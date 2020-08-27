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Постер фильма Вратарь Галактики
Постер фильма Вратарь Галактики
Постер фильма Вратарь Галактики
Постер фильма Вратарь Галактики
Постер фильма Вратарь Галактики
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 4.7
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Вратарь Галактики

Вратарь Галактики

Космоболисты спасают землю от фаерболов. Vratar galaktiki 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

Режиссёр фильмов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого» Джаник Файзиев выпускает свою новую картину «Вратарь Галактики», снятую в жанре фантастики. Главные роли исполнили: Евгений Романцов («Клячка»), Виктория Агалакова («Великая», «Дыши со мной»), Евгений Миронов («В августе 44-го», «Время первых»), Михаил Ефремов («Хороший мальчик», «День выборов 2»), Елена Яковлева (сериал «Каменская»), Дмитрий Назаров (сериал «Кухня») и другие.

Сюжет фильма «Вратарь Галактики» перенесёт вас в такую Москву, какой вы её ещё не видели. Однажды всё электричество в мире отключилось, а производства встали. Произошла настоящая галактическая война, в результате которой Луна была разрушена, а полюса планеты неизбежно сместились. Теперь над столицей парит гигантский технологичный корабль, который является стадионом для космобола - нового вида спортом, за соревнованиями в котором наблюдает весь мир. И от исхода каждого матча зависит дальнейшая судьба планеты.

- Оператором фильма «Вратарь Галактики» выступил Максим Осадчий, известный по таким проектам, как «Сталинград», «Дуэлянт» и «Защитники».

- Режиссёр Джаник Айзиев также написал в соавторстве сценарий к фильму и выступил в качестве одного из продюсеров.

- За музыку в картине ответственен Серж Танкян, лидер группы SOAD.

- Вратарь Галактики» полностью снят в хромакейном павильоне и практически каждый кадр - это кадр с компьютерной графикой разной сложности

- Фильм стал самым технически сложным проектом в истории российского кино.

- Режиссер фильма говорит, что он вдохновлён классическими произведениями мировых фантастов.

2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои.

Вратарь Галактики - финальный трейлер
Вратарь Галактики  финальный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Дата выхода
27 августа 2020 Россия Наше кино 6+
4 сентября 2020 Литва N-7
4 сентября 2020 Эстония MS-6
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $1 409 892
Производство CTB Film Company, Бонанза, KIT Film Studio
Другие названия
Vratar galaktiki, Cosmoball, Brankár galaxie, Brankář galaxie, Cosmoball - Os Guardiões do Universo, Cosmoball: A galaxis kapusa, Cosmoball: Os Jogadores da Galáxia, Galaktika väravavaht, Gatekeeper of the Galaxy, Kosmiczne mistrzostwa, Kosmobolas, Vratar galaktike, Wächter der Galaxis, Вратарь галактики
Режиссер
Джаник Файзиев
Джаник Файзиев
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Евгений Романцов
Евгений Романцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 44 голоса
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3406 В жанре «фантастика»  446 В жанре «приключения»  627 В фильмах России  555
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Вратарь Галактики

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