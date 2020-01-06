Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Плохие парни навсегда. Дублированный трейлер
Плохие парни навсегда. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 сентября 2019
Плохие парни навсегда
– «Плохие парни» возвращаются! В кино с 23 января 2020 года.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
второй дублированный трейлер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
bahir24
6 января 2020, 12:43
Глупый фильм состоящий из изъезженных шуток и набора клише
6 января 2020, 12:43
2
4
Ответить
Эльнар Хорош
23 января 2020, 02:25
Оценка
Нормас , поржать можно
23 января 2020, 02:25
2
0
Ответить
Mikhail Kokin
23 января 2020, 19:30
Замечательный фильм!
В духе "Смесительного оружия " с Гибсоном. На один раз, но прикольно!
23 января 2020, 19:30
0
0
Ответить
yakubov121299
23 января 2020, 21:16
Оценка
Фильм просто бомба
23 января 2020, 21:16
1
0
Ответить
yakubov121299
23 января 2020, 21:16
Оценка
Фильм просто бомба
23 января 2020, 21:16
2
2
Ответить
Александр Чернов
25 января 2020, 11:23
Оценка
Фильм отстой!
25 января 2020, 11:23
1
4
Ответить
Кристина Рожкова
25 января 2020, 15:12
Оценка
Мне фильм очень понравился,ходили за день до премьеры. Думала на оборот будет не очень. Но кто любит комедийные боевики советую посмотреть, кто пишите фильм г*вно, просто зажрались
25 января 2020, 15:12
8
1
Ответить
abuladzes01rus
25 января 2020, 17:24
в ответ на сообщение
Кристина Рожкова от 25 января 2020, 15:12
критики пишут и апзерают
25 января 2020, 17:24
1
0
Ответить
Алексей Тюняев
25 января 2020, 17:46
Отличный фильм!
25 января 2020, 17:46
3
1
Ответить
Ляля Миминова
26 января 2020, 02:06
Оценка
👍🏻
26 января 2020, 02:06
0
0
Ответить
alfiya7163
29 января 2020, 08:51
Оценка
Фильм очень понравился!
Супер фильм!
10 из 10!
Переплелось всё: драма, любовь, семейные ценности, юмор, бандитские разборки... Однозначно пойти и посмотреть!)
29 января 2020, 08:51
1
0
Ответить
Ksenia Ignateva
29 января 2020, 15:24
Оценка
Скажу что понравился ! Были туповатые моменты и не мало , но это не испортило общее впечатление )
29 января 2020, 15:24
0
0
Ответить
31 января 2020, 14:57
Какие были шикарнык первые две части, а эта уже увы так, на 1 раз.
31 января 2020, 14:57
0
0
Ответить
Павел Золотарев
31 января 2020, 16:59
Оценка
Ожидание были худшие, но оказалось старички отлично зажгли и выдали комединый дуэт, как и 15 лет назад. Получилосьь веселое и драйвовое кино. Рекомедую)
31 января 2020, 16:59
0
0
Ответить
Pavel.Rashchupkin
31 января 2020, 18:09
Оценка
Фильм на один раз,перестрелки слабые,видимо бюджета не хватило.Санта-Барбара отдыхает по сценарной логике! На фильме устал,дома с удовольствием пересмотрел 1 и 2 часть.Надеюсь бюджет появится в 4 части и продолжение будет похожим на старые части франшизы.
31 января 2020, 18:09
0
0
Ответить
jgelskaja
2 февраля 2020, 18:26
Лучше не найти!
2 февраля 2020, 18:26
0
0
Ответить
Римма Зайнуллина
2 февраля 2020, 20:04
Оценка
Супер!!! Шуточки, интрига, развязка... эта парочка неподражаема и с годами не меняется 👍
2 февраля 2020, 20:04
0
0
Ответить
Даниил Рахимов
2 февраля 2020, 22:35
в ответ на сообщение
Кристина Рожкова от 25 января 2020, 15:12
Спасибо на выходных пойду
2 февраля 2020, 22:35
0
0
Ответить
Надежда Королева
4 февраля 2020, 14:12
Советую сходить,посмеялись от души))
4 февраля 2020, 14:12
0
0
Ответить
stick.78
4 февраля 2020, 19:09
Оценка
Очень понравился !
4 февраля 2020, 19:09
0
0
Ответить
Илона Омерина
4 февраля 2020, 20:40
в ответ на сообщение
bahir24 от 6 января 2020, 12:43
Оценка
Какой же вы тупой человек , по вашемы тупомы отзыву можно понять
4 февраля 2020, 20:40
0
0
Ответить
Илона Омерина
4 февраля 2020, 20:40
Оценка
Очень очень крутой фильм !!!
4 февраля 2020, 20:40
0
0
Ответить
Дина
6 февраля 2020, 05:45
Оценка
Когда Майк начал рассказывать про то, что это его сын - у меня глаза раза 3 закатились, какую-то Санту-Барбару сделали под конец, фу, если так пойдет дальше,то в 4 части появится брат-близнец, потерянный в младенчестве)))
6 февраля 2020, 05:45
0
0
Ответить
Ильназ Шайхутдинов
9 февраля 2020, 16:50
Оценка
классный фильм 9/10) комедийный боевик )))))
9 февраля 2020, 16:50
1
0
Ответить
yuliyakramtsova5
10 февраля 2020, 22:39
Кайфовый!
10 февраля 2020, 22:39
0
0
Ответить
Диана Мелис
12 февраля 2020, 00:04
Оценка
Отличный фильм, еще раз посмотрю
12 февраля 2020, 00:04
0
0
Ответить
Темный Рыцарь
29 октября 2021, 15:59
Оценка
Отлично сняли, и юмор достойный
29 октября 2021, 15:59
0
0
Ответить
Самиев Шариф
6 ноября 2022, 20:46
Оценка
Почему это фильма не ставят на кинотеатр 🤔🤔🤔🤔🤔
6 ноября 2022, 20:46
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.3
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия, 2020, США
Онлайн
01:28
К себе нежно
трейлер
00:59
Частная жизнь
дублированный трейлер
00:59
Чудо-юдо
тизер
01:43
Доктор Гаф
трейлер
01:43
Большая земля
трейлер
02:19
Крик 7
дублированный трейлер
02:17
Скуф
трейлер
00:43
Кощей. Тайна живой воды
тизер-трейлер
01:21
Моя собака - космонавт
тизер-трейлер
01:44
Секретный агент
trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
В духе "Смесительного оружия " с Гибсоном. На один раз, но прикольно!
Супер фильм!
10 из 10!
Переплелось всё: драма, любовь, семейные ценности, юмор, бандитские разборки... Однозначно пойти и посмотреть!)
Авторизация по e-mail