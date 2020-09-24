«Стрельцов»: Рецензия Киноафиши

Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды.

В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того, чтобы усиленно тренироваться (впереди Олимпийские игры и финальные матчи отбора на Чемпионат мира, есть шанс попасть в состав), он кутит, тусуется по московским кабакам и разъезжает на дорогих машинах. Стрельцов моментально попадает на карандаш к партийным функционерам во главе с товарищем Постниковым (Александр Яценко), ситуацию не упрощает то, что Эдуард и Постников влюблены в одну девушку, работницу ВЛКСМ Аллу (Стася Милославская).

«Стрельцов»

Спортивные фильмы, а особенно футбольные — сложный материал. Возможно, дело в том, что у спорта и драматургии кино немного разные законы, но хорошие спортивные фильмы обычно не про спорт в первую очередь. Они про столкновение характеров и подходов: тренеров, как в «Проклятом Юнайтед» Тома Хупера, или спортсменов, как в «Гонке» Рона Говарда.

В этом плане «Стрельцов» воспринимается вполне логично — это не совсем фильм о футболе. Матчей в ленте немного, показаны они очень бегло. Более-менее проработана хореография игры в матче-финале Олимпиады, но в остальном любой рекламный ролик Reebok или Adidas уделает «Стрельцова» в изобретательности футбольных сцен.

Про что же это кино? В первую очередь это биография, кино, сосредоточенное на центральной фигуре. Выбор Петрова на главную роль является вполне верным кастинговым решением: актёр обладает достаточной экранной харизмой и обаянием, чтобы заставить зрителя как-то Стрельцову сочувствовать. В ином исполнении герой мог бы стать непривлекательным: он абсолютно не думает о последствиях ни для себя, ни для других, не раз подставляет команду и героически расхлёбывает заваренную собой кашу, а его твёрдость характера часто перерастает в инфантильную упёртость.

В итоге получается, что «Стрельцов» — кино о талантливом человеке, методично разрушающем собственную карьеру и жизнь заодно. Многие вокруг него готовы всё ему прощать за неподдельное обаяние, дальние удары и филигранные пасы пяткой, но сам он свой талант развивать не желает. В эпоху, когда главные звёзды футбола — контрол-фрики, следящие за диетой и тренирующиеся 24/7, такой герой ещё больше выглядит артефактом былых лет.

«Стрельцов»

Неслучайно развязкой всей истории становится товарищеский футбольный матч. Илья Учитель нагнетает (иногда вполне умело) эмоции вокруг этого события, но Стрельцов уже сам осознал своё место в своей истории, прямо проговаривая, что не хочет заставлять Пеле ждать его на поле.

Не стоит докапываться до исторических нестыковок. Их в картине много, но никто и не собирался снимать дотошный исторический фильм — это слышно из интервью создателей и видно по многим откровенно кинематографическим сценам, есть даже одна совсем сказочная, с капустой. Но сказка эта, к сожалению, получается грустной.

Это довольно мелодраматичное кино, которое вполне подойдёт для свидания (Петров, тем более) или ненавязчивого похода в кинотеатр. Быть для просмотра этого фильма футбольным болельщиком абсолютно не обязательно, тем более болельщиком «Торпедо».

Пётр Волошин