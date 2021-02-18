«Конек-Горбунок»: Рецензия Киноафиши

«За горами, за лесами, / За широкими морями, / Против неба - на земле / Жил старик в одном селе». Даже если вы не можете подхватить эти строчки четырехстопным хореем, пересказ дальнейшего содержания вряд ли вызовет какие-то трудности. У старика было три сына, младший – тот самый Иван-дурак. Однажды он захомутал волшебную кобылицу, топтавшую отцовскую пашню, а та в награду за подвиг подарила ему Конька-Горбунка – верного друга и помощника. Вместе они доехали до столичного двора, поймали Жар-птицу, нашли Чудо-юдо рыбу-кита и привезли в невесты государю Царь-девицу, которая коварно потребовала от жениха омолодиться, нырнув поочередно в котлы со студеной водой, водой вареной и кипящим молоком.

В фильме «Конек-Горбунок» герои сказки Петра Ершова говорят не стихами, а прозой. Основной сюжет сохранен, но в него внесены изменения. Отброшена вся линия со старшими братьями, которые завидовали младшему, расширен образ Царь-девицы. Перенести его из книги, учитывая современные реалии, и так не представлялось возможным. У Ершова красавице всего 15 лет, и Иван сначала заманивает ее в шатер со сладостями и заморским вареньем, а потом хватает за длинную косу и насильно тащит в столицу, чтобы выдать замуж за старика.

Конек-Горбунок

Ивана играет Антон Шагин, царя – Михаил Ефремов, Царь-девицу – Паулина Андреева. Коньку-Горбунку подарил свою мимику, движения и голос Павел Деревянко, и это, пожалуй, первая в российском кино работа, соответствующая тому, что делают с анимированными персонажами в Голливуде. Вообще в фильме Олега Погодина свою задачу на отлично, кажется, выполнили все кинематографические департаменты. У нас любят провозглашать «самой-самой» любую премьеру, поддержанную федеральными каналами, и зрители испытывают понятное раздражение, когда не находят на экране того, о чем им с такой страстью рассказывали в многочисленных статьях и сюжетах. Но здесь в кои-то веки все честно. Большая команда талантливых людей несколько лет трудилась, чтобы снять сказку, а не просто освоить сказочный бюджет.

Результат их труда виден, слышен и осязаем. Бьет копытами Конек, машет крыльями огненная Жар-птица, живущая в зыбучих песках, горестно вздыхает гигантский кит, чья спина заросла зелеными лугами, поднимается из хрустального гроба и кидается со снежной горы в пропасть отчаянная Царь-девица. Отдельного упоминания заслуживают костюмы, созданные Надеждой Васильевой и Ольгой Михайловой. Что-то похожее сделала в начале прошлого века великая художница-авангардистка Наталья Гончарова, которой доверили сценографию и костюмы к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Римского-Корсакова. Спектакль был поставлен Русской труппой Дягилева в Париже. Публика тогда была в восторге от цветастых кафтанов, многослойных юбок и кокошников: русский лубок обрел форму, объем и фактуру.

Конек-Горбунок

Казалось, эту величавую пышность невозможно снова вернуть в искусство, не перейдя тонкую грань между творчеством и дурным вкусом. Но вот оно, чудо: в «Коньке-Горбунке» есть персонаж с мельницей-флюгером на голове, и он органично вписан в пространство столичного Царь-града. А какие там рубахи, какие сарафаны и парчовые халаты, какие шапки – вот уж точно ни в сказке сказать, ни пером описать.

У советского кинематографа были замечательные сказочники Роу, Птушко и Кошеверова. После их ухода другие авторы не раз пытались подобраться к сложнейшему из жанров. В последние годы новое российское кино занималось тем, что подтягивало сказку к современности – как в техническом, так и в смысловом плане. Это привело к рождению «Последнего богатыря», успешной и нестыдной франшизы, которая, однако, по своей сути куда ближе к телевидению, чем к кино, - тут сказывается творческое прошлое ее создателей, занимавшихся ситкомами и КВНом.

В «Коньке-Горбунке» тоже есть современные шутки. Главный герой, как уже многими было замечено, похож на осла из «Шрека». В эпизоде с Жар-птицей авторы передают привет белке из «Ледникового периода». Царю снится сон с музыкой группы Little Big. Но это, как ни странно, не самые запоминающиеся элементы фильма. За декорациями «Конька» возвышается фигура Сергея Сельянова, большого любителя русских сказок, продюсера всем известной анимационной серии про богатырей. И, кажется, именно благодаря ему в новой картине сказку не тянут к современности, а углубляются в ее суть, в мифологемы и архетипы.

Конек-Горбунок

Это приводит к неожиданным последствиям. В фильме, производство которого длилось не меньше четырех лет, вдруг начали угадываться вещи, которые не могли быть заложены сценарием. А все потому, что КВНовские остроты стареют, а архетипы нет. И как вам такой поворот сюжета: в «Коньке-Горбунке» главный противник Ивана – не хитрый спальник, как в книге Ершова, а сам царь, засидевшийся в роскошном дворце с золоченым ночным горшком. Рядом с государем – два верных советника, две башни: воевода (Олег Тактаров), то есть силовой блок, и византийский политтехнолог (Ян Цапник), ответственный за многоходовочки. Ивана они пытаются сжить со света, потому что он молодой, красивый и нравится народу. Но Иван действительно дурак: до последнего верит в доброго царя-батюшку, довольствуется малым, живет чувствами. И лишь Конек-Горбунок – голос разума – пытается раскрыть другу глаза на истинное положение вещей.

Оригинальные стихи тоже были не так просты. В середине XIX века, после выхода третьего издания, сказку Ершова запретила цензура. Ленте Погодина и Сельянова, к счастью, такая судьба не грозит, да и аналогии с российской действительностью искать захочется далеко не всем. Тут надо сказать, что в качестве семейного фильма к «Коньку-Горбунку» нет никаких претензий. Это настоящие 6+, детям понравится. Даже царя в финале пощадили. Помните, как было у Ершова? «Два раза перекрестился, / Бух в котел - и там сварился!» В новой версии все гораздо милосерднее – его просто лишили дворца.