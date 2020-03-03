«Один вдох»: Рецензия Киноафиши

Марина Гордеева (Виктория Исакова) в детстве была невероятно перспективной спортсменкой. Её тренировал отец — сам в прошлом выдающийся пловец. Но детские победы остались в детстве, спорт она бросила, вышла замуж и теперь живет в Волжске с двумя детьми. Муж от неё ушёл совсем недавно, мать умерла, с отцом отношения неважные. Но во время отдыха на берегу моря Марина находит дело, которому она сможет посвятить свою терзающуюся душу, — фридайвинг.

Дайвинг — достаточно киногеничное явление. Про него не так много снимают, но обычно получается хорошо. Можно вспомнить и пронзительную «Голубую бездну» Бессона, и клаустрофобический (каждый по-своему) «Санктум» или «Открытое море». Так уж получается, что загадочные, но манящие глубины моря выходят неплохим сеттингом для кино, а помешанные на глубине безумцы — подходящими героями. И, как правило, главными героями такого кино становились чаще мужчины. Хотя женщин-дайверш немало, это вообще часто увлечение глубоко семейное.

Один вдох

В «Одном вдохе» рассказана не универсальная история дайвера, а именно история женщины, которая использует фридайвинг терапевтически, как попытку наладить внутренний мир и победить свои страхи. Правильно, что режиссером выступила тоже женщина, Елена Хазанова. Она снимала очень разные фильмы, но этот, пожалуй, самый прямолинейный. История о том, как вытравить из головы давно поселившихся там тараканов с помощью экстремального спорта.

Вообще-то, любое спортивное кино — это история преодоления себя. «Один вдох» в первую, конечно, очередь кино о победе над своими страхами. Фридайвинг лишь подходящий под умения и интересы главной героини способ. В фильме очень много сцен внутренней борьбы, и оформлены они совсем как в хоррорах: то Марине на дне бассейна мерещится она сама из детства, то отец в спортивке «СССР» на дно колодца приплывает. Понятно, что это лишь способ визуализации внутренней борьбы, но такие реализованные метафоры столь же спорны, сколь и эффектны.

Один вдох

Помогает Марине бороться с внутренними блоками Вадим Батьяров (Максим Суханов) — бывший ГБ-шник, сейчас вольный тренер, эксперт по саморазвитию. Методы у него что надо: по горячим углям походить, в колодце запереть и ключ выбросить, подо льдом поплавать — всё это с лицом, полным осознания происходящего, и приговаривая: «Боли нет», «Страха нет» и прочие мантры продвинутых стремных чуваков.

И наверное, логично, что в «Одном вдохе» нет романтической линии. И Батьяров, и дредастый дайвер Игнат (Владимир Яглыч) очень расположены к Марине, но ведут себя подчёркнуто по-учительски и по-дружески. В итоге единственными, кто «мешает» героине ставить на себе эксперименты, остаются её дети. Но сын очень быстро сам заинтересовывается фридайвингом, а дочь поершится подольше, но всё равно не найдёт, что противопоставить феноменальному упорству и упёртости матери.

Один вдох

То, что в удалось однозначно, — это морские съёмки, без них фильм бы не получился. Именно сдержанно, но эстетично снятые подводные сцены (а их здесь много) где-то дотягивают атмосферу и общее впечатление в тех моментах, когда излишняя линейность сюжета становится проблемой.

В первую очередь на этот фильм пойдут те, кто интересуется подводным плаванием, — всё-таки это не такая распространённая тема в кино, пропускать не стоит. Ну и, конечно, на «Один вдох» нужно обратить внимание тем, кто любит истории о преодолении и обретении себя.

Пётр Волошин