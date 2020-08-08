«Поезд в Пусан 2: Полуостров»: Рецензия Киноафиши

Со вспышки зомби-вируса, показанной в фильме «Поезд в Пусан», прошло четыре года. Население Южной Кореи эвакуировалось, а сам полуостров полностью захвачен пожирателями плоти. Бывший военный Хан Джон-сок и ещё несколько человек отправляются из Гонконга в заражённую местность, чтобы перегнать грузовик с деньгами. Но оказывается, что там ещё остались выжившие, и они могут быть не менее опасными, чем зомби.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Уже само описание сюжета намекает, что «Полуостров» связан с первым «Поездом в Пусан» лишь формально. И это нужно сразу учитывать перед просмотром. Картина 2016 года пугала в первую очередь клаустрофобной атмосферой. Ни о какой войне с зомби в нём речи не шло. Герои заботились лишь о выживании в рамках одного поезда, причём зачастую не самыми честными способами. На весь фильм мелькал единственный крутой герой, да и то скорее пародировавший подобные типажи.

«Полуостров» же представляет солдата, который стреляет без промаха и сам ввязывается в опасную ситуацию. Причём его мотивы обозначены лишь формально — над завязкой работали не слишком внимательно. А потом действие превращается в типичный хоррор-боевик с лихими погонями, перестрелками и взрывами.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

В целом, для масштабных франшиз такое преображение нормально. Достаточно вспомнить «Чужого», который разросся из камерного триллера Ридли Скотта в боевик Кэмерона. Или «Судную ночь», первая часть которой и вовсе происходила в одном доме. Даже знаменитый зомби-боевик «Обитель зла» сначала рассказывал про одну лабораторию, а не всемирный апокалипсис.

Поэтому продолжение «Поезда в Пусан» имеет полное право не следовать духу исходника, а просто использовать знакомый зрителю лор, чтобы не тратить время на подробный рассказ о поведении и силах зомби. Другой вопрос, что авторы не слишком-то позаботились хотя бы формально связать два фильма хоть чем-то, кроме дизайна мертвецов. Для новых зрителей это плюс — «Полуостров» вполне понятен и без первой части. А вот поклонникам оригинала будет обидно, отсылок к любимой истории практически нет.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Хотя картины всё же объединяет мораль, что люди могут быть опасней, чем любые чудовища. Недаром в первой части одна героиня уходила в вагон с зомби от выживших со словами «с ними ещё хуже». В «Полуострове» миссия кажется лёгкой, пока персонажи думают, что столкнутся только с монстрами. Но им приходится сражаться с организованными военными, которые превратились в жестоких мародёров.

Но всё же, идея фильма, хоть и хороша по своей задумке, подана далеко не самым захватывающим образом. Слишком подробный рассказ о банде злодеев иногда кажется лишним и только сбивает темп. Тем более, что их сюжетная линия кажется слишком уж банальной. Да и положительные герои не очень оригинальны. Они скорее напоминают клише из подобных историй. Даже о самом Хан Джон-соке сказать почти нечего. А уж остальные и подавно никак не развиваются. Здесь даже можно легко предсказать очередность гибели персонажей. Радуют лишь две юные героини, добавляющие юмора в слишком серьёзный сюжет.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Да и сам экшен поставлен не слишком-то захватывающе. Лучшей частью так и остаются зомби, которые выглядят не отдельными существами, а буквально кашей из тел. А вот всяческие погони и перестрелки явно проигрывают более дорогим американским примерам жанра.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

К сожалению, «Полуостров», утратив напряжённую атмосферу оригинала, так и не нашёл ей достойной замены. Это не значит, что фильм совсем не удался. Просто ему слишком вредит сравнение с первой частью, которая уже давно прочно прописалась в топах лучших зомби-хорроров. Сиквел, скорее всего, удостоится лишь единственного просмотра и краткого упоминания. Он динамичен, с необходимой долей юмора и гротеска. Но это просто неплохой боевик для выходного дня.

Алексей Хромов