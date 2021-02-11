Северный ветер, 2020

Рената Литвинова вошла в мир кино, рассказывая сказочные истории. Поступая во ВГИК на курс сценарного мастерства, она планировала выражать своё видение мира через текст, и только благодаря прозорливости некоторых кинематографистов ей, к собственному удивлению, была предложена работа актрисы. С тех пор Литвинова обрела широкую известность и статус «культовой» именно за свои роли, но страсть к «выдумыванию» не прошла. Набравшись опыта, она приступила к созданию собственных фильмов, первым из которых был монтажно-документальный проект «Нет смерти для меня» — о великих актрисах прошлого, чья красота, запечатлённая плёнкой, по мнению Литвиновой, не истлеет и не умрет никогда.
Как часто бывает и в других работах Литвиновой, в новой картине смерть вновь нависает над героями тенью фатальной неизбежности и руководит карнавалом действий. Кто-то снова должен умереть, чтобы восстановить хрупкое равновесие мирового порядка. Повторяющийся мотив Литвиновой о том, как истинно красивые люди встречают смерть, на сей раз вынесен за рамки привычного мира. Действие происходит в фантастическом мире, внутри волшебного клана людей, наделённых даром проживать каждый день на час больше, чем другие.
Любовь до и после смерти, поэтичные диалоги и сказочные декорации — то есть всё то, что прославило Ренату Литвинову как автора, — собираются в новую волшебную историю о том, насколько бессмысленной может быть жизнь, если из неё уходит настоящая любовь.
Фильм посвящён режиссёру Кире Муратовой. Именно Муратова предложила ещё юной сценаристке Литвиновой попробовать себя в качестве актрисы, так как была уверена, что сыграть персонажа, придуманного Литвиновой, может только она сама.
Студия Sony Pictures в последний момент перенесла премьеру фильма с ноября 2020 года на февраль 2021-го.
Роль Фанни в картине играет единственная дочь Ренаты Литвиновой от брака с Леонидом Добровским, Ульяна Добровская. Это не первая роль Ульяны в кино, девушка планирует пойти по стопам матери и всерьез занимается актёрским ремеслом.
Светлана Ходченкова, исполнившая роль Матильды, и режиссёр давно дружат.
Роль Фаины играет Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста. Её также можно было увидеть в одной из предыдущих работ Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа» (2016), входящей в альманах «Петербург. Только по любви».
Начиная с фильма «Богиня: Как я полюбила» (2004), музыку к картинам Литвиновой пишет Земфира Рамазанова. «Северный ветер» не стал исключением.
С оператором Олегом Лукичем Литвинова уже работала над фильмом «Зелёный театр в Земфире» (2008) и короткометражками «Сны Иосифа» (2016) и «Ну, простите!» (2016).
Картина «выросла» из одноимённого спектакля, поставленного Ренатой Литвиновой на сцене МХТ им. А. П. Чехова по пьесе самой Ренаты в 2017 году. Однако она признаётся, что сняла нечто совсем отличное от театральной постановки и на некоторых этапах производства даже собиралась изменить название фильма, чтобы избежать лишних сравнений.
Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…
Провели очень много параллелей между сегодняшним современным миром и картиной.
Красивые костюмы, антураж и игра актёров.… Читать дальше…