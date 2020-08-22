Довод, 2020

- Перед показом «Довода» кинотеатрам предложено показать один из предыдущих фильмов Нолана – «Начало»

- Съемки фильма прошли в 7 разных станах, включая Великобританию, Италию и Эстонию

- Фильм стал восьмой подряд совместной работой Кристофера Нолана и Майкла Кейна

- Первый трейлер был опубликован в интернете в декабре 2019 года, в то время как пролог транслировался на сеансах с фильмом «Звёздные войны: Восхождение Скайуокера» в кинотеатрах IMAX

- Кристофер Нолан принципиально отказался продать фильм на VOD до того, как он выйдет в кинотеатрах. «Довод» должен был запустить мировой прокат в июле 2020 года после пика пандемии коронавируса

- Это первый фильм Нолана после «Престижа», музыку к которому писал не Ханс Циммер. Культовый композитор отказался от работы над «Доводом» в пользу «Дюны» Дэни Вильнева

- Для съемок фильма был куплен, а затем разбит настоящий самолет Боинг 747. Изначально режиссер планировал использовать миниатюры, не прибегая к компьютерным эффектам, но в итоге было решено купить настоящий самолет

- У Кристофера Нолана есть традиция собирать актерский состав до начала съемок и показывать им фильмы, которые послужили вдохновением для будущей работы. На этот раз он впервые отказался от этой идеи, чтобы актеры работали по памяти от фильмов про шпионов, а не пытались копировать что-то показанное

- Режиссер является большим фанатом фильмов про Джеймса Бонда, но перед съемками и во время них намеренно не обращался к любимым картинам

- Бюджет фильма, предположительно, составил более 205 млн долларов, что сделало его самым дорогим оригинальным фильмом в истории, без привязки к ранее существовавшим материалам

- Название фильма как на русском, так и на английском является палиндромом