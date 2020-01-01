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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
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Dolittle

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020

2020 / США
7.7 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Роберт Дауни младший в роли обаятельного ветеринара
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель «Оскара» за сценарий криминальной драмы «Траффик» режиссер Стивен Гейган представил новый фильм — «Удивительное приключение доктора Дулиттла». Картина основана на одноименном романе детского писателя Хью Лофтинга. В главной роли снялся Роберт Дауни мл., он же стал одним из продюсеров ленты.     

Действие картины разворачивается в викторианской Англии. Джон Дулиттл еще в юном возрасте открыл в себе невероятную способность — он понимает язык животных. Джон становится ветеринаром, и слава о нем разносится по всему королевству.

В жизни прославленного ветеринара случается трагедия — у Джона погибает жена. Он не может оправиться от удара, впадает в депрессию, бросает врачебную практику и ведет образ жизни затворника. Джон мог совсем пропасть, если бы не его верные друзья — животные, которых он когда-то спас. Они заботятся о докторе: стирают, готовят, гладят, убираются в доме.

Спустя семь лет в поместье к Джону Дулиттлу приезжает принцесса Роуз с просьбой о помощи. Королева Виктория, мать принцессы, больна неизвестной болезнью, и только доктор Дулиттл может ее вылечить.

Джон колеблется, но все-таки соглашается ей помочь – и отправляется в опасное приключение на мифический остров за лекарством. С собой в путешествие Джон берет всю «семью»: трусливую гориллу, глуповатую утку, циничного страуса, бесстрашного полярного медведя и своенравную самку попугая. Вместе они сразятся с недружелюбными хищниками, выпутаются из хитроумной западни пиратов и спасут королеву Викторию.

Мировая премьера фильма состоялась в Новой Зеландии 1 января 2020 года, а в США — 17 января. В России ленту покажут только 20 февраля.

Фильм основан на одноименном романе Хью Лофтинга о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Писатель посвятил доктору Дулиттлу тринадцать произведений. По его романам сняли мюзикл, мультсериал, короткометражку, документальные сериалы и даже поставили несколько пьес.

Всего у Дулиттла восемь экранизаций – и ни одна не была успешной. Картину «Удивительное приключение доктора Дулиттла» критики разнесли сразу после премьеры, назвав самым провальным фильмом десятилетия. Изначально студия Universal планировала сделать из новой экранизации франшизу, но после провала в прокате передумала. 

После фильма «Судья» 2014 года актер Роберт Дауни мл. играл только роль Тони Старка/Железного человека в фильмах Marvel. «Дулиттл» – его первая роль за пределами киновселенной MCU за 5 с лишним лет.

На аукционе за права на «Дулиттла» боролись сразу несколько крупных студий, среди них Sony и 20th Century Fox, причем последняя уже выпустила три фильма по мотивам произведений Хью Лофтинга. Победу в торгах одержала Universal Studios.

Актеры Фрэнсис де ла Тур, Джим Бродбент, Эмма Томпсон, Ральф Файнс и Кармен Эджого снимались вместе во франшизе «Гарри Поттер». 

Первоначально фильм хотели назвать по аналогии с названием произведения Хью Лофтинга The Voyage of Doctor Dolittle, но затем его сократили до одного слова Dolittle.

Ради съемок в этом фильме режиссер Стивен Гейган отказался от работы над «Дивизионом».

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. В этом захватывающем приключении компанию главному герою составят колоритные персонажи: его самопровозглашенный ученик и разношерстная звериная команда - беспокойная горилла, восторженная, но глуповатая утка, вечно пререкающийся дуэт, состоящий из циничного страуса и неунывающего полярного медведя, а также своенравная самка попугая – верный друг и советник доктора Дулиттла.

7.7 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 24 марта 2020
Премьера в мире 1 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Гейган
Стивен Гейган
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Гарри Коллетт
Гарри Коллетт
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Майкл Шин
Майкл Шин
Все актеры и съемочная группа
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
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Наша рецензия
У детской киносказки про доктора, который разговаривает с животными, ещё до выхода в прокат вырос шлейф негативных отзывов. Зарубежному зрителю и, что важнее, критикам не понравились нарисованные звери и наивность, смешанная с диковатой реализацией сюжета. А российская пресса и блогеры все эти отзывы перевели и уже заранее составили своё мнение о картине. Так «Доктор Дулиттл» невольно стал жертвой не своей целевой аудитории. Взрослых можно понять. Они мечтают, чтобы их дети сразу…
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mb2022 22 февраля 2020, 11:19
Говно
alena-gaponenko94 23 февраля 2020, 12:50
Ожидала большего. 3,5 из 5. Посмотреть на один раз.
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