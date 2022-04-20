«Пост Мортем»: Рецензия Киноафиши

Первая мировая только подошла к концу. Томас чудом уцелел на поле боя и в новом мире стал работать при ярмарке, делая фотографии, прозванные «пост мортем». На этих снимках недавно умерший будет стоять рядом с родственниками и близкими, выглядя практически как живой. Новый большой заказ вынуждает героя покинуть привычное место и отправиться в деревню, почти полностью выкошенную эпидемией испанки. Работы предстоит много, ведь погибших не получается захоронить из-за сильно промерзшей земли. Но болезнь и накопившиеся трупы — далеко не единственная проблема этих мест. Вся деревня проклята, и после приезда Томаса потусторонние силы принимаются активно терроризировать жителей. Вместе с десятилетней напарницей фотограф пытается разгадать тайны и понять, почему призраки начали убивать людей.

«Пост мортем» — венгерский хоррор в довольно нетипичном историческом сеттинге. Перед нами мир, сокрушенный не только Первой мировой, но и эпидемией. Люди просто выживают и не думают о чем-то большем. Фотографии с погибшими становятся для них последним утешением, формой извращенного самообмана, где на снимке мертвый еще может выглядеть пристойно и даже походить на живого. Но в этой деревушке главный герой обнаруживает, что грань между жизнью и смертью оказывается еще тоньше изображения на бумаге. Здесь они действительно могут оживать, благодаря потусторонним силам, и превращаться не в приятные воспоминания, а в самый жуткий из кошмаров.

Пост Мортем

Страна производства вносит свои коррективы. Перед нами довольно самобытный хоррор, как будто пришедший из далекого прошлого, когда создатели умудрялись обходиться без графики и дорогих спецэффектов, и все делалось исключительно с помощью фантазии и подручных материалов. Учитывая явно небольшой бюджет картины, подобный подход — лучший из возможных. Здесь чувствуется желание создателей выжать максимум из имеющихся ресурсов. На заднем плане постоянно мелькает какая-то зловещая сгорбленная тень. Мертвецы принимают странные позы, иногда складывающиеся в настоящие картины. Они обезображены жутким гримом, отпечатавшим на лицах последствия страшной болезни. Потусторонние существа буквально берут под контроль людей и делают их них оживших марионеток, беспомощно двигающих глазами, охваченными ужасом.

Правда, пугать зрителя удается с переменным успехом. Большую часть времени картина нагнетает жуть в основном видами полупустой деревни, в которой отсутствует не только ощущение будущего, но и даже настоящего. Она как будто законсервирована, как и трупы, сложенные в ближайшем амбаре. Но в моментах скримеров фильм может вызывать улыбку. Здесь легко проглядывается скромный бюджет и отсутствие большого опыта. Это сложно назвать минусом, скорее даже наоборот. Такой подход создает особую атмосферу восточноевропейской сказки для взрослых, где призраки оказываются своеобразными отголосками недавней бойни, развернувшейся в центре Европы.

Пост Мортем

«Пост мортем» вышел самобытным и местами очень красивым хоррором в нетипичном историческом сеттинге. Перед нами предстает измученный мир глобальных потрясений, давший трещину и впустивший еще большее зло. Весь ужас держится на гнетущей атмосфере полной безысходности, ведь даже прогнав зло, собрать жизнь, разбитую на осколки, уже невозможно. Попытка установить контакт с потусторонним, понять, что же хотят сказать неупокоенные сущности, кажется немного наивной, но именно простой диалог становится действенным способом предотвратить или закончить разворачивающуюся катастрофу. Не стоит ждать слишком многого. Это все-таки венгерский ужастик, который и так прыгает выше своей головы.