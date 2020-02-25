Человек-невидимка, 2020

Впервые о разработке нового «Человека-невидимки» стало известно еще в 2007 году. Долгое время сценарий картины кочевал от сценариста к сценаристу, пока в 2019 году к проекту не присоединился Ли Уоннелл — режиссер «Апгрейда» и «Астрал 3». Фильм основан на одноименном романе Герберта Уэллса, выпущенного в 1897 году.
По сюжету «Человека-невидимки» Сесилия Касс невольно оказывается втянутой в продолжительные токсичные отношения с абьюзером и социопатом, ученым Эдрианом.
Подобно диснеевской принцессе, Сесилия заперта в замке с чудовищем — только вместо замка шикарная вилла. Девушка планирует сбежать от Эдриана, и ей это удается. Ночью она тайком покидает дом и бежит к трассе, где ее уже поджидает подруга на машине.
Эдриан пытается остановить Сесилию, но у него не получается вернуть девушку, и он сдается. Чтобы отомстить бывшей возлюбленной, он кончает жизнь самоубийством и завещает ей свои деньги. Сесилия может получить наследство только в том случае, если докажет свою вменяемость.
Вскоре девушка замечает странные вещи, которые происходят вокруг нее. Она все время слышит чьи-то шаги, кто-то дышит ей прямо в шею и всячески портит героине жизнь: то роняет столовые приборы, то портит еду. Сесилия уверена, что все это не галлюцинации, а проделки ее бывшего — ему как-то удалось стать невидимым. Однако ни адвокат Сесилии, ни ее друзья не верят ей. Отчаявшись, девушка решает сама бороться с невидимым врагом.
Фильм собрал 88% положительных отзывов критиков на сайте Rotten Tomatoes.
Авторы идеи заявили, что фильм «Человек-невидимка» — это вовсе не экранизация романа Герберта Уэллса. В сюжете используются только ключевые детали из книги, но сама история — полностью оригинальная.
Изначально авторы проекта планировали сделать фильм «Человек-невидимка» частью «Темной вселенной» студии Universal и снять еще серию фильмов про монстров. Первым фильмом вселенной стала «Мумия» с Томом Крузом, но картина провалилась в прокате. Тогда было решено все остальные запланированные фильмы сделать полноценными одиночными историями.
«Человек-невидимка» основан на одноименном романе Герберта Уэллса. По сюжету книги физик и медик Гриффин изобрел препарат, который может сделать человека невидимым.
Роман «Человек-невидимка» имеет несколько экранизаций. Впервые история психопата Гриффина вышла на большой экран в 1933 году, затем роман экранизировали в 1984 году в СССР. В 2002 году вышла еще одна экранизация — «Невидимка» Пола Верховена.
Главную роль в картине мог исполнить Джонни Депп, но он отказался от участия в проекте. Также сыграть Эдриана могли Арми Хаммер и Александр Скарсгард.
Разработка фильма «Человек-невидимка» началась в 2007 году, Дэвид Гойер был нанят для написания сценария. Гойер ушел из проекта в 2011 году, даже не приступив к работе.
Съемки картины начались в июле 2019 года, а завершились уже в сентябре. В ноябре продюсеры объявили, что работают над женским аналогом картины — «Девушка-невидимка». Элизабет Бэнкс сыграет главную роль, а также выступит в проекте в качестве сценариста и режиссера.
Сесилия узнает, что ее бывший бойфренд покончил с собой, а все свое имущество, включая роскошный дом и 5 миллионов долларов, оставил ей. По условиям завещания, девушка получит все это, если врачи признают ее прихически здоровой. Героиня пытается начать новую жизнь, надеясь избавиться от психологических последствий их абьюзивных отношений, однако вскоре понимает, что ее мучитель все еще рядом и будет истязать ее и дальше.