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Неизбранные дороги Неизбранные дороги
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The roads not taken

Неизбранные дороги, 2020

2020 / Великобритания / США
5.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Неизбранные дороги» — это драма о тяжелых отношениях между дочерью и больным отцом. Главный герой картины — Лео. Мужчина еще в самом расцвете лет, несмотря на довольно взрослую дочь, но, тем не менее, его сразила страшная болезнь — ментальное расстройство. Из-за недуга Лео похож на старика, беспомощного и безнадежного.

Сюжет фильма повествует всего об одном дне из жизни Лео. Пока он лежит в своей квартире среди грязно-желтых стен, к нему спешит дочь Молли. Она собирается отвести отца к врачу, чтобы как-то помочь ему прийти в себя. Мужчина не помнит, кто его дочь. Сознанием он далеко от реального мира, пребывая в разных воспоминаниях.

Первое воспоминание — о женщине, некогда его возлюбленной Долорес, страстной испанке, жизнь с которой вспоминается ему интересным, но болезненным приключением. Он видит себя барабанщиком в родной Мексике.

Второе воспоминание перемещает Лео из Мексики на греческий остров. Здесь он писатель, у него есть молодая возлюбленная, которая годится ему в дочери. Ради нее он совершает поступки, на которые способны только обезумевшие от любви романтики.

Внезапно Молли врывается в квартиру Лео и вырывает его из цепких воспоминаний, возвращая в реальный мир. Молли скрывает, что она сама находится на распутье и, помогая отцу, пытается найти ответы на свои вопросы — кто она, что ей делать и что она может изменить.

Болезнь отца делает ее взрослой не по годам, заставляя принимать сложные решения. Все, что хочется Молли — вернуть своего отца. Она хочет, чтобы он вспомнил ее, но мужчина не может расстаться с вымышленным миром. В его прошлом есть то, о чем он жалеет, и попытки забраться глубоко в свою память — на самом деле шанс прожить жизнь совсем по-другому.

Съемки картины проходили в Альмерии, Испания.

Картина «Неизбранные дороги» вошла в официальную программу Берлинского кинофестиваля.

Первоначально у картины было другое название. Ее хотели назвать «Молли», акцентировав внимание на дочери Лео. Впоследствии авторы идеи изменили название на «Неизбранные дороги».

Режиссером фильма «Неизбранные дороги» стала сценарист из Великобритании — Салли Поттер, трехкратная обладательница премии Венецианского кинофестиваля.

«Неизбранные дороги» — это название стихотворения американского поэта Роберта Фроста, жившего в 19 веке. В стихотворении главный герой оказывается у развилки двух дорог. Он гадает, какой путь верный, куда ему пойти, чтобы в будущем все сложилось удачно.

Актриса Эль Фаннинг впервые оказалась в Испании благодаря съемкам в картине «Неизбранные дороги».

Чтобы больше походить на дочь главного героя, Эль Фаннинг носила линзы.      

Большинство сцен снято в Нью-Йорке, Лондоне, Альмерии (Испания) и в павильоне лондонской 3 Mills Studios.

Фильм сняли всего за 26 дней, несмотря на множество перелетов. У актеров не было возможности снимать много дублей одной сцены.

Международная премьера состоялась в основной программе Берлинского кинофестиваля.

На разработку картины у Салли ушло пять лет — от появления концепции и написания сценария до постпродакшна.

В фильме Сальме Хайек и Хавьеру Бардему разрешили говорить на их родном языке, испанском.

День, обещавший ему (Хавьер Бардем) лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь…

5.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 15 декабря 2020
Премьера в мире 26 февраля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Салли Поттер
Салли Поттер
В ролях
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Бранка Катич
Бранка Катич
Лора Линни
Лора Линни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неизбранные дороги 4 постера
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Неизбранные дороги
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Лео (Хавьер Бардем) лежит в забытьи, в комнате надрывается телефон, сиделка безрезультатно стучит в дверь. Пустым взглядом мужчина смотрит сквозь свою дочь Молли (Эль Фаннинг) — та вбежала к нему в квартиру, опасаясь, как бы не случилось чего плохого. У Лео деменция, его отсутствие в действительности компенсируется ментальным путешествием по вариациям тех обстоятельств, которые могли бы произойти: он оказывается то в Мексике в пылу ссоры с Долорес (Сальма Хайек), которая просит своего…
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саундтрек фильма Неизбранные дороги
Кадры из фильма Все кадры
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