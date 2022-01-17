«Тихая ночь»: Рецензия Киноафиши

Действие разворачивается в доме многодетной семьи Нелл (Кира Найтли) и Саймона (Мэттью Гуд). Родители готовятся принимать гостей, юный Арт (звезда «Кролика Джоджо» Роман Гриффин Дэвис) помогает нарезать овощи, а его братья (реальные братья Дэвиса) намываются в ванне. Вскоре прибывают гости: давние друзья Нелл и Саймона со своими возлюбленными и детьми.

Кажется, дальше действие будет развиваться в духе типичных рождественских трагикомедий и мелодрам. Персонажи радуются друг другу, а потом начинают спорить и ругаться из-за прошлых обид и несостоявшихся (или состоявшихся) романов. Но есть одна тонкость, которая объясняет, почему все герои такие нервные: за окном творится самый настоящий апокалипсис, и никто из них не переживет эту ночь. А вот как умереть, и что сделать перед кончиной, каждый должен решить сам.

Строго говоря, лучше всего смотреть этот фильм, не зная о сюжете вообще ничего. Именно в таком варианте он раскрывается идеально. Ведь завязка картины настолько искусно копирует клишированные сюжеты, что моментально создается ощущение: зрителю выдают самую банальную историю, в которой герои сначала переругаются, а к финалу помирятся и будут весело звенеть бокалами и поздравлять друг друга с праздниками. Мало того, здесь даже на главные роли пригласили звезд драм и комедий: Мэттью Гуда все помнят по «Аббатству Даунтон», а уж Кира Найтли и вовсе сыграла в «Реальной любви» — одной из популярнейших рождественских картин.

Тихая ночь

И тогда «Тихая ночь» постепенно сложится, словно пазл, в необычную историю. Поначалу покажется, что герои какие-то неестественные, а конфликты — надуманные. Но их состояние объяснят, и все встанет на свои места.

Но все же такой «слепой» просмотр немного опасен, достаточно представить влюбленную пару (кроме любителей триллеров) или счастливую семью, которая решила посмотреть типичную рождественскую комедию, а попала на «Тихую ночь». Возможно, именно из-за таких зрителей у фильма не слишком высокие рейтинги — он просто шокирует своей депрессивностью и обреченностью.

Однако если пойти на сеанс заранее скорректировав ожидания, эту картину очень легко полюбить. Ведь авторы рассказывают самую искреннюю и правдивую историю апокалипсиса, в которую легко поверить. И даже хорошо, что многие детали не раскрывают. Ведь точно так же в случае реальной трагедии люди не будут знать, что же все-таки произошло: напали русские, наступила экологическая катастрофа или вообще произошло что-то неизвестное. Отчасти такой подход напоминает «Знаки» Шьямалана, где герои тоже не воевали с нашествием пришельцев, а просто пытались обезопасить свой дом и ориентировались на обрывки передач.

Тихая ночь

Вот только в «Тихой ночи» врагов как таковых нет, сражаться не с кем. И шансов на спасение тоже нет. Зрителю просто показывают, как десяток героев доживают свои последние часы. Но не стоит думать, что без традиционного конфликта (ну, не считать же таковым споры о том, кто с кем переспал) история перестанет быть напряженной. Наоборот, за счет простоты и камерности она полностью погружает в жуткий мир и заставляет задуматься о реалистичности происходящего и собственном поведении в подобной ситуации. И именно поэтому картина не отпускает до самого конца.

Да, конечно, можно было бы придраться и к простоте визуальных эффектов. Благо, графики здесь немного, но, когда она появляется, слишком уж чувствуется мультяшность. Можно было бы задать несколько вопросов про характеры героев, их так и не раскрытые черты и многое другое.

Но чтобы даже постфактум задуматься над этими вопросами, нужно быть совершенно неэмпатичным к экранным героям. Недаром основной движущей силой сюжета сделали юного Арта — единственного, кто смотрит на ситуацию нестандартно и не готов смириться с происходящим. Хотя в реальности большинству окажется более близка позиция взрослых.

«Тихую ночь» можно смело включать в топы самых депрессивных рождественских фильмов. Он цепляет именно сочетанием противоположных тем, поэтому при первом просмотре его одновременно хочется любить и ненавидеть. Но что важнее всего – такая история точно не оставит равнодушным.