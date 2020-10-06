Гудбай, Америка!, 2020

Русская диаспора в США, или Можно увезти русского из России, а Россию из русского — нет.

Репутация режиссера Сарика Андреасяна в России довольно неоднозначна. В его фильмографии провальная попытка адаптировать жанр супергеройского кино на российской почве соседствует с трогательной историей «Мамы», которую принято называть самой успешной работой Андреасяна. Вместе с, возможно, самым востребованным актером массового российского кино Дмитрием Нагиевым он работает не в первый раз. Именно в его фильме «Непрощенный» Нагиев предстал в непривычной для себя драматической роли. А сериал «Нагиев на карантине», в котором актер фактически играет самого себя, стал одним из экспериментальных проектов в непростую для всего мира и кино в частности эпоху. В фильме «Гудбай, Америка» Сарик Андреасян берется за тему эмиграции, которая, по его словам, давно занимает его мысли.

Несколько представителей русской диаспоры в США переживают на новой родине непростые времена: кто-то из-за тоски по России, а кто-то из-за невозможности откреститься от проведенного в ней прошлого. Виктор Сергеевич (Юрий Стоянов) навещает в Штатах свою дочь и пребывает в смятении после встречи со своим внуком Полом (Добромир Машуков), которого он знает как Павлика, далекого от всего ценного для русского человека. Армен (Грант Тохатян), надеясь получить американское гражданство, пытается жениться на американке. Игорь (Владимир Яглыч) стыдится своего происхождения и готов прикинуться кем угодно, лишь бы его не приняли за русского, а авантюрист Григорий (Дмитрий Нагиев) никак не может обосноваться на чужбине, тоскуя по родным краям.