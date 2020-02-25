Человек-невидимка, 2020

Впервые о разработке нового «Человека-невидимки» стало известно еще в 2007 году. Долгое время сценарий картины кочевал от сценариста к сценаристу, пока в 2019 году к проекту не присоединился Ли Уоннелл — режиссер «Апгрейда» и «Астрал 3». Фильм основан на одноименном романе Герберта Уэллса, выпущенного в 1897 году.

По сюжету «Человека-невидимки» Сесилия Касс невольно оказывается втянутой в продолжительные токсичные отношения с абьюзером и социопатом, ученым Эдрианом.

Подобно диснеевской принцессе, Сесилия заперта в замке с чудовищем — только вместо замка шикарная вилла. Девушка планирует сбежать от Эдриана, и ей это удается. Ночью она тайком покидает дом и бежит к трассе, где ее уже поджидает подруга на машине.

Эдриан пытается остановить Сесилию, но у него не получается вернуть девушку, и он сдается. Чтобы отомстить бывшей возлюбленной, он кончает жизнь самоубийством и завещает ей свои деньги. Сесилия может получить наследство только в том случае, если докажет свою вменяемость.

Вскоре девушка замечает странные вещи, которые происходят вокруг нее. Она все время слышит чьи-то шаги, кто-то дышит ей прямо в шею и всячески портит героине жизнь: то роняет столовые приборы, то портит еду. Сесилия уверена, что все это не галлюцинации, а проделки ее бывшего — ему как-то удалось стать невидимым. Однако ни адвокат Сесилии, ни ее друзья не верят ей. Отчаявшись, девушка решает сама бороться с невидимым врагом.