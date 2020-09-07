«Мулан»: Рецензия Киноафиши

Даже для исправно работающего конвейера диснеевских ремейков «Мулан» — продукт особый. Оригинальный мультфильм 1998 года не понравился китайской аудитории. История слишком далеко ушла от сюжета китайской поэмы, комедийная интонация была воспринята как неуважительная, карикатурный микродракон Мушу, озвученный голосом Эдди Мерфи, показался насмешкой над древним национальным символом. Однако в конце 90-х руководители студии могли не переживать по этому поводу: китайский рынок еще не был для индустрии ключевым.

С тех пор прошло 20 лет, и ситуация изменилась. Теперь одобрение китайских зрителей для большого голливудского проекта — не приятный бонус, а жизненная необходимость. Стоит ли удивляться тому, что игровая версия «Мулан» мало похожа на анимационную. В кадре нет ни веселого Мушу, ни выразительного Сверчка; это больше не мюзикл: тут никто не поет. Героиня — не просто девочка-сорванец, а прирожденная воительница, обладающая почти магическим запасом энергии ци, которая, подобно Силе из «Звездных войн», пронизывает все сущее.

Мулан

Способности Хуа Мулан (Лю Ифэй) вызывают беспокойство у ее родителей. Девушке со свободолюбивым нравом и боевыми навыками ни за что не стать тихой и незаметной женой, о которой мечтают местные женихи. Первый же визит к свахе оборачивается для семьи публичным позором, но обдумать дальнейшие действия мать и отец Мулан не успевают: прибывший из столицы глашатай объявляет о вторжении в страну северных захватчиков. Согласно указу императора (Джет Ли), каждая семья должна отправить в ряды армии по одному мужчине. Ночью Мулан перетягивает грудь кожаными ремнями, похищает доспехи и оружие отца и отправляется вместо него в тренировочный лагерь.

Курс на эмансипацию диснеевских принцесс продолжается и в этом фильме. Описанная в мультике влюбленность героини в молодого командира в 2020 году уже невозможна. Если он начальник, а она подчиненная, то налицо дисбаланс власти — не самая здоровая основа для отношений. Авторы ремейка выкручиваются изящно. Теперь командир и возлюбленный — это два разных персонажа, и симпатия возникает не у старшего по званию, а у сослуживца, равного Мулан по возрасту и статусу.

Мулан

Кроме того, в истории появляется вторая женщина — «ведьма» Сяньян (легенда китайского кино Гун Ли), некогда отправленная в изгнание за нежелание подчиняться патриархальным правилам. Как и Мулан, она была слишком сильна и независима, чтобы стать чьей-то покорной супругой. После того как соотечественники отвернулись от нее, Сяньян примкнула к врагам страны и стала правой рукой главного злодея Бори-хана, мечтающего убить императора и занять его трон.

Диалоги героев предельно выхолощены и лаконичны. Картина, кажется, ничего бы не потеряла, если бы их не было вовсе. Основные усилия авторов направлены на создание визуальных красот — того, что похоже на Китай, но на самом деле является его сказочной, льстиво приукрашенной вариацией. Это гипертрофированное совершенство художественной части подминает под себя все остальные элементы фильма, и в первую очередь актерскую игру. Живые эмоции персонажей теряются за блеском фактурных доспехов, строгой геометрией мебельных и текстильных орнаментов, выверенной хореографией боевых сцен и огромными пространствами императорского дворца. Здесь, конечно, не обошлось без влияния Чжана Имоу, но разница заключается в том, что китайский режиссер свою национальную культуру искренне чествует, а «Дисней» это чествование старательно имитирует.

Мулан

В старых мультфильмах студии действительно можно обнаружить много такого, что сейчас считается неприемлемым. Однако эти произведения были цельными, в них все работало на конкретный замысел, на четкую авторскую идею. А вот их современные игровые ремейки — от «Дамбо» до «Аладдина», от «Красавицы и чудовища» до «Короля Льва» — уродливо раздуваются от необходимости всем угодить и никого не обидеть.

В результате «Мулан» тоже утопает в странных противоречиях. Судьба героини-воительницы целиком зависит от мужского одобрения, личная свобода ограничена армейскими порядками, феминистское принятие себя подавляется пусть и положительной, но все равно глубоко патриархальной фигурой отца. Кстати, исполнитель этой роли Ма Ци в кадре поразительно похож на председателя КНР Си Цзиньпина. Вряд ли это совпадение, скорее четко просчитанный комплимент — и после осознания этого факта все разговоры персонажей о верности и преданности родине и отчему дому начинают звучать совсем двусмысленно.

Мулан

Сказанное выше не означает, что от похода в кинотеатр нужно воздержаться. Визуально «Мулан» — самый красивый и эффектный из игровых ремейков диснеевской классики. Детям, которые вряд ли видели мультфильм конца 90-х, понять и принять новую историю будет гораздо проще, чем взрослым. И это, безусловно, кино для большого экрана, то, что пандемия коронавируса не помешала его выходу в прокат — огромная удача для зрителей. Но все-таки трудно отделаться от ощущения, что постановщица Ники Каро и оператор Мэнди Уокер — две талантливые женщины, которым доверили ключевые должности в этом проекте, — в каком-то смысле оказались на месте главной героини. Ты можешь делать какие угодно чудеса со своей творческой ци, но расстраивать двух отцов — папу-Диснея и папу-Китая — ты не должна ни при каких обстоятельствах.

Ксения Реутова