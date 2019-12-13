Скандал, 2020

Картина американского режиссера Джея Роуча «Скандал» основана на реальной скандальной истории, в свое время повергшей в шок все население Америки. В основе фильма – история трех смелых женщин, рассказавших миру о сексуальных домогательствах со стороны своего начальника. Они поставили под угрозу карьеру, репутацию и даже свою жизнь, но заставили общество открыть глаза на проблему.
Действие «Скандала» разворачивается в стенах медиаимперии Fox News. Телеведущая Гретчен Карлсон (Николь Кидман) больше не в состоянии терпеть унижения со стороны медиамагната Роджера Айлза, поэтому идет на рискованный шаг — рассказывает свою историю миру. Гретчен верит, что она не одна стала жертвой сексуальных домогательств и ждет поддержки других телеведущих.
Ситуация накаляется. Заявление Гретчен всколыхнуло больные раны в сердцах женщин и они в панике. С одной стороны, они готовы поддержать Карлсон, с другой — боятся лишиться места, к которому шли так долго. И когда кажется, что могущество непотопляемого Роджера Айлза не знает границ, в войну вступает Мегин Келли (Шарлиз Терон). К ней присоединяются еще с десяток женщин, и все они жаждут одного — справедливости.
Фильм Джея Роуча не о том, что происходило на экранах в то время — он гораздо глубже. Режиссер показал, с какими проблемами сталкиваются женщины за закрытыми дверями кабинетов влиятельных боссов. И какими бы благородными ни казались эти люди, помыслы у них отнюдь не самые добрые.
Роджера Айлза считали гением, которому удалось превратить новостную сеть Fox News в телевизионного гиганта. Но после реального скандала он был вынужден признать поражение и покинуть свой пост.
Персонаж Марго Робби — единственный не основанный на реальном человеке. Ее героиню специально придумали для фильма, создав собирательный образ по мотивам историй всех жертв домогательств Роджера Айлза.
Марго Робби призналась, что всегда считала сексуальные домогательства физическим контактом. Но когда прочла сценарий фильма, была шокирована — к домогательствам относятся не только физические контакты, но и любые намеки на них. Это открытие повлияло на ее решение принять участие в фильме.
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Сцена, где Роджер Айлз просит Кайлу Поспел (Марго Робби) «оживить» свою юбку, снималась одним дублем, но разными камерами. Режиссер «Скандала» не хотел, чтобы актрисы снимались в подобных сценах больше одного раза.
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Хотя события фильма разворачиваются в Нью-Йорке, снят он был на самом деле в Лос-Анджелесе.
Марго Робби и Эллисон Дженни вместе работали на проекте «Тоня против всех» 2017 года, который спродюсировала Робби. За съемки в этом фильме актрисы получили номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно.
У актера Джона Литгоу, сыгравшего Роджера Айлза, есть именная звезда за работу на телевидении на Аллее славы в Голливуде.
История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. Основано на реальном скандале.