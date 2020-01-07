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Гламурные боссы Гламурные боссы
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Like a Boss

Гламурные боссы, 2020

2020 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Миа и Мел крепко дружат с детства. Став взрослыми, девушки с нуля открывают совместный бизнес: линию косметики и магазин для ее продажи. Работа идет весело, но финансовая сторона нового бренда оставляет желать лучшего: подруги оказываются в долговой яме. Однажды Клэр Луна, магнат косметической сферы, предлагает сделку – она хочет приобрести часть компании. Это становится камнем преткновения между главными героинями, ведь если Клэр купит долю в бизнесе, она сможет целиком его контролировать, разделив владельцев.

  • Сальма Хайек для роли Клэр хотела использовать инъекции ботокса, но передумала, т. к. эффект не завершился бы к началу следующих съемок.
  • Райан Хансер и Джимми Янг уже играли вместе в другом проекте – «Остров фантазий», исполняя роли братьев.
  • Это первая кинолента Paramount Pictures, в которой использовали новую версию логотипа.
  • Фильм не рекламировался в Великобритании.
  • Режиссер Мигель Артета уже сотрудничал с Сальмой Хайек в проекте «Беатрис на ужине».
  • В эпизоде, где Мел измельчает перец, видно, что мельница на самом деле пуста.
  • Другой перевод названия – «Настоящие боссы», а дословно – «Как босс».

Лучшие подруги Миа и Мел живут в своё удовольствие, управляя собственной косметической компанией, которую создали с нуля. К сожалению, они по уши в долгах, но вблизи перспектива предложения выкупа от титана отрасли Клэр Луны, что ставит под угрозу дружбу девушек.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 апреля 2020
Премьера в мире 7 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Мигель Артета
Мигель Артета
В ролях
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Эри Грейнор
Эри Грейнор
Каран Сони
Каран Сони
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гламурные боссы 4 постера
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Гламурные боссы
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