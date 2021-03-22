«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы»: Рецензия Киноафиши

Кинокартина представляет собой альманах историй, все сюжетные линии которого сводятся в одной точке, а именно на свадьбе баллотирующегося в мэры Бостона Роберта Бартона и его невесты Лиз. Торжественное мероприятие организовывать доверили Джесси, которой приходится найти общий язык с другим профессионалом своего дела Лоуренсом. Тому между тем организуют свидание вслепую со слабовидящей Сарой. А водитель экскурсионного автобуса Риччи влюбляется в девушку с татуировкой хрустальной туфельки и теперь намерен отыскать свою Золушку. В фильме также присутствуют участники реалити-шоу, мафия, русская стриптизерша и много песен о любви.

Свадьба является идеальной предпосылкой для того, чтобы построить романтическую комедию согласно всем шаблонам жанра. Это беспроигрышный прием, который позволяет персонажам, никогда ранее не пересекавшимся, столкнуться в запутанных сюжетных нитях, словно они проходят видеоигру или являются персонажами ситкома. Это также надежный вариант поставить точку а многочисленных историях, которые в такт свадебного вальса и под звуки бокалов шампанского приобретают завершенный вид.

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы

В данном фильме все разрозненные случаи так или иначе связаны со свадьбой кандидата в мэры, которого волнует его общественный имидж. Однако, несмотря на то, что молодожены, несомненно, формируют вокруг себя водоворот непредсказуемых событий, центр сюжета держится на другой истории – на очаровательном осеннем романе между педантичным организатором свадьбы, которого сыграл Джереми Айронс, и безмятежной слабовидящей женщиной в исполнении блистательной Дайан Китон. Эти оскароносные актеры сразу же приковывают к себе все зрительское внимание, беспощадно забирая шоу себе одним. Китон здесь, словно повзрослевшая Энни Холл (которая, кстати, тоже любила фотографии), носит шляпы, демонстрируя свое характерное чувство стиля, которое не перестает быть менее актуальным с самих 70-х. А Айронс, в свою очередь, показывает мастерство актерской игры, чей герой под толстым слоем холодной отстраненности находит в себе давно забытое чувство теплоты. Эти двое образуют дуэт, который словно был создан для классической романтической комедии, что даже возникает чувство узнать о них чуть больше, чем об остальных, более юных героях, тоже находящихся в поисках себя в большом городе и своей родственной души.

Все истории накладываются друг на друга, и по мере их развития становится ясно, что Дуган руководствуется идеей объединения противоположностей. Два совершенно разных героя волшебным образом создают гармоничный тон кинокартины, в котором нет места страданиям и тяжелой драме. Например, жених любит классическую музыку, а его более открытая невеста предпочитает рок. А брат жениха – неудачник Джимми – участвует в реалити-шоу, где ему подбирают женщину, совершенно на него не похожую – свободолюбивую стриптизершу, у которой проблемы с менеджером, членом мафии.

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы

Все эти симпатичные новеллы призваны создать особое настроение, в котором серьезные диалоги уходят на второй план. Ведь этот фильм может оказаться той самой таблеткой, которую вам прописал бы кинокритик от хандры или посоветовал бы включить во время готовки. Если вы уже в миллионный раз пересмотрели «Реальную любовь» и знаете судьбу всех героев «Дня святого Валентина», вот вам еще один подобный фильм, где несколько забавных ситуаций оборачиваются счастливым финалом под классические свадебные песни.