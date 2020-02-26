Неизбранные дороги, 2020

«Неизбранные дороги» — это драма о тяжелых отношениях между дочерью и больным отцом. Главный герой картины — Лео. Мужчина еще в самом расцвете лет, несмотря на довольно взрослую дочь, но, тем не менее, его сразила страшная болезнь — ментальное расстройство. Из-за недуга Лео похож на старика, беспомощного и безнадежного.

Сюжет фильма повествует всего об одном дне из жизни Лео. Пока он лежит в своей квартире среди грязно-желтых стен, к нему спешит дочь Молли. Она собирается отвести отца к врачу, чтобы как-то помочь ему прийти в себя. Мужчина не помнит, кто его дочь. Сознанием он далеко от реального мира, пребывая в разных воспоминаниях.

Первое воспоминание — о женщине, некогда его возлюбленной Долорес, страстной испанке, жизнь с которой вспоминается ему интересным, но болезненным приключением. Он видит себя барабанщиком в родной Мексике.

Второе воспоминание перемещает Лео из Мексики на греческий остров. Здесь он писатель, у него есть молодая возлюбленная, которая годится ему в дочери. Ради нее он совершает поступки, на которые способны только обезумевшие от любви романтики.

Внезапно Молли врывается в квартиру Лео и вырывает его из цепких воспоминаний, возвращая в реальный мир. Молли скрывает, что она сама находится на распутье и, помогая отцу, пытается найти ответы на свои вопросы — кто она, что ей делать и что она может изменить.

Болезнь отца делает ее взрослой не по годам, заставляя принимать сложные решения. Все, что хочется Молли — вернуть своего отца. Она хочет, чтобы он вспомнил ее, но мужчина не может расстаться с вымышленным миром. В его прошлом есть то, о чем он жалеет, и попытки забраться глубоко в свою память — на самом деле шанс прожить жизнь совсем по-другому.