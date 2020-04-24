«Тайлер Рейк: Операция по спасению»: Рецензия Киноафиши

Бывший военный Тайлер Рейк потерял смысл жизни и поставил крест на своем будущем. Его навыки пригодились в другой, не менее опасной работе, которая поможет быстрее закончить его мучения. Теперь он элитный наемник, решающий за других самые сложные задачи. Новый заказ кажется невыполнимым даже для такого опытного солдата. Цель — сын индийского наркобарона, которого захватил в плен конкурент, южно-азиатский Пабло Эскобар, в столице Бангладеш. Тайлер без раздумий берется за миссию по спасению ребенка и отправляется в настоящий ад. Весь город ополчился против него и мальчика. Кто-то надеется получить награду, другие боятся гнева наркобарона, а военные и полиция страны вынуждены подчиняться его приказам, ведь на этих улицах законы устанавливает тот, у кого в кармане больше денег. Но даже имея на руках четкий план операции, спасательная миссия начинает идти по самому плохому сценарию.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

Завязка не обещает нам интригующий сюжет. Это довольно простая история с предательствами и травмами прошлого, превратившимися в новую мотивацию для главного героя. Картина больше всего напоминает компьютерную игру, где персонажи должны добраться до точки эвакуации, разобравшись по дороге со всеми угрозами. Главной из них становится бесчисленное количество противников, желающих прервать жизнь мальчика и охраняющего его наемника. Чем дальше продвигается парочка, тем опаснее становится миссия, постоянно поднимая ставки в игре. Полицию сменяют местные головорезы, а за ними героев поджидает армия с более устрашающим вооружением, бронированными машинами и вертолетами. В условиях настоящей войны, развернувшейся на узких и перенаселенных улицах Бангладеш, план приходится выдумывать на ходу.

Довольно быстро становится понятно, что фильм может предложить только яркий и запоминающийся экшен и редкие улыбки, вызванные пафосными диалогами. «Ты просто крутишь барабан, чтобы схлопотать пулю», — уже в самом начале сообщит нам начальница Тайлера. Для этого ему не придется прилагать много усилий. Зато их приложили создатели. Картина может похвастаться действительно впечатляющими перестрелками и погонями, превращающими и без того сложную задачу в настоящее выживание. Правда, поначалу происходящее напоминает «Убийцу» Дени Вильнёва, пытаясь заигрывать с драматизмом, но не пройдет и 20 минут, как все превратится в «Джона Уика» на залитых солнцем улицах.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

Создатели отлично поработали с окружением и наполнили схватки интересными приемами. Любая попытка уйти от погони превращается в блуждание по настоящему лабиринту с перегороженными улицами, толпами людей и тупиками. Взмахнув ножом для очередной расправы, нужно попытаться изловчиться и не задеть случайного прохожего. Стоит оказаться на дороге — оглядеться по сторонам, чтобы не угодить под колеса случайной машины. Жители столицы как будто привыкли к подобным потрясениям и почти не реагируют на происходящее безумие. Забавной выглядит и схватка с бандой детей, которым с трудом удается держать оружие. В ход против этих «опасных противников» идут простые затрещины и оплеухи. Местная огнестрельная хореография — явно результат вдохновения картинами с Киану Ривзом. Теперь так выглядит эталон яркого и запоминающегося экшена с контрольными выстрелами в голову. Кажется, что главному герою доплачивают за наиболее эффектные расправы с врагами. На этом создатели не остановились и попытались добавить еще больше динамики, имитируя съемку одним дублем.

Крис Хемсворт выглядит идеальной моделью для рекламы Вооруженных Сил США. Он настоящая машина для убийств и решения проблем любой сложности. Несмотря на смену работы, полное обмундирование постоянно напоминает об американских военных. Единственное, что портит эту агитационную открытку — русская адаптация названия. Netflix всегда хотелось хвалить за отсутствие громких заголовков. Картины часто получали лишь буквальный или близкий перевод и не имеют локализованных постеров. В этот раз все пошло не по плану. Остается загадкой, для чего превращать лаконичную «Эвакуацию» в «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Кто такой Тайлер? Почему его именем назвали фильм? В самом сервисе полностью отсутствует русская навигация, что лишний раз путает зрителя, вынужденного искать оригинальное название «Extraction», которое плохо вяжется с русской размашистой адаптацией.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

«Тайлер Рейк» — эталонный современный боевик. Если драматический эпизод — то перед нами самые страшные и душераздирающие трагедии, если экшен — ждите разрушение города и горы трупов, а только заметив местных персонажей, стоит готовиться к самым шаблонным характерам с немногословностью наемников. За них отлично говорит каменное выражение лица. У Netflix получился очень насыщенный боевик, не оставляющий и секунды на передышку. Он понравится всем поклонникам жанра, а заодно проведет небольшую обзорную экскурсию по улицам Бангладеш. Местный колорит и яркий экшен запомнятся надолго.

Константин Киценюк