«День курка»: Рецензия Киноафиши

Каждое свое утро Рой (Фрэнк Грилло) начинает с того, что пытается увернуться от агрессивного киллера с мачете над его головой и спастись от боевого вертолета за окном. Мужчина уже привык быть на грани смерти, ведь кучка убийц ежедневно пытается его прикончить и в конечном итоге все-таки убивает. Герой оказался во временной петле и понятия не имеет, зачем эти люди объявили на него охоту. Единственное, о чем он догадывается, – это то, что все происходящее связано с сверхсекретной работой его бывшей жены (Наоми Уоттс).

Махинации с таймлайном не собираются исчезать из кино. Путешествие во времени, инверсия, повторение одного и того же дня – все эти истории заполняют пространство фильмов, анализируя то, что сами мы в реальной жизни не в силах познать и прочувствовать. Однако у картин с концепцией «дня сурка» есть риск протоптать себе две предсказуемые дороги: заострение внимания к маленьким радостям жизни или же использование такого метода лишь для того, чтобы оправдать слабое повествование. К сожалению, работа Джо Карнахана, которая напоминает бессмысленный трюк, а не убедительный рассказ, относится скорее ко второму случаю. Сюжетные дыры неумело скрываются поединками на мечах и побегами от пуль, а нескончаемый кровожадный экшен начинает надоедать уже к середине хронометража.

День курка

Необязательно быть знакомым с работой Гарольда Рамиса 1993 года, чтобы понять, насколько «День курка» вбирает в себя элементы других фильмов, или недавним оригинальным переосмыслением этой идеи в «Зависнуть в Палм-Спрингс», чтобы увидеть здесь отсутствие всяческого новаторства. Каждая эффектная сцена выглядит таковой только лишь для повышения градуса напряжения, от которого временами хочется спрятаться так же, как главный герой ищет укрытие от преследователей.

Но в то же время огромное достоинство ленты в том, что уже с самого начала Рой начинает рассказывать зрителю о своей участи, что спасает от утомительного экскурса во всю эту авантюру со временем. Мы моментально оказываемся в самой гуще событий, когда герой уже без особого энтузиазма пытается дожить хотя бы до обеда. Нам не нужно знать, как именно он переживал свою первую встречу со смертью и как привыкал к этой мысли снова и снова. Достаточно пару раз пройти вместе с ним этот водоворот перестрелок, чтобы почувствовать себя внутри видеоигры и даже немного понять весь груз его отчаяния.

День курка

Впрочем, заданный темп фильма вместе с долей юмора постепенно теряют свою привлекательность, и на сцену выходит обыкновенная человеческая драма двух людей, где уже нет места приятному веселью и отрубанию очередных голов. Такой прием не очеловечивает картину и не делает ее более цельной, ведь мы так и не узнаем предысторию героев и никто особо не будет объяснять, почему и как они оказались в таком положении. Это опять-таки возвращает нас к тому, что переплетение семейных отношений в данном случае выглядит лишь дешевой попыткой разнообразить картину, которой не хватает прочного фундамента. Структура «Дня курка» разбросана, как рванная вселенная, в которой обитает Рой, и привлекательность фильма в конце концов вращается вокруг экстравагантного насилия.

Огромное количество вопросов, которые возникают на протяжении всего фильма, логически приводят героя к главному вопросу, ответ на который режиссер, вероятно, приберег для наших собственных фантазий. Такая концовка может как обескуражить, так и привести в восторг. Ведь все, что мы видели, было оммажем тому, что мы уже наблюдали с 80-х до сегодняшних дней, и требовать от такого киноопыта чего-то взрывоопасного и неожиданного даже неловко. Однако совершенно ясно, что у данного фильма найдутся свои поклонники – любители захватывающих боевиков, творчества Карнахана и, в конце концов, те, кому всегда будет мало классического «Дня сурка».