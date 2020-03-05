«Остров фантазий»: Рецензия Киноафиши

«Остров фантазий» — очередная попытка покопаться в прошлом и отыскать интересный сюжет, которому можно дать новую жизнь. Одноименный сериал выходил в 1977 году и продержался в эфире 7 сезонов. Спустя 20 лет к идее вернулись вновь, но реинкарнацию ожидал провал. Очередное переосмысление волшебного острова пытается сделать шаг в сторону. В отличие от сериалов, сочетавших в себе драму и комедию, полнометражная версия пытается играть на поле ужасов. Картина сохранила только основную идею: таинственный остров, воплощающий мечты. Интересный материал, который может напугать не только громкими звуками и скримерами, но и показать психологический ужас, рождающийся в голове.

Мистер Рорк — управляющий невероятного тропического уголка, способного воплотить любые фантазии. Никто не может объяснить, как они оживают в реальности, получаясь настолько яркими и правдоподобными. И разве это так важно, когда у тебя появляется возможность наказать школьного обидчика, сломавшего твою жизнь, получить все богатства мира и устроить лучшие выходные в жизни, наконец-то осуществить давнюю мечту и узнать, что же такое быть солдатом, или получить второй шанс, исправив гнетущие ошибки прошлого. Для этого на курорт прибывает новая группа туристов, готовая предаваться фантазиям и расширять собственные представления о реальности. Как всегда простой отдых оборачивается катастрофой. Чтобы выжить, героям придется разгадать тайну острова и узнать настоящую причину, по которой они оказались здесь.

Остров фантазий

Большую часть времени мы будет уравнены в правах с героями, не понимая происходящего и вглядываясь в каждый куст, скрывающий опасность. Остается только строить предположения и задавать вопросы. Жаль, что ожидание ответов — дело неблагодарное. Фильм концентрируется на судьбах приехавших туристов, остальное лишь красивые декорации. Большая часть картины удачно затягивает нас в глубины острова, наполняя историю интересными тайнами. Кажется, что нам рассказывают притчу о вреде непродуманных желаний, растущих из самых низменных, греховных побуждений алчности, агрессии и страха. В каждой судьбе находится достаточно деталей, ведущих по пути незамысловатых жизненных уроков, которые не срабатывают в финале. Почти все сюжетные линии лишены глубины и смысла. Неожиданный поворот случается слишком «неожиданно». Догадаться смогут только самые пытливые сыщики. Вы, может, и скажете «вау», но оглянувшись назад, моментально потеряете целостность всей истории.

Концентрируя все внимание на приехавших туристах и их травмах, фильм абсолютно забывает рассказать о самом интересном — фантастическом острове. Каковы его мотивы? Что питает его и откуда берутся эти чудеса? Почему одни фантазии таят опасность, а другие нет? Местная скупость объяснений отлично бы подошла сериалу, в котором можно надеяться получить долгожданные ответы через неделю или в конце сезона. За местными титрами не остается и намека на скорые разгадки. Вероятно, картина рассчитывается как новая франшиза, которая откроет секреты острова только будущим фанатам, но многие ли окажутся готовы к долгому ожиданию и неопределенности?

Остров фантазий

Возможно, это проблема избалованных новыми фильмами Ари Астера и Джордана Пила, вытянувших жанр из простых пугалок и сделавших ставку на глубину. Сама концепция «Острова фантазий» выглядит слишком привлекательно для простого хоррора, но разве нам обещали большее? В действительности у картины есть все, чтобы стать популярным ужастиком. Моментально узнаваемые характеры и роли туристов, таинственный злодей и еще более таинственный лесной отшельник, неприятные монстры и множество тайн. Вас напугают и заинтригуют, аккуратно проведя за ручку через весь парк зловещих аттракционов. Если не обманываться несуществующими идеями и не пытаться искать причины, то вы сможете развлечься. Тропические виды и палящее солнце как минимум выглядят завораживающе.

Остров фантазий

«Остров фантазий» пытается объединить всех любителей хорроров, но делает это не очень уверенно. Он понравится поклонникам простых ужасов в духе «Проклятия» и «Заклятия». Здесь не пытаются пугать банальными темными углами и маленькими детьми. Местное «нечто» предпочитает приятный климат, делая непривычный выбор в пользу солнца, пляжа и пальм. Наверное, так выглядит переходная ступень, объединяющая старый и новый взгляды на жанр. Фанатам гнетущей атмосферы ужаса и запутанного сюжета не стоит проходить мимо. Картина сможет воплотить парочку ваших фантазий.

Константин Киценюк