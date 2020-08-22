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Довод Довод
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Довод, 2020

2020 / США / Великобритания
7.3 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Новый фантастический триллер Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Каждый фильм Кристофера Нолана окутан загадками и тайнами. «Довод» не стал исключением, картина интригует с самого начала. Главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) проходит сложнейший супершпионский тест, объявляется надежным агентом и присоединяется к выполнению секретной миссии.

Он вооружен только одним словом – Довод. Он путешествует по сумеречному миру международного шпионажа и пытается спасти мир. Эта очень опасная миссия вскоре выходит из-под контроля. Ему придется столкнуться с невиданной до сих пор проблемой – техникой, которая управляет временем. С этого момента миссия, жизнь главного героя и даже благополучие других людей подвергаются большой опасности.

На пути герою Вашингтона встретятся самые разные персонажи, которых сыграли именитые звезды Голливуда: Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и многие другие. Картина Нолана представляет собой смесь шпионского боевика и научной фантастики.

- Перед показом «Довода» кинотеатрам предложено показать один из предыдущих фильмов Нолана – «Начало»

- Съемки фильма прошли в 7 разных станах, включая Великобританию, Италию и Эстонию

- Фильм стал восьмой подряд совместной работой Кристофера Нолана и Майкла Кейна

- Первый трейлер был опубликован в интернете в декабре 2019 года, в то время как пролог транслировался на сеансах с фильмом «Звёздные войны: Восхождение Скайуокера» в кинотеатрах IMAX

- Кристофер Нолан принципиально отказался продать фильм на VOD до того, как он выйдет в кинотеатрах. «Довод» должен был запустить мировой прокат в июле 2020 года после пика пандемии коронавируса

- Это первый фильм Нолана после «Престижа», музыку к которому писал не Ханс Циммер. Культовый композитор отказался от работы над «Доводом» в пользу «Дюны» Дэни Вильнева

- Для съемок фильма был куплен, а затем разбит настоящий самолет Боинг 747. Изначально режиссер планировал использовать миниатюры, не прибегая к компьютерным эффектам, но в итоге было решено купить настоящий самолет

- У Кристофера Нолана есть традиция собирать актерский состав до начала съемок и показывать им фильмы, которые послужили вдохновением для будущей работы. На этот раз он впервые отказался от этой идеи, чтобы актеры работали по памяти от фильмов про шпионов, а не пытались копировать что-то показанное

- Режиссер является большим фанатом фильмов про Джеймса Бонда, но перед съемками и во время них намеренно не обращался к любимым картинам

- Бюджет фильма, предположительно, составил более 205 млн долларов, что сделало его самым дорогим оригинальным фильмом в истории, без привязки к ранее существовавшим материалам

- Название фильма как на русском, так и на английском является палиндромом

Новым главным героем оригинального научно-фантастического экшна Кристофера Нолана «Довод» становится Джон Дэвид Вашингтон. Он вооружен лишь словом – Довод – и сражается за выживание всего мира. Главный герой погружается в сумеречный мир международного шпионажа, выполняя миссию, которая перерастает в нечто, выходящее за пределы реального времени. Нет, это не путешествие во времени, это – инверсия.

7.3 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 сентября 2020
Премьера онлайн 8 декабря 2020
Премьера в мире 22 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
В ролях
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Все актеры и съемочная группа
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Оскар Лучшие визуальные эффекты
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Наша рецензия
Подобно тому, как Кристофер Нолан отказывается от стартовых титров и его фильмы просто начинаются, логично в рецензии обойтись без абзаца-аннотации, ведь кино британского режиссёра настолько сюжетоцентрично, что любое описание событий может быть интерпретировано как злокачественный спойлер. Если посмотреть внимательнее, заспойлерить «Довод» абсолютно невозможно. Вне контекста любой сюжетный поворот остаётся не смотревшему непонятным (да что уж душой кривить, нередко и смотревшему, в…
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Military Ducan 13 сентября 2020, 17:28
Ужасно, отвратительно. Минус 300 рублей и почти 3 часа времени на этот плохо снятый, низкобюджетный бред, который выдают за высокохудожественный опус… Читать дальше…
Вадим Мазепин 11 сентября 2020, 08:58
Редкая муть. Не рекомендую
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83 голоса
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