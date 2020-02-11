День курка, 2020

Фильм рассказывает историю бывшего офицера спецназа по имени Рой (Фрэнк Грилло), который вынужден заново переживать свою смерть в бесконечном цикле.
Каждый день мужчины похож на предыдущий и кончается по одному и тому же сценарию. Он просыпается и видит человека в маске, стоящего над ним, готового воткнуть нож ему в шею. Один и тот же незнакомец приветствует его каждое утро, потому что герой снова и снова переживает всё те же сутки и каждый раз «перезагружается» после своей смерти. История бросает нас в день, который стал для Роя его 139-й «попыткой». Цель бывшего военного – не просто остановить и победить убийцу в маске в его спальне, ему также необходимо пережить нападение посланных за ним киллеров, встречающихся ему на пути. Оказывается, таинственный человек, который, как предполагает Рой, несет ответственность за его нынешнее затруднительное положение, связанное с путешествием во времени, нанял лучших бойцов в мире, чтобы убить его по неизвестной ему причине.
Рой испытал гибель от рук каждого из убийц всеми возможными способами. Смерть теперь для него обыденное понятие, которое вызывает только разочарование, потому что он должен начинать день заново и не допускать ту же глупую ошибку, которую совершил в прошлый раз.
Бывшая девушка героя Джиа (Наоми Уоттс), вероятно, может быть причастна к временной петле, поскольку она задействована в секретном правительственном проекте по разработке устройства, которое может деформировать пространство и время. Теперь Рой не только пытается найти ответы на свои вопросы, но и собирается спасти бывшую возлюбленную.
Режиссер Джо Карнахан («Козырные тузы», «Схватка») в течение нескольких лет пытался снять этот фильм. Первоначально он назывался Continue, а сценарий к нему написали Крис Бори и Эдди Бори в 2010 году. Однако Карнахан переписал сценарий и изменил название.
Изначально режиссер планировал сделать фильм для 20th Century Fox, но студия не согласилась с решением Карнахана взять Фрэнка Грилло на главную роль.
Картина посвящена матери Фрэнка Грилло, которая умерла в 2019 году.
Это второй совместный фильм актеров Мела Гибсона и Фрэнка Грилло после «Возмездия» 2010 года.
Кен Жонг и Роб Гронковски оба появились в третьем сезоне американского шоу талантов «Певец в маске». Жонг являлся одним из четырех главных судей, а Гронковски был одним из участников проекта.
Когда Пэм подстреливает Роя, Рой-рассказчик сообщает зрителям, что это была попытка номер 15. Однако в самом начале фильма герой говорит нам, что ему потребовалось как минимум 22 попытки, чтобы зайти так далеко в своем путешествии.
В апреле 2018 года Entertainment Studios Motion Pictures приобрела права на распространение фильма в США. Но уже в июне 2020 года студия отказалась от картины, а в ноябре того же года права были приобретены компанией Hulu.
Оригинальное название фильма – Boss Level.
В фильме снялись такие актеры, как Фрэнк Грилло («Схватка»), Мэл Гибсон («Храброе сердце»), Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»), Мишель Йео («Мемуары гейши»).
Фрэнк Грилло также выступил одним из продюсеров картины.
Съемки проходили в Атланте в апреле 2018 года.
У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса…