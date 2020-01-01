Вторжение, 2020

Новый фантастический боевик «Вторжение» Фёдора Бондарчука будет больше, масштабнее, зрелищнее первой кинокартины. Об этом рассказал сам режиссёр, а также поведал, что если «Притяжение» было маленьким фильмом о любви, то его продолжение станет «блокбастером человеческих судеб».

И вот тут бы зрителю напрячься: если в «маленьком» «Притяжении» Бондарчук частично разнёс Чертаново, что же будет во втором фильме? А будет всё, если верить создателям картины, весьма эпично: космические корабли – лучше, конфликт – масштабнее, а спецэффекты ещё зрелищнее. Да и география нового фильма значительно шире: жители Камчатки и даже Венгрии смогут узнать на экране знакомые пейзажи.

Что характерно, Бондарчук просит не называть «Вторжение» сиквелом. По словам режиссёра, второй фильм был задуман как кинокартина в той же вселенной, с прежними героями – но сценарий должен был позволить зрителям, не видевшим «Притяжение», понять всё происходящее на экране без подсказок и лишнего напряжения.

В центре сюжета «Вторжения» – Юля Лебедева, получившая после контакта с пришельцем сверхчеловеческие способности. И, конечно, сам гость с другой планеты по имени Хэкон, вышедший из анабиоза. Его возлюбленной приходится нелегко: новые возможности Юли исследуют в секретных лабораториях, а девушка становится своего рода подопытной мышью. Однако это ещё не всё: новый дар Юли становится проклятием для Земли, ведь для её уничтожения на планету уже посланы инопланетные корабли – и количество «случайных жертв» пришельцев мало волнует. В этой сложной обстановке Хэкону придётся решать, как спасти любимую, не подставив под удар всё человечество.