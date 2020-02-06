«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Рецензия Киноафиши

Харли Квинн рассталась с Джокером. Немного посокрушавшись об утраченной любви, она решила начать новую жизнь. Правда, сообщать о разрыве окружающим преступница не спешила, ведь имя знаменитого клоуна давало ей иммунитет от всех бандитов.

Но желание как-нибудь поярче распрощаться с прошлым, а затем и столкновение с юной воровкой Кассандрой Кейн радикально меняют её жизнь. Теперь за парочкой охотятся и полицейские, и весь преступный мир. Рассчитывать Харли и Кассандре не на кого. Или почти не на кого.

После той катастрофы, в которую вылилось производство «Отряда самоубийц», было ясно, что делать логичное продолжение о знакомой команде точно не будут. Фильм хоть и окупился в прокате, но получил заслуженный разгром и от критиков, и от зрителей.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Поэтому Уилл Смит уже попрощался с ролью Дэдшота, а после выхода «Джокера» рассчитывать на возвращение Джареда Лето к образу клоуна-преступника и вовсе не приходится. Но у студии осталась так полюбившаяся публике Марго Робби в роли обаятельной и опасной Харли Квинн. И ей ожидаемо дали сольную историю.

Причём «Хищных птиц» стоит рассматривать именно как персональный фильм Харли, ведь всё действие полностью сконцентрировано только на ней. Остальные герои мелькают лишь фоном, а формирование команды из названия и вовсе даже не дотягивает до типичного ориджина.

Марго Робби, наконец-то, получила возможность оторваться по полной. Её Харли Квинн перестала выглядеть образом для эротического косплея, и это пошло истории только на пользу. Актриса не стесняется быть смешной, иногда уходя в откровенную буффонаду. А заодно и хорошо раскрывает своего персонажа.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Беда только в том, что рефлексии по Джокеру уделяют в начале уж слишком много времени. И иногда это может казаться не освобождением героини от нездоровой зависимости, а опасениями авторов, что без популярного злодея истории не получится. Эмоции и мотивы Харли становятся интересными только ближе к середине картины. Собственно, как и весь сюжет.

Вообще, для экшен-фильма, да ещё и со взрослым рейтингом, «Хищные птицы» слишком долго разгоняются. Спасает лишь нелинейность и выведение главной героини в роль рассказчика: она перескакивает по разным моментам из прошлого, регулярно уточняя важные детали. Так получается веселее, но всё же драйва не хватает буквально до последней трети.

Сама же история получилась максимально стандартной. Авторы попытались сделать криминальный экшен в духе Гая Ричи, но при этом не сумели равномерно раскрыть все линии. Отчасти это хорошо — ставка на яркую Марго Робби отлично срабатывает. Но вот сами повороты сюжета забываются моментально, и поэтому действие можно описать буквально двумя-тремя фразами.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Весь экшен по большей части также завязан на Харли Квинн. Ей дают несколько сольных выходов в драках. Может, не самых грандиозных, но вполне приятных глазу, да ещё и под классный саундтрек (к счастью, хорошая музыкальная составляющая не потерялась после «Отряда самоубийц»). И лишь в финале будет массовая разборка с участием других героев.

Кстати, об остальных персонажах. В них и кроется главная проблема фильма. Обо всех, кроме Харли Квинн, сказать практически нечего. Даже харизматичному Юэну Макгрегору придумали образ самого стереотипного злодея без какой-то толковой индивидуальности. Он радует экспрессией, но не более того. Что же касается остальных «птичек», то они остались в роли статистов. Героиням просто не хватает времени, чтобы превратиться из традиционных клише (недооценённый коп, бедная девушка с принципами, мстительная убийца) в живых людей.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Но всё это не значит, что фильм плох. Он точно понравится тем, кто радовался в «Отряде самоубийц» грубому юмору, крутому саундтреку и жестокости — рейтинг R здесь отрабатывают на полную. В картине много шуток и самоиронии: страдания по Джокеру сменяются скорбью по сэндвичу, а финальная схватка и вовсе происходит в очень ироничном для Харли антураже с забавным использованием обстановки.

Да и просто для компании, которая не собирается слишком вдумываться в сюжет, а хочет лишь повеселиться, «Хищные птицы» станут отличным способом провести время. Просто нужно заранее понимать, что обсуждать и обдумывать в этой истории нечего. А скорее всего, многие через пару дней даже и не вспомнят большинство героев.

Алексей Хромов