Довод, 2020

Каждый фильм Кристофера Нолана окутан загадками и тайнами. «Довод» не стал исключением, картина интригует с самого начала. Главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) проходит сложнейший супершпионский тест, объявляется надежным агентом и присоединяется к выполнению секретной миссии.
Он вооружен только одним словом – Довод. Он путешествует по сумеречному миру международного шпионажа и пытается спасти мир. Эта очень опасная миссия вскоре выходит из-под контроля. Ему придется столкнуться с невиданной до сих пор проблемой – техникой, которая управляет временем. С этого момента миссия, жизнь главного героя и даже благополучие других людей подвергаются большой опасности.
На пути герою Вашингтона встретятся самые разные персонажи, которых сыграли именитые звезды Голливуда: Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и многие другие. Картина Нолана представляет собой смесь шпионского боевика и научной фантастики.
- Перед показом «Довода» кинотеатрам предложено показать один из предыдущих фильмов Нолана – «Начало»
- Съемки фильма прошли в 7 разных станах, включая Великобританию, Италию и Эстонию
- Фильм стал восьмой подряд совместной работой Кристофера Нолана и Майкла Кейна
- Первый трейлер был опубликован в интернете в декабре 2019 года, в то время как пролог транслировался на сеансах с фильмом «Звёздные войны: Восхождение Скайуокера» в кинотеатрах IMAX
- Кристофер Нолан принципиально отказался продать фильм на VOD до того, как он выйдет в кинотеатрах. «Довод» должен был запустить мировой прокат в июле 2020 года после пика пандемии коронавируса
- Это первый фильм Нолана после «Престижа», музыку к которому писал не Ханс Циммер. Культовый композитор отказался от работы над «Доводом» в пользу «Дюны» Дэни Вильнева
- Для съемок фильма был куплен, а затем разбит настоящий самолет Боинг 747. Изначально режиссер планировал использовать миниатюры, не прибегая к компьютерным эффектам, но в итоге было решено купить настоящий самолет
- У Кристофера Нолана есть традиция собирать актерский состав до начала съемок и показывать им фильмы, которые послужили вдохновением для будущей работы. На этот раз он впервые отказался от этой идеи, чтобы актеры работали по памяти от фильмов про шпионов, а не пытались копировать что-то показанное
- Режиссер является большим фанатом фильмов про Джеймса Бонда, но перед съемками и во время них намеренно не обращался к любимым картинам
- Бюджет фильма, предположительно, составил более 205 млн долларов, что сделало его самым дорогим оригинальным фильмом в истории, без привязки к ранее существовавшим материалам
- Название фильма как на русском, так и на английском является палиндромом
Новым главным героем оригинального научно-фантастического экшна Кристофера Нолана «Довод» становится Джон Дэвид Вашингтон. Он вооружен лишь словом – Довод – и сражается за выживание всего мира. Главный герой погружается в сумеречный мир международного шпионажа, выполняя миссию, которая перерастает в нечто, выходящее за пределы реального времени. Нет, это не путешествие во времени, это – инверсия.