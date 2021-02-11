Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Северный ветер Северный ветер
Киноафиша Фильмы Северный ветер

Северный ветер, 2020

2020 / Россия
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Нетривиальное кино от Ренаты Литвиновой
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 38
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Рената Литвинова вошла в мир кино, рассказывая сказочные истории. Поступая во ВГИК на курс сценарного мастерства, она планировала выражать своё видение мира через текст, и только благодаря прозорливости некоторых кинематографистов ей, к собственному удивлению, была предложена работа актрисы. С тех пор Литвинова обрела широкую известность и статус «культовой» именно за свои роли, но страсть к «выдумыванию» не прошла. Набравшись опыта, она приступила к созданию собственных фильмов, первым из которых был монтажно-документальный проект «Нет смерти для меня» — о великих актрисах прошлого, чья красота, запечатлённая плёнкой, по мнению Литвиновой, не истлеет и не умрет никогда. 

Как часто бывает и в других работах Литвиновой, в новой картине смерть вновь нависает над героями тенью фатальной неизбежности и руководит карнавалом действий. Кто-то снова должен умереть, чтобы восстановить хрупкое равновесие мирового порядка. Повторяющийся мотив Литвиновой о том, как истинно красивые люди встречают смерть, на сей раз вынесен за рамки привычного мира. Действие происходит в фантастическом мире, внутри волшебного клана людей, наделённых даром проживать каждый день на час больше, чем другие. 

Любовь до и после смерти, поэтичные диалоги и сказочные декорации — то есть всё то, что прославило Ренату Литвинову как автора, — собираются в новую волшебную историю о том, насколько бессмысленной может быть жизнь, если из неё уходит настоящая любовь. 

Фильм посвящён режиссёру Кире Муратовой. Именно Муратова предложила ещё юной сценаристке Литвиновой попробовать себя в качестве актрисы, так как была уверена, что сыграть персонажа, придуманного Литвиновой, может только она сама. 

Студия Sony Pictures в последний момент перенесла премьеру фильма с ноября 2020 года на февраль 2021-го. 

Роль Фанни в картине играет единственная дочь Ренаты Литвиновой от брака с Леонидом Добровским, Ульяна Добровская. Это не первая роль Ульяны в кино, девушка планирует пойти по стопам матери и всерьез занимается актёрским ремеслом. 

Светлана Ходченкова, исполнившая роль Матильды, и режиссёр давно дружат. 

Роль Фаины играет Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста. Её также можно было увидеть в одной из предыдущих работ Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа» (2016), входящей в альманах «Петербург. Только по любви». 

Начиная с фильма «Богиня: Как я полюбила» (2004), музыку к картинам Литвиновой пишет Земфира Рамазанова. «Северный ветер» не стал исключением. 

С оператором Олегом Лукичем Литвинова уже работала над фильмом «Зелёный театр в Земфире» (2008) и короткометражками «Сны Иосифа» (2016) и «Ну, простите!» (2016). 

Картина «выросла» из одноимённого спектакля, поставленного Ренатой Литвиновой на сцене МХТ им. А. П. Чехова по пьесе самой Ренаты в 2017 году. Однако она признаётся, что сняла нечто совсем отличное от театральной постановки и на некоторых этапах производства даже собиралась изменить название фильма, чтобы избежать лишних сравнений. 

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 11 февраля 2021
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Рената Литвинова
Рената Литвинова
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Антон Шагин
Антон Шагин
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Русские драмы про любовь Русские драмы про любовь
Фильмы про женщин Фильмы про женщин
Постер фильма Северный ветер 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Северные поля – кажется, так здесь называется сама Россия. Не страна, а обезлюдевшие пустоши, под стенами Кремля колышется густой еловый бор. Где-то еще дальше к северу идет, кажется, война, то и дело меняется власть. Впрочем, эти сколь постоянные, столь же несущественные перемены слабо затрагивают жизнь Северного Клана. Странное семейство под непререкаемой властью матриарха Маргариты (Рената Литвинова) гнездится в старом особняке. Это не слишком гостеприимный домашний очаг, но другого мы…
Читать
Виктория Мишина 6 февраля 2021, 15:07
Очень интересный фильм.
Провели очень много параллелей между сегодняшним современным миром и картиной.
Красивые костюмы, антураж и игра актёров.… Читать дальше…
baburkina2017 7 февраля 2021, 19:52
Неоднозачное впечатлание...Трек Земфиры слушали до самого конца титров...Более похоже на бенефис Ренаты...Хотя, две или три пары удалились из зала.… Читать дальше…
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Северный ветер
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Один дома» позади: неочевидная новогодняя киноподборка для интересных каникул Вы уже посмотрели «Один дома», выучили наизусть все реплики Гринча и порезали оливье под «Иронию судьбы», а впереди ещё 10 выходных дней – что смотреть дальше? На этот вопрос Киноафиша отвечает вместе со студентами Московской школы кино.
Написать
30 декабря 2021 18:30
Лучшие русские фильмы 2021 года, которые уже можно посмотреть онлайн Необычные работы из Республики Саха, задорные кинокомиксы и один очень милый и красивый мультфильм в подборке отечественных фильмов, которые вышли в прокат в этом году и уже есть в сети.
Написать
18 августа 2021 20:00
Что послушать из кино? Шесть интересных саундтреков 2021 года Рассказываем о шести фильмах 2021 года, музыку из которых обязательно захочется добавить в свои плейлисты.
Написать
21 июня 2021 18:01
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши