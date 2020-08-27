Режиссёр фильмов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого» Джаник Файзиев выпускает свою новую картину «Вратарь Галактики», снятую в жанре фантастики. Главные роли исполнили: Евгений Романцов («Клячка»), Виктория Агалакова («Великая», «Дыши со мной»), Евгений Миронов («В августе 44-го», «Время первых»), Михаил Ефремов («Хороший мальчик», «День выборов 2»), Елена Яковлева (сериал «Каменская»), Дмитрий Назаров (сериал «Кухня») и другие.
Сюжет фильма «Вратарь Галактики» перенесёт вас в такую Москву, какой вы её ещё не видели. Однажды всё электричество в мире отключилось, а производства встали. Произошла настоящая галактическая война, в результате которой Луна была разрушена, а полюса планеты неизбежно сместились. Теперь над столицей парит гигантский технологичный корабль, который является стадионом для космобола - нового вида спортом, за соревнованиями в котором наблюдает весь мир. И от исхода каждого матча зависит дальнейшая судьба планеты.
- Оператором фильма «Вратарь Галактики» выступил Максим Осадчий, известный по таким проектам, как «Сталинград», «Дуэлянт» и «Защитники».
- Режиссёр Джаник Айзиев также написал в соавторстве сценарий к фильму и выступил в качестве одного из продюсеров.
- За музыку в картине ответственен Серж Танкян, лидер группы SOAD.
- Вратарь Галактики» полностью снят в хромакейном павильоне и практически каждый кадр - это кадр с компьютерной графикой разной сложности
- Фильм стал самым технически сложным проектом в истории российского кино.
- Режиссер фильма говорит, что он вдохновлён классическими произведениями мировых фантастов.
2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои.
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