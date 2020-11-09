«Академия монстров»: Рецензия Киноафиши

Дэнни — очень одаренный ученик. Даже в самой обычной школе он умудряется изобрести нанобота для борьбы с блохами у собак. Однако учителя предпочитают хвалить собственных отпрысков, а юному дарованию приходится спасаться от нападения хулиганов. Но кажется, что его бедам пришел конец: Дэнни приглашают в элитную академию для гениев, где он наверняка найдёет себе товарищей. Однако в реальности всё не так радужно. Ребенок чувствует себя глуповатым среди сверстников. Чтобы доказать свой уровень, он берется отремонтировать старый реактор ядерных частиц. И неожиданно открывает портал в измерение, откуда могут набежать опасные монстры.

Пока все крупные студии, в том числе и анимационные, затихли, опасаясь, что дорогостоящие мультфильмы не отобьются в прокате, компании поменьше пытаются захватить юных зрителей новыми релизами. И работа мексиканца Леопольдо Агилара выглядит не худшим вариантом для детского досуга, хотя и проблем у мультфильма хватает.

Академия монстров

Режиссер, три года назад снявший «Тайну семьи монстров», вновь возвращается к любимой теме чудовищ, причем совершенно не стесняется копировать как свои идеи, так и более популярные мультфильмы. Даже главный герой его новой работы слишком уж напоминает располневшего персонажа «Монстров на каникулах», а когда у него появляется глазастая подруга с челкой, сходство становится очевидным.

К счастью, само действие совершенно не совпадает с упомянутым проектом, поэтому в плагиате авторов обвинить вряд ли получится. Сюжетная составляющая «Академии монстров» максимально проста, но, кстати, вполне неплоха. Хотя чувствуется, что времени, чтобы всё рассказать, попросту не хватило. Догнать бы до пиксаровских двух часов, и тогда, возможно, получилось бы раскрыть и проблемы Дэнни в обычной школе, и его попытки прижиться в академии. А так, по вступлению пробегают галопом, то ли экономя бюджет, то ли боясь потерять внимание юных зрителей. Конечно же, за час и двадцать минут получается рассказать только основную историю.

Но зато не забыли подумать о том, чтобы просто повеселить зрителя. За это традиционно отвечают второстепенные герои и вообще внесюжетные персонажи, которые и нужны только для забавных отбивок. Лучший из них — хомяк, его сцены хоть разбирай на гифки, чтобы отразить тщетность бытия и бесполезность работы. Потом он даже получит великолепный сольный выход.

Академия монстров

За текстовый и ситуативный юмор отвечает человек-мотылек. Причем забавно, что лучше всего ему удаются стереотипные шутки про мексиканцев (не забываем о родине самого мультфильма). Хотя с этим героем, как и с большинством второстепенных персонажей, много логических проблем. Но он успевает отвлечь от действия весельем.

Вообще лучше заранее подготовиться к тому, что сюжет в «Академии монстров» наполнен условностями и дырами. То ли снова вредит хронометраж, то ли просто забыли продумать отдельные моменты. Нужно просто принять на веру разделение на добрых и злых, необъяснимые способности персонажей и многое другое.

Строго говоря, почти вся анимация, за исключением самых топовых примеров, состоит из подобных допущений. Просто в данном случае их почти не за чем спрятать, поэтому недоработки слишком заметны.

Академия монстров

А скрыться от проблем не получается просто потому, что это не слишком дорогой мексиканский мультфильм. Качество анимации, конечно, выросло по сравнению с «Тайной семьи монстров», и главные герои выглядят даже неплохо. Но вот на проработку фонов уже не хватило, антураж просто безликий. А когда появляются монстры из другого измерения, становится совсем уж печально: они словно пришли из старых компьютерных игр. Благо чудовищ и не пытаются подать как что-то страшное, и уделяют им не слишком много времени.

«Академия монстров» будет неплохой отдушиной для детей, которые соскучились по забавной фантастике о чудищах. Но придется заранее подготовиться к тому, что зрители, избалованные графикой от Disney и DreamWorks, увидят нечто значительно более грубое и простое. Но хотя бы гэгов для всех возрастов хватит, а небольшой хронометраж не даст заскучать.

Алексей Хромов