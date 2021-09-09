Небесная команда, 2020

В сентябре 2011 года произошла страшная трагедия, в которой погибла почти вся хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля, кроме одного игрока, не полетевшего с ними в Минск на открытие нового сезона. Эта дата вошла в историю не только отечественного, но и мирового спорта. В этот день каждый неравнодушный пережил невосполнимую утрату: авиакатастрофа унесла жизни 44 человек. Через десять лет выходит художественный фильм, посвященный любимой в Ярославле хоккейной команде. Сюжет сосредоточен не на самой трагедии, не на катастрофе и даже не на истории погибших. Этот фильм намного более личный, рассказывает обыкновенную историю любви. Рассказывает о людях, беззаветно любивших команду и крепко связанных с ней, о людях, в которых эта трагедия оставила тот или иной след, и предлагает пережить весь спектр эмоций, который когда-то испытывали сами хоккеисты.

Действие картины начнется 6 сентября 2011 года и расскажет о последующих часах до и после трагедии. Герои фильма готовятся к открытию очередного сезона. Им предстоит сыграть матч против минского хоккейного клуба, который по плану должен пройти 8 сентября в белорусской столице. Не без трудностей команда все-таки оказывается на борту самолета, а остальные герои фильма: девушки игроков, священник, репортер и обычные фанаты – в вагоне поезда из Москвы в Минск. Однако они еще не знают, что самолет рухнет через несколько минут после взлета, а пассажиры поезда приедут не на матч, а на прощальную церемонию с «небесной командой».