Гренландия - дублированный трейлер
Гренландия. Дублированный трейлер

Гренландия. Дублированный трейлер

Дата публикации: 14 июля 2020
Гренландия – Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей, ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…
Даня Тихий 25 августа 2020, 10:56
Оценка
Всем день добрый.
В моём отзовётся будет немного спойлера.
Вообще даже на фильмах стали экономить,не понимаю почему хорошие актеры идут сниматься в таком не качественном фильме.По 10 больной шкале поставил бы 5 с натяжкой,и то,из-за Джарарда Батлера,актёр один из хороших на мой взгляд.Могу расписать подробно весь фильм своими недовольствами ,но не буду,скажу коротко,очень очень тупой фильм в некоторых моментах,как-будто высасывали из пальца сужет,или сроки поджимали и надо было быстрее закончить.Потом момент с компьютерной графикой ,по-началу мне показалось что с ней что-то не то,но потом мне не показалось,мне просто очень обидно,что на дворе 2020 год,а фильм этот снят и по сюжету и по компьютерной графике снят просто ужас вот просто ужасно,прям ппц как никаких эмоций практически,идёт 2 часа и все эти 2 часа они то и делают что извиняются друг перед другом,просто не фильм а бред,тупо сходить убита время или повести детей до 10 лет максимум .Те кто сходил или пойдут ,вспомните фильм «2012» тоже шёл долго,но там есть и сюжет прям достойный для такого жанра и компьютерная графика нереальная,хотя фильм был снят 8 лет назад а точнее вышел 8 лет назад а снят был наверное 9-10 лет назад.Так что ещё раз повторюсь,как фанату такого жанра,просто обидно что прошло столько времени ,и шёл с местью что фильм супер,а фильм оказался просто шлак,если сравнивать с «2012» если ни с чем не сравнивать то ,да все равно шлак...
Вот к примеру вы меня спросите сюжетную линию этого фильма,типо о чем он? Я даже ответить не смогу о чем фильм,скажу ,ну катастрофа,пытались выжить и все ,и режиссёр решил сделать много нелепых моментов ,которые в жизни не случились бы,очень тупые моменты,а вот если вы спросите меня сюжет фильма «2012» я вам подробно его каждый момент опишу,хотя смотрел его очень давно.Извинюсь за большое количество воды ,но я не мог не выговориться,тут либо явно что-то не то,фильм сырой его не доделали ,просто для глупых людей он зайдёт,кто любитель такого жанра как и я,не стоит ходить...тупо решили скосить денжат и все
25 августа 2020, 10:56 Ответить
Даша Кудрявцева 7 сентября 2020, 04:59
Классный фильм
7 сентября 2020, 04:59 Ответить
Ksenia Ignateva 14 сентября 2020, 09:27
Ну так себе , не в восторге. Но посмотиеть можно )
14 сентября 2020, 09:27 Ответить
Оксана Анатольевна Перцева 21 сентября 2020, 07:51
Стандартный фильм-катастрофа. Герой не без недостатков. Все очень милые. Ожидаемо.
21 сентября 2020, 07:51 Ответить
Ксения Кулакова 27 октября 2020, 12:33
Думала лучше будет...Не хватало спец-эффектов и очень затянут фильм (
27 октября 2020, 12:33 Ответить
Weteran Mc 15 июня 2024, 01:19
Оценка
Так скажу, фильм на четверочку с минусом. Эффекты неплохие, даже бы сказал, что хорошие, но очень много лишней болтовни. Она всё портила. А так кто любит фильмы-катастрофы рекомендую. Моя оценка: 7 из 10. 👍
15 июня 2024, 01:19 Ответить
6.7 Гренландия
Гренландия триллер, 2020, США
