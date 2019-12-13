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Скандал Скандал
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Bombshell

Скандал, 2020

2020 / США
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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История трех смелых женщин, рассказавших миру о сексуальных домогательствах со стороны своего начальника.
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Картина американского режиссера Джея Роуча «Скандал» основана на реальной скандальной истории, в свое время повергшей в шок все население Америки. В основе фильма – история трех смелых женщин, рассказавших миру о сексуальных домогательствах со стороны своего начальника. Они поставили под угрозу карьеру, репутацию и даже свою жизнь, но заставили общество открыть глаза на проблему. 

Действие «Скандала» разворачивается в стенах медиаимперии Fox News. Телеведущая Гретчен Карлсон (Николь Кидман) больше не в состоянии терпеть унижения со стороны медиамагната Роджера Айлза, поэтому идет на рискованный шаг — рассказывает свою историю миру. Гретчен верит, что она не одна стала жертвой сексуальных домогательств и ждет поддержки других телеведущих.

Ситуация накаляется. Заявление Гретчен всколыхнуло больные раны в сердцах женщин и они в панике. С одной стороны, они готовы поддержать Карлсон, с другой — боятся лишиться места, к которому шли так долго. И когда кажется, что могущество непотопляемого Роджера Айлза не знает границ, в войну вступает Мегин Келли (Шарлиз Терон). К ней присоединяются еще с десяток женщин, и все они жаждут одного — справедливости.

Фильм Джея Роуча не о том, что происходило на экранах в то время — он гораздо глубже. Режиссер показал, с какими проблемами сталкиваются женщины за закрытыми дверями кабинетов влиятельных боссов. И какими бы благородными ни казались эти люди, помыслы у них отнюдь не самые добрые.

Роджера Айлза считали гением, которому удалось превратить новостную сеть Fox News в телевизионного гиганта. Но после реального скандала он был вынужден признать поражение и покинуть свой пост.

Персонаж Марго Робби — единственный не основанный на реальном человеке. Ее героиню специально придумали для фильма, создав собирательный образ по мотивам историй всех жертв домогательств Роджера Айлза.

Марго Робби призналась, что всегда считала сексуальные домогательства физическим контактом. Но когда прочла сценарий фильма, была шокирована — к домогательствам относятся не только физические контакты, но и любые намеки на них. Это открытие повлияло на ее решение принять участие в фильме.

Мерил Стрип уговорила Николь Кидман сняться в фильме «Скандал».

Сцена, где Роджер Айлз просит Кайлу Поспел (Марго Робби) «оживить» свою юбку, снималась одним дублем, но разными камерами. Режиссер «Скандала» не хотел, чтобы актрисы снимались в подобных сценах больше одного раза.

Джош и Бен Лоусоны, сыгравшие братьев Мердок, на самом деле тоже братья.

Хотя события фильма разворачиваются в Нью-Йорке, снят он был на самом деле в Лос-Анджелесе.

Марго Робби и Эллисон Дженни вместе работали на проекте «Тоня против всех» 2017 года, который спродюсировала Робби. За съемки в этом фильме актрисы получили номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно.  

У актера Джона Литгоу, сыгравшего Роджера Айлза, есть именная звезда за работу на телевидении на Аллее славы в Голливуде.

История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса – печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. Основано на реальном скандале.

6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 13 декабря 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Николь Кидман
Николь Кидман
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Элис Ив
Элис Ив
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скандал 4 постера
Оскар Лучший грим
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший грим/прически
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Скандал
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Наша рецензия
В разгар американской избирательной кампании журналистка канала Fox News Мегин Келли (неузнаваемая Шарлиз Терон) выводит из себя кандидата Дональда Трампа: она цитирует его оскорбительные высказывания о женщинах и спрашивает, может ли человек с такими взглядами быть президентом Соединенных Штатов. Позже Трамп посвящает Келли десяток гневных сообщений в своем Твиттере. Пока бессменный генеральный директор канала Роджер Айлз (Джон Литгоу) разруливает эту ссору, внутри его медийной империи…
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dimas.lt 15 февраля 2020, 19:00
Об этой истории в 2019-м году вышел отличный мини-сериал – «Самый громкий голос» (7 серий). У него рейтинг 7.90, а рейтинг ожидания 98%. Смотрится на… Читать дальше…
Ярик Бобрин 5 ноября 2020, 12:30
Первое, что бросается в глаза - это блестящий набор актёров, которым веришь на протяжении всего фильма. Чего только стоят 3 главных героини в исполнении Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман
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24 голоса
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