«Чудо-женщина: 1984»: Рецензия Киноафиши

С момента гибели Стива Тревора прошло больше 60 лет. Но Диана Принс, она же Чудо-женщина, всё ещё скорбит по своему возлюбленному, предпочитая проводить свободное время в одиночестве. Параллельно она обезвреживает грабителей, спасает заложников и предотвращает автомобильные аварии, а заодно работает в научно‑исследовательском центре. Там Диана встречает закомплексованную «серую мышку» Барбару Минерву, которая изучает артефакт, якобы способный исполнить одно желание обладателя. Именно его получает в свои руки бизнесмен Максвелл Лорд, настроившийся захватить власть над миром. Чудо-женщина могла бы его остановить, но её отвлекает неожиданно вернувшийся к жизни Стив.

О том, что киновселенная DC когда-то началась с мрачных и неоднозначных фильмов, сегодня напоминают лишь разговоры о режиссёрской версии «Лиги справедливости», которая появится на HBO Max в марте 2021 года. На больших же экранах истории с каждым разом становятся всё ярче и проще: лёгкий экшн «Аквамена» и комедийность «Шазама» (что любопытно, оба от режиссёров, которые прославились на хоррорах) всеми силами призывали не задумываться над происходящим, а просто развлекаться, наблюдая за яркой картинкой.

Чудо-женщина: 1984

Но «Чудо-женщина: 1984» перещеголяла даже их. По крайней мере, по яркости цветовой гаммы. В первой части сюжет разворачивался во время Первой мировой войны и синеватый фильтр всё же напоминал о мрачности времён. Теперь же действие перенеслось в энергичные восьмидесятые, превратив всю картинку в набор красок, бодрой музыки и необычной моды. Учитывая, что в середине фильма начинается салют, а в финале будет Рождество, сиквел можно смело считать чисто новогодним кино.

Нельзя сказать, что это сильно вредит картине. Первая «Чудо-женщина» тоже лишь притворялась серьёзной, да и то не слишком удачно. Во второй части просто честно отказались от наследия Снайдера и решили поразвлекать зрителя. Вот только одной яркой картинкой слишком долго зрителя не удержишь, и тут начинаются проблемы. Сиквел длится немалые два с половиной часа, а бодрых экшн-сцен в нём всего три. Самая лучшая — драка на дороге, отрывки из которой показали в трейлерах. Она выглядит именно так, как и должна: максимально нереалистичная, но в потрясающе правильном темпе.

Но увы, это не та история, когда один бой затягивается на 40 минут. Насыщенные и захватывающе поставленные моменты размазываются по слишком медленным драматическим вставкам. Из-за этого даже короткий финальный бой моментально перетекает в длинный пафосный разговор о том, что зло — это плохо.

Чудо-женщина: 1984

Вероятно, режиссёр обеих частей Пэтти Дженкинс попыталась прислушаться к возмущениям зрителей первой части. Тогда все говорили, что Арес — максимально нелогичный и скучный злодей. Бог войны стравливал людей просто потому, что ему так положено. В «Чудо-женщине: 1984» действительно постарались добавить антагонистам неоднозначности.

В Максвелле Лорде нетрудно заметить очередной намёк на Дональда Трампа и ему подобных. Но у персонажа есть вполне логичная мотивация. Тем более что Педро Паскаль выдаёт очередной крутой перфоманс, заставляя забыть обо всех своих предыдущих ролях. Минерва и вовсе превращается в злодейку из-за своих комплексов, зависти и агрессии мужчин. И тут Кристен Уиг отлично дополняет свой комический талант настоящей драмой.

И тем более жаль, что при немалом экранном времени они всё равно остались схематичными. Слишком много внимания уделяют проговариванию банальных истин, забывая, что показать персонажа в динамике будет быстрее и интереснее. Поэтому концовка кажется невероятно банальной и даже скучной.

Чудо-женщина: 1984

Но всё же «Чудо-женщина: 1984» наверняка доставит многим зрителям радость. И дело даже не в том, что фанаты попросту соскучились по комиксам (в 2020-м Marvel впервые за десять лет не выпустила ни одной картины из киновселенной). У новой главы DC есть несколько неоспоримых достоинств. Галь Гадот всё так же хороша в главной роли, а романтические отношения Дианы и Стива добавляют истории трогательности. Фантастический, а иногда и почти цирковой экшн на большом экране выглядит ярко и празднично. Да и просто тема восьмидесятых сейчас в моде, поэтому антураж картины отлично попадает в настроение.

Просто фильм иногда оставляет ощущение, что его придумали и даже частично сняли как раз в те годы, когда Линда Картер только завершила карьеру Чудо-женщины, а Супермен с лицом Кристофера Рива ещё летал в небесах.