Проклятие: Призраки дома Борли , 2020

Великобритания, начало 1930-х годов. Католический священник переезжает вместе с женой и дочерью в провинциальный городок. Он еще не догадывается, что прежний пастырь погиб при загадочных обстоятельствах. Вскоре после прибытия семья начинает замечать в новом доме странные вещи. Чтобы разобраться в происходящем, супруги вынуждены идти за помощью к местному оккультисту с дурной репутацией.

Лайнус (Джон Хеффернан) — молодой человек, посвятивший жизнь служению Богу. Несмотря на сан, он женился на красавице Марианне (Джессика Браун-Финдли). Влюбленные воспитывают маленькую дочь Аделаиду (Аня Маккенна-Брюс), за которой требуется постоянный присмотр. Пока муж занимается церковными делами, помогая прихожанам, его жена ведет домашнее хозяйство. Жизнь супругов меняется, когда вышестоящие инстанции поручают Лайнусу и его близким переехать на новое место службы.

Долг забрасывает священника в глухую провинцию, местные жители которой ведут себя очень странно. Лишь спустя несколько дней Марианна узнает, что прежние хозяева их роскошного жилища умерли не своей смертью. С тех пор население городка не верит в Бога. Лайнсу необходимо восстановить былой порядок вещей. Но вскоре он и сам замечает присутствие нечистой силы.

Над жизнью приезжих нависает смертельная опасность. Ответить на вопросы способен лишь Гарри Прайс (Шон Харрис) — печально известный специалист по черной магии. Чем дальше заходит их совместное расследование, тем больше жутких подробностей всплывает на поверхность.