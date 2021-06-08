«Красный призрак»: Рецензия Киноафиши

Спустя полгода после нападения фашисткой Германии на СССР из немецкого окружения выбирается группа красноармейцев, среди которых один тяжело раненый боец и беременная девушка. Движение идет медленно: по дороге отряд натыкается на замороженного солдата в шинели красноармейца (Юра Борисов) и поначалу берет его в плен, подозревая, что тот шпион.

Группа добирается до деревни, в которой планирует передохнуть. Но план трещит по швам, ибо сюда же прибывает отряд карателей Вермахта, главная цель которого — найти и обезвредить таинственного Красного призрака. По немногочисленным свидетельствам, это партизан-одиночка, орудующий в этой местности. Он уже отправил на тот свет не менее 60 немецких солдат и останавливаться не собирается.

Кто такой этот Красный призрак и что он из себя представляет — неведомо. Историю появления на свет мстителя с красной повязкой на голове авторы не сочли нужным раскрывать детально. Потому что супергерой в начале ВОВ — это метафора. Или миф, если угодно, сродни пресловутым 28 панфиловцам, которых по фактам не было, но во вселенной экс-министра культуры они существовали.

Красный призрак

Идея фильма у Андрея Богатырева и его команды сценаристов появилась еще семь лет назад, в 2013-м. Проект рождался в муках — на своих хрупких плечах, долгое время без больших финансовых вложений и инвесторов. Лишь позднее появились и Фонд кино, и Минкульт, позволивший довести фильм до конца. Впрочем, следующими испытаниями для команды Богатырева стали не склонные к сотрудничеству прокатчики, а позже пандемия, не позволившая выпустить кино в 2020 году.

Этот фильм — тот редкий случай, когда о войне (и не только) рассказали так, что после просмотра не рождается чувство стыда за увиденное. Никакого напускного ура-патриотизма, никаких облагораживающих советский строй речей, как это было в «Танках» или «Сталинграде». Богатырев со товарищи создал абсолютно авторское высказывание на фундаменте войны.

Здесь нет ни положительных, ни отрицательных героев. В один период событий героем кажется тот самый Красный призрак (к слову, вопреки маркетинговым уловкам, «продающим» кино через Юру Борисова, его роль исполняет Алексей Шевченков), который, конечно, вступает в неравную битву с превосходящим по численности врагом. В другом эпизоде наделенным сверхъестественными способностями кажется офицер немецких войск в исполнении Вольфганга Черни. Вселенная фильма не погружает персонажей в черно-белый мир, все чаще обращая внимание на «серость» их мотивов.

Красный призрак

Действие крайне зрелищное и захватывающее. Временами в принципе забываешь, что перед тобой авторский проект, сделанный за не самые большие деньги, а не, например, добротный европейский фильм о войне, где свистят пули над головами персонажей, которых играют далеко не рядовые актеры. При этом авторы не пускаются в суровый драматизм, периодически разбавляя события тонкой иронией. Баланс между этими составляющими удался создателям на славу.

За время боев прольется немало крови. Во время перестрелки (она занимает где-то 1/3 фильма ближе к финалу) режиссер не щадит никого, так что привязываться к персонажам не стоит. Впрочем, если эмпатию испытывать к ним не так уж и трудно, то погрузиться в их внутренний мир — задача куда более сложная. В отличие от классических военных драм, где герой может 5-10 минут хронометража уделить пронзительному монологу, повествующему о его тяжелой (до)военной доле, в «Красном призраке» ничего подобного нет.

Красный призрак

Отдельно стоит отметить музыку, сопровождающую это динамичное действие. Композитор Сергей Соловьев очевидно вдохновлялся классическими вестернами и, в частности, музыкой Эннио Морриконе, отголоски которой нетрудно узнать по первым нотам практически всех мелодий, звучащих в фильме Андрея Богатырева. Примечательно, что Морриконе стал именно источником вдохновения, а не фактурой для копирования — каких-то очевидных музыкальных троп вы тут не услышите.

Для современности, порядком утомившейся от однотипного ура-патриотизма накануне 9 мая, «Красный призрак» — событие из ряда вон выходящее и уже потому заслуживающее внимания. Здесь война — не память предков, а лишь сеттинг. Немецкие захватчики — не абсолютное зло, как и советские бойцы — не абсолютное добро. Сражаются не за Сталина, не за Гитлера и не Господа Бога. Сражение — плацдарм для жанрового эксперимента, «чеховское ружье», которое должно выстрелить. И напомнить, что Красный призрак — это лишь образ, который способен примерить абсолютно любой человек. Герой вечен и нужен людям во все времена.