День курка, 2020

Фильм рассказывает историю бывшего офицера спецназа по имени Рой (Фрэнк Грилло), который вынужден заново переживать свою смерть в бесконечном цикле.

Каждый день мужчины похож на предыдущий и кончается по одному и тому же сценарию. Он просыпается и видит человека в маске, стоящего над ним, готового воткнуть нож ему в шею. Один и тот же незнакомец приветствует его каждое утро, потому что герой снова и снова переживает всё те же сутки и каждый раз «перезагружается» после своей смерти. История бросает нас в день, который стал для Роя его 139-й «попыткой». Цель бывшего военного – не просто остановить и победить убийцу в маске в его спальне, ему также необходимо пережить нападение посланных за ним киллеров, встречающихся ему на пути. Оказывается, таинственный человек, который, как предполагает Рой, несет ответственность за его нынешнее затруднительное положение, связанное с путешествием во времени, нанял лучших бойцов в мире, чтобы убить его по неизвестной ему причине.

Рой испытал гибель от рук каждого из убийц всеми возможными способами. Смерть теперь для него обыденное понятие, которое вызывает только разочарование, потому что он должен начинать день заново и не допускать ту же глупую ошибку, которую совершил в прошлый раз.

Бывшая девушка героя Джиа (Наоми Уоттс), вероятно, может быть причастна к временной петле, поскольку она задействована в секретном правительственном проекте по разработке устройства, которое может деформировать пространство и время. Теперь Рой не только пытается найти ответы на свои вопросы, но и собирается спасти бывшую возлюбленную.