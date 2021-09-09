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Небесная команда Небесная команда
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Небесная команда, 2020

2020 / Россия / Беларусь
5.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Драма, посвященная погибшим хоккеистам ярославского «Локомотива» и их преданным болельщикам
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Причины посмотреть Факты О фильме

В сентябре 2011 года произошла страшная трагедия, в которой погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля, кроме одного игрока, не полетевшего с ними в Минск на открытие нового сезона. Эта дата вошла в историю не только отечественного, но и мирового спорта. В этот день каждый неравнодушный пережил невосполнимую утрату: авиакатастрофа унесла жизни 44 человек. Через десять лет выходит художественный фильм, посвященный любимой в Ярославле хоккейной команде. Сюжет сосредоточен не на самой трагедии, не на катастрофе и даже не на истории погибших. Этот фильм намного более личный, рассказывает обыкновенную историю любви. Рассказывает о людях, беззаветно любивших команду и крепко связанных с ней, о людях, в которых эта трагедия оставила тот или иной след, и предлагает пережить весь спектр эмоций, который когда-то испытывали сами хоккеисты.

Действие картины начнется 6 сентября 2011 года и расскажет о последующих часах до и после трагедии. Герои фильма готовятся к открытию очередного сезона. Им предстоит сыграть матч против минского хоккейного клуба, который по плану должен пройти 8 сентября в белорусской столице. Не без трудностей команда все-таки оказывается на борту самолета, а остальные герои фильма: девушки игроков, священник, репортер и обычные фанаты – в вагоне поезда из Москвы в Минск. Однако они еще не знают, что самолет рухнет через несколько минут после взлета, а пассажиры поезда приедут не на матч, а на прощальную церемонию с «небесной командой». 

Фильм основан на трагических событиях, которые произошли в сентябре 2011 года. Самолет, который должен был лететь из Ярославля в Минск, разбился, в результате чего погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив». Согласно официальным данным расследования, самолет, набирая высоту задел радиомаяк, из-за чего потерпел крушение, упал в реку и полностью разрушился. Изначально сообщалось о двух выживших: один из них – инженер-механик Александр Сизов, а второй – хоккеист Александр Галимов, но он скончался через несколько дней в больнице. Инженер Сизов выжил, несмотря на множественные полученные травмы и сейчас продолжает работать авиатехником. Кроме этого, остался также игрок, который незадолго до вылета сообщил о недавней травме. Другой хоккеист не должен был играть в матче против «Динамо», но все равно полетел в Минск, чтобы поддержать команду. Официальное расследование установило, что причиной трагедии стала случайно нажатая во время взлета педаль газа одним из пилотов воздушного судна.

В фильме показаны реальные кадры и хроника событий, а также различные эпизоды из архива хоккейной команды.

В картине задействована песня музыкальной группы «Мамульки Bend», которую они посвятили «Локомотиву».

Кроме хоккеистов, действующими лицами картины являются невесты и девушки спортсменов, спортивные репортеры, один священник, директор детской хоккейной школы, выпускниками которой когда-то стали многие игроки ярославской команды, одна прачка и огромное количество членов ярославского хоккейного фан-клуба.

Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

5.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 9 сентября 2021
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Никита Волков
Никита Волков
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Антон Рогачев
Антон Рогачев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небесная команда 1 постер
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Молодой болельщик Артем (Антон Рогачев — «Клиника счастья», «Дылды») посвящает немало времени своей жизни матчам любимой хоккейной команды «Локомотив Ярославль». Впоследствии он занимается и в спортивной школе, где оттачивает навыки и умения настоящего хоккеиста. Дерзкий нрав, буйный характер и отсутствие фигуры отца в качестве ролевой модели делают из Артема «тяжелого» игрока. Директор спортивной школы (Алексей Гуськов —…
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Екатерина Макеева 12 сентября 2021, 00:57
МДА.. на таком горе снимать такое дно... постыдились б продавать фильм.. фильм фу, только вырезки из новостей заставили заново пропустить через себя… Читать дальше…
o.konstantinova 15 сентября 2021, 17:58
Я не болельщик Локо (хотя стала бы с удовольствием), не из Ярославля. Но тогда, 10 лет назад, меня до глубины души потрясла эта ужасная трагедия! Я… Читать дальше…
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5 апреля 2021 20:51
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