Небесная команда, 2020

В сентябре 2011 года произошла страшная трагедия, в которой погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля, кроме одного игрока, не полетевшего с ними в Минск на открытие нового сезона. Эта дата вошла в историю не только отечественного, но и мирового спорта. В этот день каждый неравнодушный пережил невосполнимую утрату: авиакатастрофа унесла жизни 44 человек. Через десять лет выходит художественный фильм, посвященный любимой в Ярославле хоккейной команде. Сюжет сосредоточен не на самой трагедии, не на катастрофе и даже не на истории погибших. Этот фильм намного более личный, рассказывает обыкновенную историю любви. Рассказывает о людях, беззаветно любивших команду и крепко связанных с ней, о людях, в которых эта трагедия оставила тот или иной след, и предлагает пережить весь спектр эмоций, который когда-то испытывали сами хоккеисты.
Действие картины начнется 6 сентября 2011 года и расскажет о последующих часах до и после трагедии. Герои фильма готовятся к открытию очередного сезона. Им предстоит сыграть матч против минского хоккейного клуба, который по плану должен пройти 8 сентября в белорусской столице. Не без трудностей команда все-таки оказывается на борту самолета, а остальные герои фильма: девушки игроков, священник, репортер и обычные фанаты – в вагоне поезда из Москвы в Минск. Однако они еще не знают, что самолет рухнет через несколько минут после взлета, а пассажиры поезда приедут не на матч, а на прощальную церемонию с «небесной командой».
Фильм основан на трагических событиях, которые произошли в сентябре 2011 года. Самолет, который должен был лететь из Ярославля в Минск, разбился, в результате чего погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив». Согласно официальным данным расследования, самолет, набирая высоту задел радиомаяк, из-за чего потерпел крушение, упал в реку и полностью разрушился. Изначально сообщалось о двух выживших: один из них – инженер-механик Александр Сизов, а второй – хоккеист Александр Галимов, но он скончался через несколько дней в больнице. Инженер Сизов выжил, несмотря на множественные полученные травмы и сейчас продолжает работать авиатехником. Кроме этого, остался также игрок, который незадолго до вылета сообщил о недавней травме. Другой хоккеист не должен был играть в матче против «Динамо», но все равно полетел в Минск, чтобы поддержать команду. Официальное расследование установило, что причиной трагедии стала случайно нажатая во время взлета педаль газа одним из пилотов воздушного судна.
В фильме показаны реальные кадры и хроника событий, а также различные эпизоды из архива хоккейной команды.
В картине задействована песня музыкальной группы «Мамульки Bend», которую они посвятили «Локомотиву».
Кроме хоккеистов, действующими лицами картины являются невесты и девушки спортсменов, спортивные репортеры, один священник, директор детской хоккейной школы, выпускниками которой когда-то стали многие игроки ярославской команды, одна прачка и огромное количество членов ярославского хоккейного фан-клуба.
Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».