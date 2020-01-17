«(НЕ) Идеальный мужчина»: Рецензия Киноафиши

Егор Крид врывается в кинобизнес. Пока получается не очень. Его робот не трогает, не веселит, не говорит «ненавижу человеков» и вообще не вызывает эмоций.

Отечественный зритель давно привык, что в мейнстримных комедиях и на «Муз ТВ» можно увидеть одни и те же лица. И поэтому, конечно, мы все с замиранием сердца ждали начала кинокарьеры Егора Крида. Если в зарубежном шоу-бизнесе эксперимент в кино — неоднозначный и способный нанести урон репутации при провале шаг (Мэрайя Кери и Бритни Спирс не дадут соврать), то в России это почти обязательный и неотъемлемый элемент карьеры любой эстрадной личности. Причём сыграть нужно не просто камео, а большую, достойную профессионального актёра роль. При неудаче зритель быстро всё забудет, помнит ли сейчас кто-то о фильме «Герой» с Димой Биланом?

В качестве своего актёрского опыта Егор Крид выбрал сюжет про целеустремлённую, но глубоко несчастную девушку, которая предпочла всех парней (естественно, изменников, газлайтеров и абьюзеров) роботу, причём, неисправному. Конечно, её новый механический избранник с лицом и телом поп-певца оказывается лучше кожаных мешков, с которыми она встречалась ранее, но может ли она быть счастлива с ним? Согласитесь, не самый неудачный сюжет, вполне можно предлагать Спайку Джонзи или Мишелю Гондри. Но Егору Криду не так повезло, его кинодебют курирует Марюс Вайсберг. Этот российский постановщик снял несколько вполне смотрибельных комедий и немало исключительно плохих («Гитлер Капут!», вероятно, вовсе самый плохой фильм в современной истории России, а ведь конкуренция высока). Интересно, что при всей неоднозначности послужного списка Вайсберг не является предметом такой изощрённой киноманской ненависти, как Сарик Андреасян. Возможно, виной тому отсутствие единой кинопоэтики, не такое одиозное поведение и отсутствие абсурдных высказываний. Но скорее дело в некоторой неамбициозности фильмов Вайсберга. Если Андреасян снимает большое новогоднее кино «С Новым годом, Мамы!» (в России это важный жанр) или первый супергеройский боевик в стране, то фильмы Вайсберга — это просто непритязательные комедии с эстрадными артистами или будущим президентом Украины в ролях.

(НЕ) Идеальный мужчина

Вот и «(Не)идеальный мужчина» не пробивает какого-то особенного дна для российского кинематографа. Да, слабый сценарий. Да, неубедительные персонажи. Да, слабая актёрская игра. Да, компьютерные эффекты на уровне фильмов категории Б в девяностые. Тем не менее всем этим не удивить, мало ли плохих фильмов. Как комедия фильм не работает, потому что в нём шутки несмешные, как мелодрама он несостоятелен за счёт неубедительной игры актёров и отсутствия между ними какой-то химии. Просто слабое кино, и всё.

Впрочем, как бы ни зубоскалили всякие критики, Егор Крид всё равно обладает своей целевой аудиторией, которой фильм априори понравится и которые в любом случае на него пойдут только потому, что Крид там играет. Неудивительно, что «(Не)идеальный мужчина» возглавил бокс-офис четверга, дальше он продолжит лидировать — в выходные в школу не надо.

Среди ожидаемых разочарований есть одно неожиданное: в фильме как-то совсем мало музыки. Егор Крид лишь сочинил титульную песню к фильму и один раз спел в кадре (впрочем, уже обломав поклонниц фактом, что вторая песня записана не будет). Так можно и разочаровать ЦА. Всё-таки в кино ещё много других, более обаятельных роботов, которым можно предпочесть робо-Крида.

Петр Волошин