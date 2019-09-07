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Цвет из иных миров Цвет из иных миров
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Цвет из иных миров, 2020

2020 / США / Португалия
5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дружная семья Гарднеров, Нэйтан, Тереза и трое их детей, переезжает на удаленную ферму в сельской местности Новой Англии, чтобы спастись от шума и возни 21-го века. Они заняты адаптацией к новой жизни, когда метеорит врезается в их передний двор. Этот таинственный аэролит, кажется, распадается на их лужайке, заражая землю и свойства пространства-времени странным потусторонним цветом. К своему ужасу, Гарднеры обнаруживают, что эта загадочная инопланетная субстанция постепенно мутирует все формы жизни, которых она касается, включая даже их самих…

  • Режиссер Ричард Стэнли заявил, что фильм станет первым из будущей трилогии, а следующей выйдет экранизация Данвичского ужаса. Тем не менее в марте 2021 года трилогия была отменена после того, как Стэнли был обвинен в домашнем насилии его бывшей партнершей, и продюсеры разорвали с ним все отношения.
  • Фильм основан на одноименном рассказе Г. П. Лавкрафта. Произведение Лавкрафта во многом отличается от фильма, начиная от поведения главных героев и заканчивая более реалистичной и мрачной, безнадежной атмосферой. 
  • Симуляция, в которую Бенни играет на своем компьютере перед падением метеорита, это реальная видеоигра под названием Universe Sandbox 2.

Метеорит из глубин космоса принёс на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.

5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 24 января 2020
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ричард Стэнли
Ричард Стэнли
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
К’Орианка Килчер
К’Орианка Килчер
Томми Чонг
Томми Чонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цвет из иных миров 3 постера
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Нэйтан Гарднер с женой и троицей детей поселился на старой ферме своего отца. Увы, практически все члены семьи не очень довольны этим. Супруга серьёзно больна, а каждый из детей находит странные способы времяпрепровождения. Неожиданно на территорию фермы падает загадочный метеорит. Сначала он просто светится невиданным цветом, а потом начинает менять всю окружающую землю и её обитателей. И жизнь Гарднеров с каждым днём становится всё более жуткой. Произведения легендарного Говарда Филлипса…
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trojanoov 20 января 2020, 05:09
Любителям Лавкрафта.
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саундтрек фильма Цвет из иных миров
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года Любителям пощекотать себе нервы этот список придется по душе.
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20 июля 2020 12:23
«Цвет из иных миров»: Николас Кейдж был счастлив сняться в экранизации Лавкрафта Актер является большим поклонником «лавкрафтовских ужасов».
Написать
24 января 2020 19:23
«Вы заинтересуетесь Лавкрафтом»: первые отзывы критиков на хоррор «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем Если вы никогда не читали Лавкрафта, после этого фильма захотите познакомиться с ним поближе.  
Написать
23 января 2020 13:22
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