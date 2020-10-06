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Гудбай, Америка!, 2020

2020 / Россия
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Комедия о том, что можно увезти русского из России, а Россию из русского — нет.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Русская диаспора в США, или Можно увезти русского из России, а Россию из русского — нет.

Репутация режиссера Сарика Андреасяна в России довольно неоднозначна. В его фильмографии провальная попытка адаптировать жанр супергеройского кино на российской почве соседствует с трогательной историей «Мамы», которую принято называть самой успешной работой Андреасяна. Вместе с, возможно, самым востребованным актером массового российского кино Дмитрием Нагиевым он работает не в первый раз. Именно в его фильме «Непрощенный» Нагиев предстал в непривычной для себя драматической роли. А сериал «Нагиев на карантине», в котором актер фактически играет самого себя, стал одним из экспериментальных проектов в непростую для всего мира и кино в частности эпоху. В фильме «Гудбай, Америка» Сарик Андреасян берется за тему эмиграции, которая, по его словам, давно занимает его мысли.

Несколько представителей русской диаспоры в США переживают на новой родине непростые времена: кто-то из-за тоски по России, а кто-то из-за невозможности откреститься от проведенного в ней прошлого. Виктор Сергеевич (Юрий Стоянов) навещает в Штатах свою дочь и пребывает в смятении после встречи со своим внуком Полом (Добромир Машуков), которого он знает как Павлика, далекого от всего ценного для русского человека. Армен (Грант Тохатян), надеясь получить американское гражданство, пытается жениться на американке. Игорь (Владимир Яглыч) стыдится своего происхождения и готов прикинуться кем угодно, лишь бы его не приняли за русского, а авантюрист Григорий (Дмитрий Нагиев) никак не может обосноваться на чужбине, тоскуя по родным краям.

Режиссер Сарик Андреасян и актер Дмитрий Нагиев уже работали вместе над фильмом «Непрощенный» и сериалом «Нагиев на карантине».

Съемки начались в тот же день, когда Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года.

Главная тема фильма — переезд в чужую страну — возникла из личного опыта режиссера Сарика Андреасяна. Он родился в Армении, позже переехал в Казахстан и какое-то время провел в США.

Вдохновением для картины послужили «1+1» и «Зеленая книга».

Хотя фильм был заявлен как комедия, режиссер Сарик Андреасян описывает его как драмеди.

Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака.  Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. 
Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Георгий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера в мире 6 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Грант Тохатян
Грант Тохатян
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Постер фильма Гудбай, Америка! 5 постеров
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Можно ли стать своим в Америке? Способны ли деньги и комфорт унять тягу к русским блинам, одесскому гефилте фиш и знаменитому армянскому тжвжику? Как перебороть пресловутую русскую ментальность, попадающую в организм с молоком матери? Теряем ли мы свою идентичность, променяв родные березки на цветастые пальмы? Об этом и многом другом пытается размышлять и рефлексировать великий режиссер наших дней Сарик Адреасян. Он буквально препарирует советскую и американскую души, показывая тонкости и с…
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Тима Денисов 26 февраля 2020, 14:45
Нагиев прям отжег с баяном) Если весь фильм такой будет, я точно в кино пойду))))
Ксения Дорошко 28 февраля 2020, 12:28
Я думаю, что этот фильм можно смело глянуть. Тизер супер
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