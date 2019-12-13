Скандал, 2020

Картина американского режиссера Джея Роуча «Скандал» основана на реальной скандальной истории, в свое время повергшей в шок все население Америки. В основе фильма – история трех смелых женщин, рассказавших миру о сексуальных домогательствах со стороны своего начальника. Они поставили под угрозу карьеру, репутацию и даже свою жизнь, но заставили общество открыть глаза на проблему.

Действие «Скандала» разворачивается в стенах медиаимперии Fox News. Телеведущая Гретчен Карлсон (Николь Кидман) больше не в состоянии терпеть унижения со стороны медиамагната Роджера Айлза, поэтому идет на рискованный шаг — рассказывает свою историю миру. Гретчен верит, что она не одна стала жертвой сексуальных домогательств и ждет поддержки других телеведущих.

Ситуация накаляется. Заявление Гретчен всколыхнуло больные раны в сердцах женщин и они в панике. С одной стороны, они готовы поддержать Карлсон, с другой — боятся лишиться места, к которому шли так долго. И когда кажется, что могущество непотопляемого Роджера Айлза не знает границ, в войну вступает Мегин Келли (Шарлиз Терон). К ней присоединяются еще с десяток женщин, и все они жаждут одного — справедливости.

Фильм Джея Роуча не о том, что происходило на экранах в то время — он гораздо глубже. Режиссер показал, с какими проблемами сталкиваются женщины за закрытыми дверями кабинетов влиятельных боссов. И какими бы благородными ни казались эти люди, помыслы у них отнюдь не самые добрые.

Роджера Айлза считали гением, которому удалось превратить новостную сеть Fox News в телевизионного гиганта. Но после реального скандала он был вынужден признать поражение и покинуть свой пост.