Вторжение, 2020

Новый фантастический боевик «Вторжение» Фёдора Бондарчука будет больше, масштабнее, зрелищнее первой кинокартины. Об этом рассказал сам режиссёр, а также поведал, что если «Притяжение» было маленьким фильмом о любви, то его продолжение станет «блокбастером человеческих судеб».
И вот тут бы зрителю напрячься: если в «маленьком» «Притяжении» Бондарчук частично разнёс Чертаново, что же будет во втором фильме? А будет всё, если верить создателям картины, весьма эпично: космические корабли – лучше, конфликт – масштабнее, а спецэффекты ещё зрелищнее. Да и география нового фильма значительно шире: жители Камчатки и даже Венгрии смогут узнать на экране знакомые пейзажи.
Что характерно, Бондарчук просит не называть «Вторжение» сиквелом. По словам режиссёра, второй фильм был задуман как кинокартина в той же вселенной, с прежними героями – но сценарий должен был позволить зрителям, не видевшим «Притяжение», понять всё происходящее на экране без подсказок и лишнего напряжения.
В центре сюжета «Вторжения» – Юля Лебедева, получившая после контакта с пришельцем сверхчеловеческие способности. И, конечно, сам гость с другой планеты по имени Хэкон, вышедший из анабиоза. Его возлюбленной приходится нелегко: новые возможности Юли исследуют в секретных лабораториях, а девушка становится своего рода подопытной мышью. Однако это ещё не всё: новый дар Юли становится проклятием для Земли, ведь для её уничтожения на планету уже посланы инопланетные корабли – и количество «случайных жертв» пришельцев мало волнует. В этой сложной обстановке Хэкону придётся решать, как спасти любимую, не подставив под удар всё человечество.
Ежедневный грим Александра Петрова для съёмок во «Вторжении» занимал не менее 3 часов. Актёра преображали с помощью наращивания волос и нанесения временных татуировок. Кстати, такой сложный образ для своего героя Петров придумал сам, немало удивив съёмочную группу.
Первый фильм, «Притяжение», заработал в прокате свыше 1 миллиарда рублей, окупившись ещё до выхода в российский кинопрокат – благодаря продаже прав на иностранные релизы. Изначально права купили 74 страны, а затем география показов выросла. На данный момент считается, что с учётом цифрового релиза фильм увидели зрители более чем 90 стран.
Для съёмок «Вторжения» Министерство обороны РФ предоставило съёмочной группе тестовые образцы беспилотных автомобилей, которые на данный момент ещё не вышли в массовое производство.
Финал второго фильма переписывали более 10 раз. Изначально у «Вторжения» было более 70 драфтов сценария.
Оборонное ведомство выделило режиссёру Фёдору Бондарчуку постоянных консультантов, участвовавших в работе над деталями сценария и съёмочном процессе. Кроме того, на съёмках были использованы настоящие вертолёты, БТРы и роботы, предоставленные Минобороны РФ.
В работе над «Вторжением» участвовало две съёмочных группы. В одной было 200 человек, во второй – больше 80. В съёмках самых сложных и эффектных сцен было задействовано около 450 человек, единовременно находившихся на съёмочной площадке.
В процессе съёмок команда, работавшая над кинокартиной, проехала более 10 000 км. Работа велась на Камчатке, в Венгрии, а также в московском Сити, на Курской и в районе Красных ворот. Отдельные сцены снимали на строящемся участке Четвёртого транспортного кольца.
Актёр Юрий Борисов, чей персонаж появляется во втором фильме, прошёл многомесячные тренировки на полигоне и в тренажёрном зале, чтобы выглядеть убедительно в роли военного.
Российский актёр Александр Петров стал невероятно популярным и востребованным у зрителей именно после выхода «Притяжения», а затем – «Льда». Кстати, режиссёр кинокартины «Лёд» Олег Трофим планировал принять участие в работе над «Вторжением».
Большинство иностранных критиков оставили сдержанно-нейтральные отзывы после выхода «Притяжения», однако отдельные зарубежные киноэксперты оценили первую ленту очень высоко – поблагодарив создателей фильма за отсутствие мелодраматических клише.
Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?