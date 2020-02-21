Великий, 2020

Минамата — небольшой прибрежный городок в японской префектуре Кумамото, вошедший в историю трагическими событиями, ставшими следствием одной из крупнейших экологических катастроф прошлого века. Фильм снят по мотивам этих событий.

Известнейший военный фотограф прошлого века Юджин Смит (Джонни Депп) переживает профессиональный кризис. Карьерные успехи остались в далёком прошлом, отношения с издателями подпорчены во многом последствиями посттравматического синдрома, возникшего в результате поездок по горячим точкам. Теперь фотограф проводит больше времени в барах, чем в командировках, но всё меняется, когда он знакомится с молодой японской активисткой Эйлин (Минами), которая рассказывает ему о загадочной болезни, поразившей жителей городка Минамата.

Смит собирается ехать в Японию под патронажем газеты Life. Ее редактор (Бил Найи) сомневается в ценности подобного репортажа. Оказывается, о странной болезни города Минамата известно уже полтора десятка лет, и есть все основания считать, что причины её таятся в воде местного залива, а крупнейший химический завод Chisso тщательно скрывает свою возможную причастность к инциденту. Но Смит убеждён, что его профессиональный долг отправиться туда и сделать серию документальных кадров.

Став свидетелем ужасов, Смиту предстоит заново открыть для себя природу подлинной ценности фотографии. Снимок женщины и её искалеченного ребёнка «Томоко Уэмура в её ванной комнате», который он сделает в поездке, станет страшным документом, подтверждающим вину химической корпорации. Он не попадёт на обложку Life, но произведёт фурор на экологической конференции ООН и обратит внимание всего мира на бесчинства титанов химической промышленности.