Гришин совмещает два непростых жанра: ужасы и мокьюментрари. Если сложность работы с первым заключается в пресыщенности зрителей клишированным набором приемов, то второй принято сочетать с комедийным элементом («Реальные упыри» Тайки Вайтити или «Зелиг» Вуди Аллена) и довольно редко с ужасами. То есть у Александра Гришина в некотором смысле получился экспериментальный проект.

Когда преподаватель (Владимир Кузнецов) в институте Норы (Ксения Плюснина) заводит на лекции речь о реальном существовании языческого алтаря Атакана где-то под Петербургом, студенты только подтрунивают над профессором, который, по их мнению, выжил из ума. Но Нора, чей дедушка видел валун своими глазами, когда строил петербуржское метро, и рассказывал ей о нем, верит преподавателю Митину и хочет отыскать Атакана в память о дедушке. Вместе с профессором она спускается под землю, но к неудовольствию Митина за ними увязываются знакомые Норы, не воспринимающие происходящее всерьез. Однако вскоре их отношение к легенде об Атакане меняется.