Чудо-женщина: 1984, 2020

Роль Гепарды предлагали Эмме Стоун, но та отказалась, и Гепардой стала Кристен Уиг, которую изначально и хотела пригласить на эту роль режиссер фильма Пэтти Дженкинс.

Гепарда впервые появится в игровой, а не анимационной версии фильма.

В 2011 году режиссер Пэтти Дженкинс участвовала в работе над сиквелом «Тора», но покинула проект спустя 3 месяца. Тем не менее она говорила о том, что благодарна студии Marvel за предоставленный шанс.

Роль Гепарды хотела исполнить Сара Полсон.

Авторы фильма хотели по максимуму отказаться от графики. По словам режиссера Пэтти Дженкинс, образ Гепарды — это комбинация грима и графики.

Завершив работу над фильмом «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», композитор Ханс Циммер заявил, что больше не будет создавать музыку для супергеройского кино. Однако позже он взялся за музыку для «Людей Икс: Темный феникс» и «Чудо-женщины: 1984».

Если сначала сдвиги премьеры фильма были связаны с нежеланием соревноваться за бокс-офис с фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход», то причиной всех дальнейших изменений стала пандемия коронавируса.

Режиссер Пэтти Дженкинс говорила, что выбрала временем действия 80-е годы, так как считает, что это был пик западной цивилизации и ее общества, и ей показалось интересным столкнуть Диану со злодеями именно этой эпохи.

В трейлере во время сцены в торговом центре на полу можно увидеть символ Ядерного человека из фильма «Супермен 4: В поисках мира».

Для Педро Паскаля это не первый проект, связанный с Чудо-женщиной. В 2011 году Джеффри Рейнер снял пилот для одноименного сериала, в котором Паскаль сыграл Эда Инделикато, союзника Чудо-женщины.