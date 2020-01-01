Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вторжение Вторжение
Киноафиша Фильмы Вторжение

Вторжение, 2020

2020 / Россия
6.3 Оцените
198 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Продолжение фантастического хита Федора Бондарчука «Притяжение»
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фантастический боевик «Вторжение» Фёдора Бондарчука будет больше, масштабнее, зрелищнее первой кинокартины. Об этом рассказал сам режиссёр, а также поведал, что если «Притяжение» было маленьким фильмом о любви, то его продолжение станет «блокбастером человеческих судеб».

И вот тут бы зрителю напрячься: если в «маленьком» «Притяжении» Бондарчук частично разнёс Чертаново, что же будет во втором фильме? А будет всё, если верить создателям картины, весьма эпично: космические корабли – лучше, конфликт – масштабнее, а спецэффекты ещё зрелищнее. Да и география нового фильма значительно шире: жители Камчатки и даже Венгрии смогут узнать на экране знакомые пейзажи.

Что характерно, Бондарчук просит не называть «Вторжение» сиквелом. По словам режиссёра, второй фильм был задуман как кинокартина в той же вселенной, с прежними героями – но сценарий должен был позволить зрителям, не видевшим «Притяжение», понять всё происходящее на экране без подсказок и лишнего напряжения.

В центре сюжета «Вторжения» – Юля Лебедева, получившая после контакта с пришельцем сверхчеловеческие способности. И, конечно, сам гость с другой планеты по имени Хэкон, вышедший из анабиоза. Его возлюбленной приходится нелегко: новые возможности Юли исследуют в секретных лабораториях, а девушка становится своего рода подопытной мышью. Однако это ещё не всё: новый дар Юли становится проклятием для Земли, ведь для её уничтожения на планету уже посланы инопланетные корабли – и количество «случайных жертв» пришельцев мало волнует. В этой сложной обстановке Хэкону придётся решать, как спасти любимую, не подставив под удар всё человечество.

Ежедневный грим Александра Петрова для съёмок во «Вторжении» занимал не менее 3 часов. Актёра преображали с помощью наращивания волос и нанесения временных татуировок. Кстати, такой сложный образ для своего героя Петров придумал сам, немало удивив съёмочную группу.

Первый фильм, «Притяжение», заработал в прокате свыше 1 миллиарда рублей, окупившись ещё до выхода в российский кинопрокат – благодаря продаже прав на иностранные релизы. Изначально права купили 74 страны, а затем география показов выросла. На данный момент считается, что с учётом цифрового релиза фильм увидели зрители более чем 90 стран.

Для съёмок «Вторжения» Министерство обороны РФ предоставило съёмочной группе тестовые образцы беспилотных автомобилей, которые на данный момент ещё не вышли в массовое производство.

Финал второго фильма переписывали более 10 раз. Изначально у «Вторжения» было более 70 драфтов сценария.

Оборонное ведомство выделило режиссёру Фёдору Бондарчуку постоянных консультантов, участвовавших в работе над деталями сценария и съёмочном процессе. Кроме того, на съёмках были использованы настоящие вертолёты, БТРы и роботы, предоставленные Минобороны РФ.

В работе над «Вторжением» участвовало две съёмочных группы. В одной было 200 человек, во второй – больше 80. В съёмках самых сложных и эффектных сцен было задействовано около 450 человек, единовременно находившихся на съёмочной площадке.

В процессе съёмок команда, работавшая над кинокартиной, проехала более 10 000 км. Работа велась на Камчатке, в Венгрии, а также в московском Сити, на Курской и в районе Красных ворот. Отдельные сцены снимали на строящемся участке Четвёртого транспортного кольца.

Актёр Юрий Борисов, чей персонаж появляется во втором фильме, прошёл многомесячные тренировки на полигоне и в тренажёрном зале, чтобы выглядеть убедительно в роли военного.

Российский актёр Александр Петров стал невероятно популярным и востребованным у зрителей именно после выхода «Притяжения», а затем  – «Льда».  Кстати, режиссёр кинокартины «Лёд» Олег Трофим планировал принять участие в работе над «Вторжением».

Большинство иностранных критиков оставили сдержанно-нейтральные отзывы после выхода «Притяжения», однако отдельные зарубежные киноэксперты оценили первую ленту очень высоко – поблагодарив создателей фильма за отсутствие мелодраматических клише.

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

6.3 Оцените
198 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 января 2020
Премьера онлайн 27 февраля 2020
Премьера в мире 1 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Юра Борисов
Юра Борисов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искусственный интеллект Фильмы про искусственный интеллект
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым
Фантастика про инопланетян Фантастика про инопланетян
Постер фильма Вторжение 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В начале 2016 года Фёдор Бондарчук при колоссальной поддержке государства встряхнул российский прокат, выпустив «Притяжение» — масштабную подростковую фантастику о пришельцах и любви в Чертаново. Картина заработала в прокате больше миллиарда рублей, и дело тут, кажется, не только в массированной атаке ВГТРК. При всей нескладности сюжета и абсурдных перепадах настроения, которые фильм словно перенял от целевой аудитории, «Притяжению» удалось ухватить повестку за…
Читать
сергей богданов 2 января 2020, 16:02
Доброго времени суток тем кто это читает!Я не смотрел и не буду смотреть этот фильм официально!те кто снимал и проплачивал, тем кто на просторах… Читать дальше…
Иван Михеев 2 января 2020, 12:31
Неприятный фильм, до последнего не понимаешь мотивацию ни одного из персонажей, непонятно откуда столько положительных отзывов.
Отзывы Написать
198 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix за последние месяцы С конца июня общее время просмотра картины на сервисе составило более 57 млн часов.
Написать
22 ноября 2021 13:20
Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо Выбираем лучших из лучших в этом непростом году!
Написать
3 декабря 2020 11:00
«Роскино» представило 19 фильмов на каннском Marché du film Переговоры о зарубежном прокате российских фильмов продолжаются.
Написать
30 июня 2020 09:07
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй трейлер
Второй трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши