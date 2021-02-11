Северный ветер, 2020

Рената Литвинова вошла в мир кино, рассказывая сказочные истории. Поступая во ВГИК на курс сценарного мастерства, она планировала выражать своё видение мира через текст, и только благодаря прозорливости некоторых кинематографистов ей, к собственному удивлению, была предложена работа актрисы. С тех пор Литвинова обрела широкую известность и статус «культовой» именно за свои роли, но страсть к «выдумыванию» не прошла. Набравшись опыта, она приступила к созданию собственных фильмов, первым из которых был монтажно-документальный проект «Нет смерти для меня» — о великих актрисах прошлого, чья красота, запечатлённая плёнкой, по мнению Литвиновой, не истлеет и не умрет никогда.

Как часто бывает и в других работах Литвиновой, в новой картине смерть вновь нависает над героями тенью фатальной неизбежности и руководит карнавалом действий. Кто-то снова должен умереть, чтобы восстановить хрупкое равновесие мирового порядка. Повторяющийся мотив Литвиновой о том, как истинно красивые люди встречают смерть, на сей раз вынесен за рамки привычного мира. Действие происходит в фантастическом мире, внутри волшебного клана людей, наделённых даром проживать каждый день на час больше, чем другие.

Любовь до и после смерти, поэтичные диалоги и сказочные декорации — то есть всё то, что прославило Ренату Литвинову как автора, — собираются в новую волшебную историю о том, насколько бессмысленной может быть жизнь, если из неё уходит настоящая любовь.