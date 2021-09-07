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Мама: Возвращение из тьмы Мама: Возвращение из тьмы
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Мама: Возвращение из тьмы, 2020

2020 / Австралия
4.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Австралийский хоррор о духе, захватившем целый город
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Женщина возвращается в родной город, где происходят необъяснимые явления. Начав собственное расследование, она узнает правду о темном прошлом матери, пропавшей без вести много лет назад. Кассандра Маграт в австралийском мистическом хорроре Кейт Уитбред.

Клэр — успешная женщина-коп из самого сердца мегаполиса. Есть одна вещь, которая мучает ее с самого детства. Речь о том дне, когда мама детектива бесследно исчезла. Местным властям тогда так и не удалось отыскать какие-либо улики. Достигнув совершеннолетия, Клэр уехала из родительского дома за сотни километров, постаравшись навсегда выкинуть трагедию из головы.

Но телефонный звонок дяди вынуждает ее возвратиться и вновь столкнуться с тревожными воспоминаниями. Взяв себя в руки, полицейская решает возобновить дело об исчезновении матери и поселяется в жилище, пустующем с тех самых пор. В первую же ночь одинокая женщина слышит подозрительные скрипы, доносящиеся с чердака, а двери и окна начинают открываться сами собой. И это лишь начало сюрреалистического кошмара.

Выясняется, что город переживает не лучшие времена: скот мрет без веских причин, а большая часть населения давно покинула эти края. Те, кто остался, ведут себя странно, утверждая о существовании нечистой силы, пробуждающейся с наступлением темноты. Тень, питающаяся человеческой кровью, нуждается в регулярных жертвенных подношениях, осуществлением которых занимаются представители культа. И даже дядя, казавшийся столь дружелюбным, стремительно теряет человеческий облик. Над жизнью Клэр нависает смертельная угроза.

Режиссером выступила Кейт Уитбред, для которой хоррор «Мама: Возвращение из тьмы» стал вторым опытом работы в данном амплуа: в 2011 году вместе с Сандрой Скиберрас она поставила комедию «Школа выживания Джорджии».

Кейт Уитбред также является продюсером киноленты. Ее компания KWFilms уже много лет разрабатывает контент, ориентированный на женскую аудиторию во всем мире. Помимо художественных фильмов, студия занимается производством рекламы, организацией мероприятий и постановок на сцене. По профессии Уитбред — актриса, получившая образование в Национальной драматической школе. С середины 1980-х она не только играет, но и активно продюсирует и режиссирует в театре, начиная с 2000-х совмещая эту работу с кинематографом и сериалами.

Уитбред состоит в организации «Женщины в кино и телевидении Виктории», а также инициировала конкурс сценаристов для фестиваля Lorne Film, чтобы продвигать новых авторов.

Кассандра Маграт, сыгравшая роль Клэр Нэш, ранее исполняла главную роль в фантастическом триллере «Чужие» (2019), выпущенном KWFilms и спродюсированном Кейт Уитбред. Международная известность пришла к актрисе после выхода фильма ужасов «Волчья яма», премьера которого состоялась в 2004 году.

Полнометражный дебют Кевина Хофбауэра, до этого снимавшегося в коротком метре и на ТВ.

Оригинальный сценарий написал дебютант Даррен Марки.

Композитор Ричард Т. Прайс сыграл в фильме эпизодическую роль. Прежде он никогда не работал в кино.

Исполнительный продюсер ленты Лайонел Хикс был ударником в метал-группах Balance Of Power, USM и Kid Wicked.

Клэр возвращается в свой родной город после смерти матери и обнаруживает, что в доме ее детства происходят мистические события, навевающие ужас. Весь город охвачен страхом- местные жители сбегают. Клэр решает встретиться лицом к лицу с призраком своей умершей матери, чтобы спасти город от нечисти.

4.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 7 сентября 2021
Премьера в мире 7 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Кейт Уитбред
В ролях
Кассандра Маграт
Кассандра Маграт
Джон Вос
Джон Вос
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Кевин Хофбауэр
Кевин Хофбауэр
Все актеры и съемочная группа
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Мама: Возвращение из тьмы смотреть онлайн

Мама: Возвращение из тьмы
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Клэр служит в полиции, но после недавней трагедии начинает страдать от кошмаров и депрессии. На вызове ей не удается спасти молодого человека от самоубийства, зато получается приобрести чувство вины. Но это только начало ее черной полосы. Совсем скоро девушке сообщают о трагической смерти отца и просят вернуться в родной городок. За долгие годы ее отсутствия эти места окончательно пришли в упадок, закрыто даже местное отделение полиции. Во всей округе бесследно пропали мужчины и дети, а…
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User 3 октября 2021, 23:06
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angels0035 3 октября 2021, 18:49
Офигенный
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26 голосов
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29 сентября 2021 17:40
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