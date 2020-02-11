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Boss Level

День курка, 2020

2020 / США
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фантастический боевик с Мэлом Гибсоном о петле времени
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю бывшего офицера спецназа по имени Рой (Фрэнк Грилло), который вынужден заново переживать свою смерть в бесконечном цикле.

Каждый день мужчины похож на предыдущий и кончается по одному и тому же сценарию. Он просыпается и видит человека в маске, стоящего над ним, готового воткнуть нож ему в шею. Один и тот же незнакомец приветствует его каждое утро, потому что герой снова и снова переживает всё те же сутки и каждый раз «перезагружается» после своей смерти. История бросает нас в день, который стал для Роя его 139-й «попыткой». Цель бывшего военного – не просто остановить и победить убийцу в маске в его спальне, ему также необходимо пережить нападение посланных за ним киллеров, встречающихся ему на пути. Оказывается, таинственный человек, который, как предполагает Рой, несет ответственность за его нынешнее затруднительное положение, связанное с путешествием во времени, нанял лучших бойцов в мире, чтобы убить его по неизвестной ему причине.

Рой испытал гибель от рук каждого из убийц всеми возможными способами. Смерть теперь для него обыденное понятие, которое вызывает только разочарование, потому что он должен начинать день заново и не допускать ту же глупую ошибку, которую совершил в прошлый раз.

Бывшая девушка героя Джиа (Наоми Уоттс), вероятно, может быть причастна к временной петле, поскольку она задействована в секретном правительственном проекте по разработке устройства, которое может деформировать пространство и время. Теперь Рой не только пытается найти ответы на свои вопросы, но и собирается спасти бывшую возлюбленную.

 

Режиссер Джо Карнахан («Козырные тузы», «Схватка») в течение нескольких лет пытался снять этот фильм. Первоначально он назывался Continue, а сценарий к нему написали Крис Бори и Эдди Бори в 2010 году. Однако Карнахан переписал сценарий и изменил название.

Изначально режиссер планировал сделать фильм для 20th Century Fox, но студия не согласилась с решением Карнахана взять Фрэнка Грилло на главную роль.

Картина посвящена матери Фрэнка Грилло, которая умерла в 2019 году.

Это второй совместный фильм актеров Мела Гибсона и Фрэнка Грилло после «Возмездия» 2010 года.

Кен Жонг и Роб Гронковски оба появились в третьем сезоне американского шоу талантов «Певец в маске». Жонг являлся одним из четырех главных судей, а Гронковски был одним из участников проекта.

Когда Пэм подстреливает Роя, Рой-рассказчик сообщает зрителям, что это была попытка номер 15. Однако в самом начале фильма герой говорит нам, что ему потребовалось как минимум 22 попытки, чтобы зайти так далеко в своем путешествии.

В апреле 2018 года Entertainment Studios Motion Pictures приобрела права на распространение фильма в США. Но уже в июне 2020 года студия отказалась от картины, а в ноябре того же года права были приобретены компанией Hulu.

Оригинальное название фильма – Boss Level.

В фильме снялись такие актеры, как Фрэнк Грилло («Схватка»), Мэл Гибсон («Храброе сердце»), Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»), Мишель Йео («Мемуары гейши»).

Фрэнк Грилло также выступил одним из продюсеров картины.

Съемки проходили в Атланте в апреле 2018 года.

У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса…

6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 11 февраля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Мишель Йео
Мишель Йео
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День курка 3 постера
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День курка
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Каждое свое утро Рой (Фрэнк Грилло) начинает с того, что пытается увернуться от агрессивного киллера с мачете над его головой и спастись от боевого вертолета за окном. Мужчина уже привык быть на грани смерти, ведь кучка убийц ежедневно пытается его прикончить и в конечном итоге все-таки убивает. Герой оказался во временной петле и понятия не имеет, зачем эти люди объявили на него охоту. Единственное, о чем он догадывается, – это то, что все происходящее связано с сверхсекретной работой…
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