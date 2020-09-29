Меню
Последний богатырь: Корень зла. Тизер-трейлер
Последний богатырь: Корень зла. Тизер-трейлер
Дата публикации: 6 декабря 2019
Последний богатырь: Корень зла
– Вторая часть популярной российской сказки
udavf
29 сентября 2020, 17:19
А когда премьера?
29 сентября 2020, 17:19
Киноафиша.инфо
30 сентября 2020, 09:53
в ответ на сообщение
udavf от 29 сентября 2020, 17:19
Здравствуйте, 24 декабря.
30 сентября 2020, 09:53
Светлана Колоскова
15 декабря 2020, 20:15
1 января дата в прокате
15 декабря 2020, 20:15
elena.tata.76
28 декабря 2020, 16:32
Когда можно купить билет?
28 декабря 2020, 16:32
nastyushka211297
1 января 2021, 15:29
Здравствуйте, а 1 января он идет в кино и в какое время?
1 января 2021, 15:29
Ольга Прокофьева (ИЗОСТУДИЯ) 89615976123
1 января 2021, 16:39
Как забронировать билеты на сеанс? Невозможно дозвонится ни по одному телефону - везде отвечает автоответчик.Что за работа такая кинотеатра??!
1 января 2021, 16:39
Киноафиша.инфо
1 января 2021, 18:51
в ответ на сообщение
nastyushka211297 от 1 января 2021, 15:29
Добрый вечер! Уточните ваш город, пожалуйста.
1 января 2021, 18:51
Киноафиша.инфо
1 января 2021, 18:52
в ответ на сообщение
Ольга Прокофьева (ИЗОСТУДИЯ) 89615976123 от 1 января 2021, 16:39
Добрый вечер! Уточните ваш город и выбранный вами кинотеатр, пожалуйста.
1 января 2021, 18:52
Елизавета Чернова
2 января 2021, 19:57
Классный фильм , 2 часа как одна минута
2 января 2021, 19:57
Stanislav Darovskih
3 января 2021, 10:23
Невозможно купить билеты на сайте, их просто нереально найти, оформление сайта на очень низком уровне
3 января 2021, 10:23
Роберт Кукушкин
3 января 2021, 19:29
Супер сказка. Смотрится на одном дыхании. Ждём продолжения.
3 января 2021, 19:29
Дмитрий Филиппов
4 января 2021, 14:55
Шикарный фильм! Было опасение, что вторая часть будет хуже первой, но это ничуть не так!!! Все супер!!! Колобок лучший! 😂 😂 😂 Ждем третью часть!
4 января 2021, 14:55
19drakon78
4 января 2021, 15:38
Хороший фильмец. Продолжение не хуже начала.
4 января 2021, 15:38
Киноафиша.инфо
4 января 2021, 19:39
в ответ на сообщение
Stanislav Darovskih от 3 января 2021, 10:23
Добрый вечер! Уточните ваш город и кинотеатр. Вполне возможно, что в выбранном вами кинотеатре просто недоступна покупка билетов онлайн. Расписание сеансов обычно расположено в соответствующей вкладке в карточке кинотеатра, также вы можете посмотреть расписание сеансов выбранного фильма по всем кинотеатрам, кликнув на соответствующее окошко в карточке фильма.
4 января 2021, 19:39
Наталья Силка
5 января 2021, 15:26
Вот , как обычно и бывает - продолжение сняли , видно , что торопились !.. Смотрела и всё время было такое ощущение , что что-то , как-то "НЕХВАТАЕТ" !!! Недотянули , вообщем ...
5 января 2021, 15:26
Аля Черкасова
6 января 2021, 07:13
Отличный фильм. Смотрится на одном дыхании.
Не хуже первой части)
6 января 2021, 07:13
Ян Крахмалёв
6 января 2021, 12:10
Полная ерунда.
Первый фильм былтна много лучше.
6 января 2021, 12:10
User
6 января 2021, 16:59
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Только ни в этот раз).
Я так и не поняла, чему учит эта сказка.
Какой пример герои подают детям (возрастная категория 6+)
Где сюжет и в чем смысл тоже осталось для меня загадкой.
Если бы не Колобок в озвучке Гарика Харламова я бы осталась разочарована бесконечно.
Хлебушек с характером, с биографией и с логикой поступков. Съедобный образ.
Была еще пара сцен, где захотелось как Станиславский сказать: Верю!!!
Но для полнометражного фильма, две 5-минутные удачные сцены –это ничтожно мало.
Порадовали глаз локации и красивейшие виды природы. Панорамные сцены фильма снимались в Карелии, Пермском крае, в Сочи с использованием коптера.
И еще Специалисты утверждают, что по степени сложности компьютерной графики равных фильму нет.
По ходу действия промелькнула ненавязчивая реклама порошка Ариэль и обуви Карри и мне, кажется немного стало ясно, что фильм снимался ни ради искусства, ни ради маленьких зрителей и уж совсем ни ради того, чтоб научить их делить людей на хороших и плохих, формировать положительные образы, учиться не бояться трудностей, а исключительно из-за меркантильных интересов.
Несмотря на уникальные технологии, современный подход к сценарию, качественные декорации - нетленного произведения не вышло. Нет в ней ни трогательности, ни богатырской удали и ненавязчивых моралей.
Пойду пересмотрю настоящий мемориал практический утерянного народного творчества - «Морозко»!!!!
6 января 2021, 16:59
Виктор Столгевич
8 января 2021, 02:23
Сходили вчера 7 января. Семейный Добрый фильм. Можно сходить с детьми. Интересный жанр и приколы и приключение и фентези и юмора достаточно. Рекомендую всем 😉
Но толькои не 5 зал в островах. Сиденье конечно не ахти. Вип мест к сожалению небыло
8 января 2021, 02:23
katya.artemova.04
9 января 2021, 11:00
Обалденный фильм💥💥💥💥🤩🤩🤩🤩Мне кажется получился даже круче первой части 💗💗💗💗💗😁😁😁Жду ещё продолжения Последнего Богатыря🤭
9 января 2021, 11:00
ferula2011
11 января 2021, 02:11
Русская сказка по мотивам американских комиксов.Куча голивудских клише и рекламы .
В топку.Однозначно
11 января 2021, 02:11
alfiya7163
11 января 2021, 17:54
Рекомендую однозначно....
Юмор, смысл, ценности, актеры -всё на высшем уровне.
Фильм понравился.
11 января 2021, 17:54
Аня Ковалева
13 января 2021, 17:22
Как же приятно видеть на экране героев сказок!!! Наших русских, родных! Очень понравился фильм. Ходили семьёй, дети довольны! Много смешных моментов и примеров дружбы, верности и борьбы со злом!
13 января 2021, 17:22
kudyakov_a
13 января 2021, 18:57
Скучновато. Высосан из пальца. Первый был намного лучше. Действительно много клише. Но дети будут в восторге.
13 января 2021, 18:57
Angelika.bosak
15 января 2021, 22:53
ЮМОР - ОТЛИЧНЫЙ 👌🏼 !
АКТЁРЫ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 👍🏼 !
Но не понравилась идея, когда заколдованные воины выглядят как бы без глаз. Ребёнок (8 лет) от этого в восторге не был. Могли бы что-нибудь более эстетичное придумать.
15 января 2021, 22:53
Anton La-Vay
17 января 2021, 15:01
Супер👍👍👍👍👍 Смотрел уже несколько раз))) Великолепный фильм 💪😃
17 января 2021, 15:01
Андрей Поляков
21 января 2021, 22:44
Класс :))
21 января 2021, 22:44
Валентина Лобанова
2 февраля 2021, 07:36
Отличный фильм)) рекомендую
2 февраля 2021, 07:36
Артем Василенко
15 февраля 2021, 16:45
в ответ на сообщение
19drakon78 от 4 января 2021, 15:38
где вы его смотрели? он же не вышел ещё
15 февраля 2021, 16:45
valtoliver
3 марта 2021, 23:41
Так случилось, что посмотнела этот фильм уже в марте 21года, после горбунка и весь фильм поражалась насколько велика разница и качество.
Это прекрасный, увлекательный и зрелещный фильм. Втянувшись в сюжет не оторваться.
Получила огромное удовольстви
3 марта 2021, 23:41
Андрей
30 марта 2022, 21:51
из того, что сейчас выходит в России - очень оригинально и добротно!
интересная интерпретация по нашей нечисти ))) Колобок итд )))
сюжет не сильно затягивает, но смотреть можно!
6 баллов из 10ти!
30 марта 2022, 21:51
6.9
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения, 2020, Россия
