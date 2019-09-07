Цвет из иных миров, 2020

Дружная семья Гарднеров, Нэйтан, Тереза и трое их детей, переезжает на удаленную ферму в сельской местности Новой Англии, чтобы спастись от шума и возни 21-го века. Они заняты адаптацией к новой жизни, когда метеорит врезается в их передний двор. Этот таинственный аэролит, кажется, распадается на их лужайке, заражая землю и свойства пространства-времени странным потусторонним цветом. К своему ужасу, Гарднеры обнаруживают, что эта загадочная инопланетная субстанция постепенно мутирует все формы жизни, которых она касается, включая даже их самих…