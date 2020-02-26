Неизбранные дороги, 2020

«Неизбранные дороги» — это драма о тяжелых отношениях между дочерью и больным отцом. Главный герой картины — Лео. Мужчина еще в самом расцвете лет, несмотря на довольно взрослую дочь, но, тем не менее, его сразила страшная болезнь — ментальное расстройство. Из-за недуга Лео похож на старика, беспомощного и безнадежного.
Сюжет фильма повествует всего об одном дне из жизни Лео. Пока он лежит в своей квартире среди грязно-желтых стен, к нему спешит дочь Молли. Она собирается отвести отца к врачу, чтобы как-то помочь ему прийти в себя. Мужчина не помнит, кто его дочь. Сознанием он далеко от реального мира, пребывая в разных воспоминаниях.
Первое воспоминание — о женщине, некогда его возлюбленной Долорес, страстной испанке, жизнь с которой вспоминается ему интересным, но болезненным приключением. Он видит себя барабанщиком в родной Мексике.
Второе воспоминание перемещает Лео из Мексики на греческий остров. Здесь он писатель, у него есть молодая возлюбленная, которая годится ему в дочери. Ради нее он совершает поступки, на которые способны только обезумевшие от любви романтики.
Внезапно Молли врывается в квартиру Лео и вырывает его из цепких воспоминаний, возвращая в реальный мир. Молли скрывает, что она сама находится на распутье и, помогая отцу, пытается найти ответы на свои вопросы — кто она, что ей делать и что она может изменить.
Болезнь отца делает ее взрослой не по годам, заставляя принимать сложные решения. Все, что хочется Молли — вернуть своего отца. Она хочет, чтобы он вспомнил ее, но мужчина не может расстаться с вымышленным миром. В его прошлом есть то, о чем он жалеет, и попытки забраться глубоко в свою память — на самом деле шанс прожить жизнь совсем по-другому.
Съемки картины проходили в Альмерии, Испания.
Картина «Неизбранные дороги» вошла в официальную программу Берлинского кинофестиваля.
Первоначально у картины было другое название. Ее хотели назвать «Молли», акцентировав внимание на дочери Лео. Впоследствии авторы идеи изменили название на «Неизбранные дороги».
Режиссером фильма «Неизбранные дороги» стала сценарист из Великобритании — Салли Поттер, трехкратная обладательница премии Венецианского кинофестиваля.
«Неизбранные дороги» — это название стихотворения американского поэта Роберта Фроста, жившего в 19 веке. В стихотворении главный герой оказывается у развилки двух дорог. Он гадает, какой путь верный, куда ему пойти, чтобы в будущем все сложилось удачно.
Актриса Эль Фаннинг впервые оказалась в Испании благодаря съемкам в картине «Неизбранные дороги».
Чтобы больше походить на дочь главного героя, Эль Фаннинг носила линзы.
Большинство сцен снято в Нью-Йорке, Лондоне, Альмерии (Испания) и в павильоне лондонской 3 Mills Studios.
Фильм сняли всего за 26 дней, несмотря на множество перелетов. У актеров не было возможности снимать много дублей одной сцены.
Международная премьера состоялась в основной программе Берлинского кинофестиваля.
На разработку картины у Салли ушло пять лет — от появления концепции и написания сценария до постпродакшна.
В фильме Сальме Хайек и Хавьеру Бардему разрешили говорить на их родном языке, испанском.
День, обещавший ему (Хавьер Бардем) лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь…