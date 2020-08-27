Режиссёр фильмов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого» Джаник Файзиев выпускает свою новую картину «Вратарь Галактики», снятую в жанре фантастики. Главные роли исполнили: Евгений Романцов («Клячка»), Виктория Агалакова («Великая», «Дыши со мной»), Евгений Миронов («В августе 44-го», «Время первых»), Михаил Ефремов («Хороший мальчик», «День выборов 2»), Елена Яковлева (сериал «Каменская»), Дмитрий Назаров (сериал «Кухня») и другие.

Сюжет фильма «Вратарь Галактики» перенесёт вас в такую Москву, какой вы её ещё не видели. Однажды всё электричество в мире отключилось, а производства встали. Произошла настоящая галактическая война, в результате которой Луна была разрушена, а полюса планеты неизбежно сместились. Теперь над столицей парит гигантский технологичный корабль, который является стадионом для космобола - нового вида спортом, за соревнованиями в котором наблюдает весь мир. И от исхода каждого матча зависит дальнейшая судьба планеты.