Страна Россия

Продолжительность 1 час 55 минут

Год выпуска 2020

Премьера онлайн 27 августа 2020

Премьера в мире 27 августа 2020

Бюджет $22 000 000

Сборы в мире $1 409 892

Производство CTB Film Company, Бонанза, KIT Film Studio

Другие названия

Vratar galaktiki, Cosmoball, Brankár galaxie, Brankář galaxie, Cosmoball - Os Guardiões do Universo, Cosmoball: A galaxis kapusa, Cosmoball: Os Jogadores da Galáxia, Galaktika väravavaht, Gatekeeper of the Galaxy, Kosmiczne mistrzostwa, Kosmobolas, Vratar galaktike, Wächter der Galaxis, Вратарь галактики