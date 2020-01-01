Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020

Обладатель «Оскара» за сценарий криминальной драмы «Траффик» режиссер Стивен Гейган представил новый фильм — «Удивительное приключение доктора Дулиттла». Картина основана на одноименном романе детского писателя Хью Лофтинга. В главной роли снялся Роберт Дауни мл., он же стал одним из продюсеров ленты.

Действие картины разворачивается в викторианской Англии. Джон Дулиттл еще в юном возрасте открыл в себе невероятную способность — он понимает язык животных. Джон становится ветеринаром, и слава о нем разносится по всему королевству.

В жизни прославленного ветеринара случается трагедия — у Джона погибает жена. Он не может оправиться от удара, впадает в депрессию, бросает врачебную практику и ведет образ жизни затворника. Джон мог совсем пропасть, если бы не его верные друзья — животные, которых он когда-то спас. Они заботятся о докторе: стирают, готовят, гладят, убираются в доме.

Спустя семь лет в поместье к Джону Дулиттлу приезжает принцесса Роуз с просьбой о помощи. Королева Виктория, мать принцессы, больна неизвестной болезнью, и только доктор Дулиттл может ее вылечить.

Джон колеблется, но все-таки соглашается ей помочь – и отправляется в опасное приключение на мифический остров за лекарством. С собой в путешествие Джон берет всю «семью»: трусливую гориллу, глуповатую утку, циничного страуса, бесстрашного полярного медведя и своенравную самку попугая. Вместе они сразятся с недружелюбными хищниками, выпутаются из хитроумной западни пиратов и спасут королеву Викторию.