«Калашников»: Рецензия Киноафиши

«Калашников» — проект с не самой простой судьбой: очень долго шёл предпродакшн, подготовка сценария. За это время Сергей Бодров покинул режиссёрский пост, но остался продюсером и сценаристом, а должность постановщика перенял Константин Буслов — старший брат Петра Буслова, в прошлом году отметившийся интересным фильмом «Небо измеряется милями» — о другом известном советском конструкторе Михаиле Миле. Несмотря на трудности при создании, фильм Буслова получился достаточно цельной историей о создателе главного стрелкового оружия в России.

Калашников

Главный плюс фильма — в правильности выбранной оптики. Это подтверждает даже название. Рабочее название ленты было «АК-47», а это, как мы знаем, автомат. Но фильм в итоге назван «Калашников», и это очень показательно, ведь картина Буслова — не история автомата, а история человека.

Сюжет фильма не захватывает период эксплуатации оружия, он начинается в 1941 году, когда молодой танкист Калашников получает ранение в танковом бою и теряет всех своих сослуживцев, что и становится его мотивацией сделать новое надёжное оружие, а заканчивается окончанием работы над автоматом. Таким образом, «Калашников» — производственная драма, в центре которой изобретатель: упёртый, целеустремлённый, желание в нём часто преобладает над возможностями, но такой человек может (при помощи других, и в фильме это показано) двигать прогресс вперёд.

Калашников

Поскольку главный герой не бездушный автомат, а живой человек, сценарист Бодров не стесняется награждать его разными чертами характера. В фильме Калашников выходит далеко не самым симпатичным человеком: с коллегами он грубоват, за женой ухаживает нелепо, его фанатизм и мотивация иногда выходят за рамки здравого смысла. Но это и хорошо, ведь персонаж выходит живым и человечным во всей сумме качеств и недостатков. Конечно, без продуманной актёрской работы Юрия Борисова ничего бы не вышло. В этом году Борисов — один из самых заметных (если не самый!) российских актёров последних двух лет, и стоит похвалить его за разнообразие: он везде разный, пускай даже между его ролями есть некоторые параллели (и во «Вторжении», и в «Калашникове» он играет упрямого русского офицера, но какие же это разные персонажи).

Даже если Буслов с Бодровым выполняют государственный заказ, то делают они это талантливо. Фильм «Калашников» не выходит осанной оружию, из которого, вообще-то, убивают людей, а получается достаточно лаконичным и сдержанным биопиком про бесконечно целеустремлённого человека, который просто хотел помочь простому солдату.

Калашников

Фильм должен в первую очередь понравиться людям, которые увлекаются военной историей. Да, в сюжете сделан ряд допущений (скажем, героиня Ольги Лерман — образ откровенно собирательный) и некоторые моменты работы над оружием показаны не очень полно. Но в целом «Калашников» вызывает интерес к теме и рассказывает подробную и цельную историю.

Пётр Волошин