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Великий Великий
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Minamata

Великий, 2020

2020 / США
7.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Экологическая драма по реальным событиям с Джонни Деппом в главной роли
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Минамата — небольшой прибрежный городок в японской префектуре Кумамото, вошедший в историю трагическими событиями, ставшими следствием одной из крупнейших экологических катастроф прошлого века. Фильм снят по мотивам этих событий.  

Известнейший военный фотограф прошлого века Юджин Смит (Джонни Депп) переживает профессиональный кризис. Карьерные успехи остались в далёком прошлом, отношения с издателями подпорчены во многом последствиями посттравматического синдрома, возникшего в результате поездок по горячим точкам. Теперь фотограф проводит больше времени в барах, чем в командировках, но всё меняется, когда он знакомится с молодой японской активисткой Эйлин (Минами), которая рассказывает ему о загадочной болезни, поразившей жителей городка Минамата.

Смит собирается ехать в Японию под патронажем газеты Life. Ее редактор (Бил Найи) сомневается в ценности подобного репортажа. Оказывается, о странной болезни города Минамата известно уже полтора десятка лет, и есть все основания считать, что причины её таятся в воде местного залива, а крупнейший химический завод Chisso тщательно скрывает свою возможную причастность к инциденту. Но Смит убеждён, что его профессиональный долг отправиться туда и сделать серию документальных кадров.  

Став свидетелем ужасов, Смиту предстоит заново открыть для себя природу подлинной ценности фотографии. Снимок женщины и её искалеченного ребёнка «Томоко Уэмура в её ванной комнате», который он сделает в поездке, станет страшным документом, подтверждающим вину химической корпорации. Он не попадёт на обложку Life, но произведёт фурор на экологической конференции ООН и обратит внимание всего мира на бесчинства титанов химической промышленности. 

Существует синдром, названный в честь города Минамата — «болезнь Минамата». В его характеристику входят признаки отравления органическими соединениями ртути. Впервые болезнь была документально зафиксирована в 1956 году в городе Минамата.

Билл Найи и Джонни Депп уже работали вместе над фильмами «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю света».

Только в 1997 году главой префектуры Кумамото было объявлено, что вода в заливе Минамата полностью безопасна для людей и морских обитателей.

Томоко Уэмура, чья фотография стала ключевой в деле о загрязнении воды заводом Chisso, скончалась от осложнений болезни Минамата в 1977-м, через шесть лет после того, как был сделан снимок.

В результате международного скандала компания Chisso продолжает выплачивать компенсацию признанным жертвам отравления по сей день.

Джонни Депп выступил продюсером фильма вместе с режиссёром картины Эндрю Левитасом.

Актриса Минами, сыгравшая Эйлин, родилась в Токио, но её отец родом из Франции.

Премьера фильма состоялась на 70-м Берлинском кинофестивале.

В 2013 году под эгидой ООН открылась первая ежегодная Конференция Минамата, посвящённая проблеме загрязнения окружающей среды ртутью. Тогда же была подписана конвенция Минамата, задачей которой стало предотвращение экологических катастроф, подобных той, что случилась в Японии. Россия подписала Минаматскую конвенцию в 2014 году. 

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

7.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 13 августа 2021
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Эндрю Левитас
Эндрю Левитас
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Билл Найи
Билл Найи
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великий 3 постера
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Великий
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Наша рецензия
Название этой биографической драмы, будем честными, подходит большому количеству картин. Но что было делать российским прокатчикам, когда на фильм с Джонни Деппом пойдут многие, а оригинальное название не скажет большинству ровным счётом ничего? На фестивале независимого американского кино ленту выпускали как есть – «Минамата». И я лично помню диалог в зале: «Ты в курсе, о чём фильм? Что это за Минамата?» – «Нет. Я просто на Деппа хочу посмотреть.…
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sonasafronova269 9 мая 2021, 21:15
Фильм «Великий» или же «Минамата».
«Мир просто не укладывается в формат 35-мм камеры»,- сказал Юджин Смит. Но я могу дополнить это высказывание… Читать дальше…
irabella-96 27 апреля 2021, 17:14
Великий или Минамата в оригинале - это фильм, после которого остаётся щемящее чувство тоски и хочется плакать. Этот фильм заставляет думать и… Читать дальше…
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