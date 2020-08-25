Гренландия
– Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей, ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…
В моём отзовётся будет немного спойлера.
Вообще даже на фильмах стали экономить,не понимаю почему хорошие актеры идут сниматься в таком не качественном фильме.По 10 больной шкале поставил бы 5 с натяжкой,и то,из-за Джарарда Батлера,актёр один из хороших на мой взгляд.Могу расписать подробно весь фильм своими недовольствами ,но не буду,скажу коротко,очень очень тупой фильм в некоторых моментах,как-будто высасывали из пальца сужет,или сроки поджимали и надо было быстрее закончить.Потом момент с компьютерной графикой ,по-началу мне показалось что с ней что-то не то,но потом мне не показалось,мне просто очень обидно,что на дворе 2020 год,а фильм этот снят и по сюжету и по компьютерной графике снят просто ужас вот просто ужасно,прям ппц как никаких эмоций практически,идёт 2 часа и все эти 2 часа они то и делают что извиняются друг перед другом,просто не фильм а бред,тупо сходить убита время или повести детей до 10 лет максимум .Те кто сходил или пойдут ,вспомните фильм «2012» тоже шёл долго,но там есть и сюжет прям достойный для такого жанра и компьютерная графика нереальная,хотя фильм был снят 8 лет назад а точнее вышел 8 лет назад а снят был наверное 9-10 лет назад.Так что ещё раз повторюсь,как фанату такого жанра,просто обидно что прошло столько времени ,и шёл с местью что фильм супер,а фильм оказался просто шлак,если сравнивать с «2012» если ни с чем не сравнивать то ,да все равно шлак...
Вот к примеру вы меня спросите сюжетную линию этого фильма,типо о чем он? Я даже ответить не смогу о чем фильм,скажу ,ну катастрофа,пытались выжить и все ,и режиссёр решил сделать много нелепых моментов ,которые в жизни не случились бы,очень тупые моменты,а вот если вы спросите меня сюжет фильма «2012» я вам подробно его каждый момент опишу,хотя смотрел его очень давно.Извинюсь за большое количество воды ,но я не мог не выговориться,тут либо явно что-то не то,фильм сырой его не доделали ,просто для глупых людей он зайдёт,кто любитель такого жанра как и я,не стоит ходить...тупо решили скосить денжат и все
Авторизация по e-mail