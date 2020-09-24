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Киноафиша Рецензии «Стрельцов»: Рецензия Киноафиши

«Стрельцов»: Рецензия Киноафиши

24 сентября 2020 00:00
«Стрельцов»: Рецензия Киноафиши

Нефутбольное кино об одном из самых противоречивых игроков в отечественной истории.

Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды.

В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того, чтобы усиленно тренироваться (впереди Олимпийские игры и финальные матчи отбора на Чемпионат мира, есть шанс попасть в состав), он кутит, тусуется по московским кабакам и разъезжает на дорогих машинах. Стрельцов моментально попадает на карандаш к партийным функционерам во главе с товарищем Постниковым (Александр Яценко), ситуацию не упрощает то, что Эдуард и Постников влюблены в одну девушку, работницу ВЛКСМ Аллу (Стася Милославская).

«Стрельцов»: Рецензия Киноафиши
«Стрельцов»

Спортивные фильмы, а особенно футбольные — сложный материал. Возможно, дело в том, что у спорта и драматургии кино немного разные законы, но хорошие спортивные фильмы обычно не про спорт в первую очередь. Они про столкновение характеров и подходов: тренеров, как в «Проклятом Юнайтед» Тома Хупера, или спортсменов, как в «Гонке» Рона Говарда.

В этом плане «Стрельцов» воспринимается вполне логично — это не совсем фильм о футболе. Матчей в ленте немного, показаны они очень бегло. Более-менее проработана хореография игры в матче-финале Олимпиады, но в остальном любой рекламный ролик Reebok или Adidas уделает «Стрельцова» в изобретательности футбольных сцен.

Про что же это кино? В первую очередь это биография, кино, сосредоточенное на центральной фигуре. Выбор Петрова на главную роль является вполне верным кастинговым решением: актёр обладает достаточной экранной харизмой и обаянием, чтобы заставить зрителя как-то Стрельцову сочувствовать. В ином исполнении герой мог бы стать непривлекательным: он абсолютно не думает о последствиях ни для себя, ни для других, не раз подставляет команду и героически расхлёбывает заваренную собой кашу, а его твёрдость характера часто перерастает в инфантильную упёртость.

В итоге получается, что «Стрельцов» — кино о талантливом человеке, методично разрушающем собственную карьеру и жизнь заодно. Многие вокруг него готовы всё ему прощать за неподдельное обаяние, дальние удары и филигранные пасы пяткой, но сам он свой талант развивать не желает. В эпоху, когда главные звёзды футбола — контрол-фрики, следящие за диетой и тренирующиеся 24/7, такой герой ещё больше выглядит артефактом былых лет.

«Стрельцов»: Рецензия Киноафиши
«Стрельцов»

Неслучайно развязкой всей истории становится товарищеский футбольный матч. Илья Учитель нагнетает (иногда вполне умело) эмоции вокруг этого события, но Стрельцов уже сам осознал своё место в своей истории, прямо проговаривая, что не хочет заставлять Пеле ждать его на поле.

Не стоит докапываться до исторических нестыковок. Их в картине много, но никто и не собирался снимать дотошный исторический фильм — это слышно из интервью создателей и видно по многим откровенно кинематографическим сценам, есть даже одна совсем сказочная, с капустой. Но сказка эта, к сожалению, получается грустной.

Это довольно мелодраматичное кино, которое вполне подойдёт для свидания (Петров, тем более) или ненавязчивого похода в кинотеатр. Быть для просмотра этого фильма футбольным болельщиком абсолютно не обязательно, тем более болельщиком «Торпедо».

Пётр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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