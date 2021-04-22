«Великий»: Рецензия Киноафиши

Название этой биографической драмы, будем честными, подходит большому количеству картин. Но что было делать российским прокатчикам, когда на фильм с Джонни Деппом пойдут многие, а оригинальное название не скажет большинству ровным счётом ничего? На фестивале независимого американского кино ленту выпускали как есть – «Минамата». И я лично помню диалог в зале: «Ты в курсе, о чём фильм? Что это за Минамата?» – «Нет. Я просто на Деппа хочу посмотреть. Написали на сайте, что он тут совсем другой». Пожалуй, этот диалог — максимально точная рецензия на данный байопик. Следовательно, как ни кривись, а решение дистрибьютеров оказалось верным. На громкий, даже претенциозный тайтл обратит внимание гораздо больше людей. А содержание и визуальная составляющая заставят забыть о любой претензии, стоит только начать смотреть.

Минамата, раз уж мы об этом, — это японский прибрежный городок, где градообразующим предприятием, а следовательно, и местом работы для большинства жителей, является завод по производству химикатов Chisso. Продолжительный сброс отходов в воду залива, откуда она шла во все дома, привёл к массовому отравлению населения ртутью и появлению на свет специфического заболевания. Болезнь Минаматы или синдром кошачьего танца — это обширное поражение нервной системы. В самой своей лёгкой версии недуг затрудняет движения, моторику, речь и провоцирует припадки. В самой тяжёлой в прямом смысле порождает монстров: людей с неразвитыми органами, чудовищно скрученными телами, не способных в принципе жить без постоянной помощи посторонних. Да и жизнью это не назвать...

Великий

Для чего я это так подробно описываю? Чтобы будущие зрители были готовы к зрелищу шокирующему, неприятному, совсем неразвлекательному, но бесконечно важному, как и любой художественный манифест. В жизни жителей Минаматы едва ли осталось место тому здоровому юмору, который традиционно помогает в трудные драматические моменты жизни. «Великий» — стопроцентная драма, даже трагедия, главная задача которой не рассказать о фотографе Юджине Смите, а показать миру, рядом с какими проблемами он существует.

Впрочем, о Юджине Смите история тоже есть. На экране бородатый, седой, неопрятный, «капустно» одетый Джонни Депп перевоплощается в фотографа с мировым именем. Для него поездка в Минамату стала путёвкой в следующую жизнь, в которой военный фотограф, заливающий ПТСР виски, не станет трезвенником, но поймёт, для чего природа одарила его тонким чувством момента и кадра. Когда один репортаж становится оправданием всего его существования — это ли ни катарсис? А для самого Деппа, чьи личные жизненные перипетии и имидж фрика явно мешают работе и адекватной зрительской оценке, эта роль — возможность вспомнить, что когда-то его называли весьма одарённым актёром. Это тонкая работа с деталями, образ Юджина Смита скалькирован, как это и положено делать, если хочешь прослыть старательным актёром. Но одновременно художественно дополнен. Ведь фильм — это концентрат событий. А это значит, что довольно эпатажный человек по жизни в кадре должен быть совсем вычурным. Ну и кого на такую роль звать, как не Джонни Деппа. (Хотя вообще-то он на неё позвал себя сам).

Великий

Актёр снова попал в старую ловушку. И хотя ему не нужно больше бегать с безумными глазами по экрану, выписывая ногами корабельную качку, его вечно пьяный Юджин Смит в своей жестикуляции нет-нет да напомнит старого доброго Капитана. Не говоря уже о том, что в копилке Деппа, кроме Джека Воробья, есть куда больше похожие на Смита спивающиеся гении. То есть как будто бы ничего нового. И это может чуть помешать воспринимать «Великого» со всем пиететом, с которым режиссёр Эндрю Левитас подошёл к раскрытию темы.

Ведь, по факту, на экране показана чуть подкрашенная реальность. Японские актёры, которые играли больных жителей деревни, – действительные жертвы болезни Минаматы. А ключевые кадры с демонстраций или из гостеприимных домов повторяют фотолетопись самого Смита. Эта картина документальна и академична настолько, насколько того позволяет современное кино, снятое для большого экрана. Постановщик Левитас и продюсер Депп даже не скрывают своих морализаторских намерений. «Великий» — собрание цитат, как визуальных, так и словесных. И надо просто настроиться на эту патетичную волну, чтобы принять, а не оттолкнуть от себя фильм. И с этим принятием придёт понимание всех смысловых пластов. От реального свидетельства экологической катастрофы хочется плакать. От речей директора завода — ударить любого ближайшего чиновника. От бессмысленного, ни к чему не приводящего бунта — бессильно опустить руки, ведь что мы можем противопоставить отношению к людям как к сырью. От демонстрации мучающегося таланта — найти в себе хотя бы малую его искру.

Великий

Безусловно, «Великого» не сравнить с репортажем самого Юджина Смита, опубликованного в журнале Life. Хотя бы потому, что в фильме намного больше цвета и слов, чем в легендарной публикации. Но нельзя не зафиксировать обеспокоенность проблемой и смелость в её демонстрации. Даже если кто-то до Левитаса и Деппа говорил о Минамате, это кино явно не дошло до массового зрителя. В отличие от «Великого», который после премьеры на Берлинале 2020 наконец добрался до широкого проката.

Кстати, если уж окончательно разбираться с локализацией, именно в Берлине на пресс-конференции Депп породил это российское название картины. Он рассказал, что слышал историю, как Юджина Смита спросили, что значит буква W перед его именем. И Смит в свойственной ему самоуверенно-экспрессивной манере ответил «В? Великий!». Так что оставим уже эти споры, удачно переименовали фильм или нет. Давайте просто его посмотрим.