Проклятие: Призраки дома Борли , 2020

Великобритания, начало 1930-х годов. Католический священник переезжает вместе с женой и дочерью в провинциальный городок. Он еще не догадывается, что прежний пастырь погиб при загадочных обстоятельствах. Вскоре после прибытия семья начинает замечать в новом доме странные вещи. Чтобы разобраться в происходящем, супруги вынуждены идти за помощью к местному оккультисту с дурной репутацией.
Лайнус (Джон Хеффернан) — молодой человек, посвятивший жизнь служению Богу. Несмотря на сан, он женился на красавице Марианне (Джессика Браун-Финдли). Влюбленные воспитывают маленькую дочь Аделаиду (Аня Маккенна-Брюс), за которой требуется постоянный присмотр. Пока муж занимается церковными делами, помогая прихожанам, его жена ведет домашнее хозяйство. Жизнь супругов меняется, когда вышестоящие инстанции поручают Лайнусу и его близким переехать на новое место службы.
Долг забрасывает священника в глухую провинцию, местные жители которой ведут себя очень странно. Лишь спустя несколько дней Марианна узнает, что прежние хозяева их роскошного жилища умерли не своей смертью. С тех пор население городка не верит в Бога. Лайнсу необходимо восстановить былой порядок вещей. Но вскоре он и сам замечает присутствие нечистой силы.
Над жизнью приезжих нависает смертельная опасность. Ответить на вопросы способен лишь Гарри Прайс (Шон Харрис) — печально известный специалист по черной магии. Чем дальше заходит их совместное расследование, тем больше жутких подробностей всплывает на поверхность.
Режиссер картины Кристофер Смит имеет большой опыт работы в рамках жанра ужасов. В 2004 году состоялась премьера хоррора «Крип», а спустя еще два он поставил комедийный слэшер «Корпоративка». Мистика также фигурирует в его главном хите «Черная смерть» (2010) с Шоном Бином и Эдди Редмэйном.
Смит уже работал с исполнительницей главной роли Джессикой Браун-Финдли над фэнтези «Лабиринт» (2012), а с актером Джоном Линчем, который сыграл Малахия, — над упомянутой выше «Черной смертью» и боевиком «Обход» (2016).
Несмотря на 13-летний возраст, исполнительница роли Аделаиды Аня Маккенна-Брюс — не дебютантка. До этого она снималась сразу в нескольких крупных телевизионных проектах: «Призраки», «Только для взрослых» и «Восьмое чувство».
По словам режиссера, он стремился аутентично воссоздать жуткую атмосферу довоенной Англии. «Ужас в Борли: Изгнание» — это не ностальгическая история о «старых добрых временах», а рассказ о периоде, когда люди «вешались за свои секреты». Зло в сюжете исходит вовсе не от потусторонних призраков, а от самих жителей. Постановщик убежден: события 1930-х резонируют с тем, что мы наблюдаем в Великобритании сегодня в связи с Брекситом.
Немаловажную роль в картине занимает вопрос традиционных семейных ценностей. Героиня в исполнении Браун-Финдли играет мать-одиночку, и то, что она родила ребенка без отца, тогда считалось вопиющим скандалом. К тому же ее угораздило выйти замуж за викария. Эти два факта заставляют окружающих относиться к Марианне с презрением.
При работе над хоррором «Ужас в Борли: Изгнание» Смит вдохновлялся «Сиянием» Стэнли Кубрика и готическими романами конца XIX века.
Премьера релиза состоялась на стриминговой платформе Shudder.
30-е годы XX века, Англия. Католический священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей, произошедших с домочадцами предыдущего преподобного. Чтобы раскрыть жуткую тайну, начинающую угрожать им самим, членам семьи священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.
Никому не советую!