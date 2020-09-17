Глубже!, 2020

Режиссера-неудачника выгоняют из театра, и он неожиданно находит свое призвание в съемках порнофильмов. Таких глубокомысленных постельных сцен вы еще не видели!
Михаил Сегал около пяти лет работал над сценарием к своему проекту «Глубже!». За это время он успел выпустить на большие экраны «Кино про Алексеева» и «Слоны могут играть в футбол». Черновики постановщика постоянно подвергались цензуре, слишком уж социально острой и щекотливой была тема, обыгранная в «Глубже!».
К счастью, по словам самого Сегала, ему удалось «сварить кашу из топора» и наконец приступить к съемкам. На главные роли постановщик пригласил Александра Паля («Верность», «Толя-робот»), Любовь Аксенову («Без меня», «Кома»), Олега Гааса («Смотри мою любовь»), Игоря Угольникова, Игоря Верника, Семена Трескунова («Призрак», «Хороший мальчик») и Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки»).
Режиссера-зануду Романа Петровича (Александр Паль), который в течение полугода ставил драматический спектакль в Главном Театре Страны, но так и не довел дело до конца, с позором увольняют. По протекции приятеля Роман все-таки находит новую работу: его приглашают снимать порноролики. Непризнанный гений не собирается зарывать свой талант в землю. Он уверен, что даже в фильмах для взрослых необходим глубокий смысл, и начинает обучать актеров Леру (Любовь Аксенова) и Тимура (Олег Гаас) профессиональной игре по системе Станиславского.
Премьера фильма состоялась на фестивале «Кинотавр» 2020.
«Глубже!» удостоился специальной награды на «Кинотавре» — «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».
Любовь Аксенова уже снималась у Михаила Сегала в фильме «Рассказы». Роль в драматической комедии стала ее первой работой в полном метре.
Для проб на роль Тимура актеру Олегу Гаасу пришлось выучить монолог Лопахина из «Вишневого сада».
Игорь Угольников сыграл в фильме «Глубже!» Президента. Этот же персонаж уже появлялся в другом фильме Михаила Сегала — «Рассказы», и тогда его тоже сыграл Угольников.
Одну из ролей в картине «Глубже!» исполнил известный юморист и видеоблогер Антон Лапенко.
Съемки комедии проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.
Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!
Сюжет ни о чем, шуток нет, хотя комедия.