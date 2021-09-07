Мама: Возвращение из тьмы, 2020

Женщина возвращается в родной город, где происходят необъяснимые явления. Начав собственное расследование, она узнает правду о темном прошлом матери, пропавшей без вести много лет назад. Кассандра Маграт в австралийском мистическом хорроре Кейт Уитбред.

Клэр — успешная женщина-коп из самого сердца мегаполиса. Есть одна вещь, которая мучает ее с самого детства. Речь о том дне, когда мама детектива бесследно исчезла. Местным властям тогда так и не удалось отыскать какие-либо улики. Достигнув совершеннолетия, Клэр уехала из родительского дома за сотни километров, постаравшись навсегда выкинуть трагедию из головы.

Но телефонный звонок дяди вынуждает ее возвратиться и вновь столкнуться с тревожными воспоминаниями. Взяв себя в руки, полицейская решает возобновить дело об исчезновении матери и поселяется в жилище, пустующем с тех самых пор. В первую же ночь одинокая женщина слышит подозрительные скрипы, доносящиеся с чердака, а двери и окна начинают открываться сами собой. И это лишь начало сюрреалистического кошмара.

Выясняется, что город переживает не лучшие времена: скот мрет без веских причин, а большая часть населения давно покинула эти края. Те, кто остался, ведут себя странно, утверждая о существовании нечистой силы, пробуждающейся с наступлением темноты. Тень, питающаяся человеческой кровью, нуждается в регулярных жертвенных подношениях, осуществлением которых занимаются представители культа. И даже дядя, казавшийся столь дружелюбным, стремительно теряет человеческий облик. Над жизнью Клэр нависает смертельная угроза.