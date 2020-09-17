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Глубже!, 2020

2020 / Россия
4.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Драматический режиссер начинает снимать кино для взрослых.
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Режиссера-неудачника выгоняют из театра, и он неожиданно находит свое призвание в съемках порнофильмов. Таких глубокомысленных постельных сцен вы еще не видели!

Михаил Сегал около пяти лет работал над сценарием к своему проекту «Глубже!». За это время он успел выпустить на большие экраны «Кино про Алексеева» и «Слоны могут играть в футбол». Черновики постановщика постоянно подвергались цензуре, слишком уж социально острой и щекотливой была тема, обыгранная в «Глубже!».

К счастью, по словам самого Сегала, ему удалось «сварить кашу из топора» и наконец приступить к съемкам. На главные роли постановщик пригласил Александра Паля («Верность», «Толя-робот»), Любовь Аксенову («Без меня», «Кома»), Олега Гааса («Смотри мою любовь»), Игоря Угольникова, Игоря Верника, Семена Трескунова («Призрак», «Хороший мальчик») и Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки»).

Режиссера-зануду Романа Петровича (Александр Паль), который в течение полугода ставил драматический спектакль в Главном Театре Страны, но так и не довел дело до конца, с позором увольняют. По протекции приятеля Роман все-таки находит новую работу: его приглашают снимать порноролики. Непризнанный гений не собирается зарывать свой талант в землю. Он уверен, что даже в фильмах для взрослых необходим глубокий смысл, и начинает обучать актеров Леру (Любовь Аксенова) и Тимура (Олег Гаас) профессиональной игре по системе Станиславского.

 

Премьера фильма состоялась на фестивале «Кинотавр» 2020.

«Глубже!» удостоился специальной награды на «Кинотавре» — «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

Любовь Аксенова уже снималась у Михаила Сегала в фильме «Рассказы». Роль в драматической комедии стала ее первой работой в полном метре.

Для проб на роль Тимура актеру Олегу Гаасу пришлось выучить монолог Лопахина из «Вишневого сада».

Игорь Угольников сыграл в фильме «Глубже!» Президента. Этот же персонаж уже появлялся в другом фильме Михаила Сегала — «Рассказы», и тогда его тоже сыграл Угольников.

Одну из ролей в картине «Глубже!» исполнил известный юморист и видеоблогер Антон Лапенко.

Съемки комедии проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!

4.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 17 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Михаил Сегал
Михаил Сегал
В ролях
Александр Паль
Александр Паль
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Олег Гаас
Олег Гаас
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Все актеры и съемочная группа
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Кинофестиваль Кинотавр Специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю»
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Глубже!
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Жизнь молодого театрального режиссера Романа Петровича не складывается так, как ему бы хотелось: его актеры бездарны, его увольняют из Главного Театра Страны, он вынужден браться за любую унизительную работу, но денег у него все равно нет. В этой череде неудач его единственное утешение — это томик Чехова, с которым он не расстается. Однажды Роман сталкивается со своим бывшим однокашником Андреем, и эта встреча оказывается для него судьбоносной: тот подкидывает Роману Петровичу халтурку,…
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kochkarovamil 25 октября 2020, 20:38
Не поленилась и зарегестрировалась здесь, чтобв написать отзыв про этот фильм! Такого тупого фильма я в жизни не видела! Первый раз в жизни вышла с… Читать дальше…
Юлия Прокофьева 24 октября 2020, 17:10
Я тоже разочарована, хотя актеры классные.
Сюжет ни о чем, шуток нет, хотя комедия.
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