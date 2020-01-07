Гламурные боссы, 2020

Миа и Мел крепко дружат с детства. Став взрослыми, девушки с нуля открывают совместный бизнес: линию косметики и магазин для ее продажи. Работа идет весело, но финансовая сторона нового бренда оставляет желать лучшего: подруги оказываются в долговой яме. Однажды Клэр Луна, магнат косметической сферы, предлагает сделку – она хочет приобрести часть компании. Это становится камнем преткновения между главными героинями, ведь если Клэр купит долю в бизнесе, она сможет целиком его контролировать, разделив владельцев.
Лучшие подруги Миа и Мел живут в своё удовольствие, управляя собственной косметической компанией, которую создали с нуля. К сожалению, они по уши в долгах, но вблизи перспектива предложения выкупа от титана отрасли Клэр Луны, что ставит под угрозу дружбу девушек.