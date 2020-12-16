Чудо-женщина: 1984, 2020

В ярком, полном ностальгии по 80-м сиквеле Диана будет вынуждена противостоять не только той, которую когда-то называла подругой, но и жадному бизнесмену по имени Макс Лорд.
Режиссер Пэтти Дженкинс, работавшая и над первым фильмом о Чудо-женщине, в продолжении вернула в актерский состав Криса Пайна, а героиню Галь Гадот, Диану, обеспечила новыми трюками и сияющими доспехами. Успех Дженкинс, ставшей первой женщиной, снявшей крупный супергеройский фильм («Чудо-женщина»), в 2017 году превзошел все ожидания студии, собрав в мировом прокате 800 миллионов долларов при потраченных 150.
В 1984 году Диана (Галь Гадот) живет размеренной, но одинокой жизнью, работает куратором в музее современного искусства и, кажется, по-прежнему не может забыть Стива (Крис Пайн). Она находит друга в археологе Барбаре Энн Минерве (Кристен Уиг), которая увлечена происхождением Дианы и проявляет к нему нездоровый интерес. Однако вскоре они становятся врагами, когда Барбара превращается в Гепарду по вине Макса Лорда (Педро Паскаль), ходячей антирекламы капитализма, обещающего Диане воскресить Стива с помощью могущественного артефакта, если она защитит его от мечтающей отомстить Барбары.
Роль Гепарды предлагали Эмме Стоун, но та отказалась, и Гепардой стала Кристен Уиг, которую изначально и хотела пригласить на эту роль режиссер фильма Пэтти Дженкинс.
Гепарда впервые появится в игровой, а не анимационной версии фильма.
В 2011 году режиссер Пэтти Дженкинс участвовала в работе над сиквелом «Тора», но покинула проект спустя 3 месяца. Тем не менее она говорила о том, что благодарна студии Marvel за предоставленный шанс.
Роль Гепарды хотела исполнить Сара Полсон.
Авторы фильма хотели по максимуму отказаться от графики. По словам режиссера Пэтти Дженкинс, образ Гепарды — это комбинация грима и графики.
Завершив работу над фильмом «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», композитор Ханс Циммер заявил, что больше не будет создавать музыку для супергеройского кино. Однако позже он взялся за музыку для «Людей Икс: Темный феникс» и «Чудо-женщины: 1984».
Если сначала сдвиги премьеры фильма были связаны с нежеланием соревноваться за бокс-офис с фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход», то причиной всех дальнейших изменений стала пандемия коронавируса.
Режиссер Пэтти Дженкинс говорила, что выбрала временем действия 80-е годы, так как считает, что это был пик западной цивилизации и ее общества, и ей показалось интересным столкнуть Диану со злодеями именно этой эпохи.
В трейлере во время сцены в торговом центре на полу можно увидеть символ Ядерного человека из фильма «Супермен 4: В поисках мира».
Для Педро Паскаля это не первый проект, связанный с Чудо-женщиной. В 2011 году Джеффри Рейнер снял пилот для одноименного сериала, в котором Паскаль сыграл Эда Инделикато, союзника Чудо-женщины.
Перемотаем пленку в 1980-е годы! В новом приключении Чудо-Женщине предстоит противостоять двум совершенно новым врагам: Максу Лорду и Гепарде.
6 баллов их 10ти!
не интересный сюжет
ничего не понял, откуда всё началось, кто и зачем - просто бойтесь своих желаний